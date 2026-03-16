Assurant en hollandsnieuwe introduceren nieuwe bescherming voor mobiele apparaten in Nederland

AMSTERDAM--(BUSINESS WIRE)--Assurant, Inc. (NYSE: AIZ), een toonaangevend wereldwijd beschermingsbedrijf dat in samenwerking met ’s werelds grootste merken bescherming en ondersteuning levert voor verbonden apparaten, woningen en auto’s, kondigt een nieuw samenwerkingsverband aan met hollandsnieuwe, een van de meest vooraanstaande online mobiele aanbieders in Nederland. Voor het eerst krijgen klanten van hollandsnieuwe toegang tot bescherming van hun mobiele apparaten.

Deze samenwerking is een belangrijke mijlpaal voor de doorlopende groei van Assurant binnen de Nederlandse markt, versterkt de positie van het bedrijf binnen het ecosysteem van mobiele aanbieders en onderstreept de toewijding van het bedrijf tot het leveren van eenvoudige, betrouwbare en klantgerichte beschermingsoplossingen in heel Europa.

Dankzij dit samenwerkingsverband kunnen klanten van hollandsnieuwe hun apparaten beschermen door middel van twee nieuwe verzekeringsopties:

Standaardbescherming: dekking voor accidentele schade

Premiumbescherming: dekking voor accidentele schade plus diefstal en verlies

Het programma is opgezet rond een benadering waarbij de klant alle zaken voornamelijk online afhandelt in een naadloos, digitaal proces - van aanmelding tot claimafhandeling - met maximale duidelijkheid en gemak. Klanten kunnen daarnaast kiezen voor afhandeling binnen één werkdag, voor extra snelheid wanneer dat gewenst is.

“Nu hollandsnieuwe begint met het aanbieden van toestelbescherming, vervult het ons met grote trots hen te ondersteunen met een oplossing die aansluit bij hun visie van eenvoud, transparantie en waar voor het geld,” aldus Felipe Sanchez, President van Assurant Europe. “Deze samenwerking verstevigt onze aanwezigheid op de Nederlandse markt en is in lijn onze focus op het ondersteunen van mobiele aanbieders bij het leveren van hoogwaardige beschermingsoplossingen aan hun klanten.”

Maarten van der Linde, Business Lead Acquisition bij hollandsnieuwe, zegt: “Het lanceren van toestelbescherming is een belangrijke stap voor ons. Dankzij de expertise van Assurant kunnen we dit met vertrouwen aanbieden. Dit samenwerkingsverband stelt ons in staat onze klanten een eenvoudige en betrouwbare beschermingsoplossing te bieden die hun band met hollandsnieuwe versterkt.”

De samenwerking ondersteunt de bredere Europese groeistrategie van Assurant door de uitbreiding van distributiekanalen en versterking van de positie van het bedrijf binnen ecosysteem van verzekering van mobiele apparaten in de regio.

Over hollandsnieuwe

Wij vonden dat de mobiele-telefoonmarkt anders kon. Want waarom de hoofdprijs betalen voor elke belminuut, mb of sms? En nooit weten waar je aan toe bent met je telefoonrekening? De tijd was rijp voor een eerlijke telecomprovider die je grip geeft op je kosten. Daarom maken wij sinds 2011 telefonie weer begrijpelijk. Met een nuchtere aanpak, eenvoudige producten en heldere communicatie. Met een super betrouwbaar netwerk, voor een scherpe prijs. En 100% controle over je prepaid bundel en bijbehorende kosten. Zonder verrassingen achteraf. Voor mensen die altijd en overal goed verbonden willen zijn, maar niet de duurste telefoon of een onbeperkte bundel nodig hebben. Mensen die weten wat ze belangrijk vinden en wat niet. En alleen betalen voor wat ze echt nodig hebben.

Over Assurant

Assurant, Inc. (NYSE: AIZ) is een toonaangevend wereldwijd beschermingsbedrijf dat in samenwerking met ’s werelds grootste merken bescherming en ondersteuning levert voor verbonden apparaten, woningen en auto’s. Als Fortune 500‑bedrijf dat actief is in 21 landen, maakt Assurant gebruik van datagedreven technologische oplossingen om klanten een uitzonderlijke service te bieden.

