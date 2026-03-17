IQM en Zurich Instruments lanceren demonstrator voor realtime kwantumfoutcorrectie met NVIDIA NVQLink
IQM en Zurich Instruments lanceren demonstrator voor realtime kwantumfoutcorrectie met NVIDIA NVQLink
- De demonstrator die in dit project wordt gebouwd, biedt een duidelijk pad naar schaalbare en fouttolerante kwantumcomputers.
- Het gezamenlijke project integreert de supergeleidende kwantumprocessor van IQM en het ZQCS Quantum Control System van Zurich Instruments met het NVIDIA NVQLink-platform om realtime foutcorrectie mogelijk te maken.
- Dit initiatief legt de basis voor gestandaardiseerde, bedrijfsgeschikte kwantumsystemen en voor implementatie in datacenters.
ZÜRICH, Zwitserland & ESPOO, Finland & SANTA CLARA, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Vandaag kondigen IQM Quantum Computers en Zurich Instruments een gezamenlijk project aan voor de bouw en exploitatie van een demonstrator voor realtime kwantumfoutcorrectie (QEC), mogelijk gemaakt door het NVIDIA NVQLink-platform. Dit project markeert een belangrijke mijlpaal op weg naar schaalbare en fouttolerante kwantumcomputing, ontworpen voor zakelijk gebruik en implementatie in datacenters.
