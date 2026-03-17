Kinaxis porta avanti l’ottimizzazione della filiera di approvvigionamento su larga scala grazie a varie soluzioni IA di NVIDIA

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX: KXS), una delle principali realtà mondiali nell’orchestrazione della catena di fornitura, oggi ha annunciato di avere raggiunto un nuovo traguardo verso l’ottimizzazione della filiera di approvvigionamento su larga scala nell’ambito della piattaforma Kinaxis Maestro™. Maestro offre già ottimizzazione ad alte prestazioni per complesse catene di fornitura globali, Kinaxis sta ora estendendo questa leadership sfruttando l’accelerazione GPU basata su NVIDIA cuOpt™ e sull’infrastruttura IA di NVIDIA.

A seguito della crescita delle dimensioni e della complessità delle catene di fornitura, i modelli di pianificazione devono ora riconciliare decine di milioni di variabili su lunghi orizzonti temporali e vari livelli di pianificazione.

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