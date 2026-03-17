キナクシス、NVIDIA AIで大規模サプライチェーン最適化を強化

オンタリオ州オタワ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- サプライチェーン・オーケストレーションのグローバルリーダーであるキナクシス（Kinaxis® Inc.）（TSX: KXS）は、同社のKinaxis Maestro™プラットフォームにおける大規模サプライチェーン最適化の進展に向けて新たな節目を迎えたことを発表しました。Maestroはすでに、複雑なグローバルサプライチェーン全体で高性能な最適化を可能にしていますが、キナクシスは今回、NVIDIA cuOpt™およびNVIDIA AIインフラストラクチャを活用したGPUアクセラレーションにより、そのリーダーシップをさらに強化しています。

サプライチェーンの規模と複雑性が増すにつれ、計画モデルは、より長期の時間軸と複数の計画レベルにまたがって数千万規模の変数を整合する必要があります。モデルが大規模化すると、意思決定の選択肢は数十億規模にまで膨らみ、計算に要する時間・リソースが大幅に増加します。組織の課題は、もはや洞察の不足ではなく、シナリオ検討をどれだけ迅速に繰り返せるかにあります。

約5,000万の意思決定変数を含む大規模な半導体計画モデルでのテストでは、エンドツーエンドの総計算時間を最大12倍高速化しました。このモデルは、6四半期にわたる日次計画の対象期間で40,000超のSKUを対象としています。計画サイクルは3時間超から約17分へ短縮されました。中核となる最適化の求解処理を23倍高速化し、同等水準の解品質を維持しながら、計算時間を95%超削減し、実行時間を数時間から数分へと短縮しました。

この変化により、組織は長時間のバッチ処理から対話的なシナリオ反復へ移行でき、キナクシスのコンカレント・サプライチェーン・オーケストレーションのアプローチをさらに強化するとともに、実運用上の意思決定時間内でより多くの代替案を評価できるようになります。

キナクシスの最高技術責任者（CTO）であるゲル・ティカラは次のように述べています。「今回のマイルストーンは、アクセラレーテッド・コンピューティングが大規模な計画課題の解決方法を大きく変え得ることを示しています。最適化に要する時間が数時間から数分へ短縮されることで、組織はより頻繁に試行を重ね、より多くの代替案を評価できるようになります。この反復のスピードこそが、コンカレント・サプライチェーン・オーケストレーションの実現と、当社のエージェント主導戦略の推進に不可欠です。」

キナクシスは400社を超えるグローバル企業を支援し、顧客全体で2,000億米ドル超の在庫にわたるサプライチェーン意思決定をオーケストレーションするとともに、毎月250,000件超のシナリオを生成しています。この規模では、最適化の処理性能が意思決定までの時間に直結し、生産制約や需要の変化に対して組織がどれだけ迅速に対応できるかを左右します。

高速化された最適化は、キナクシスが推進するエージェント主導のオーケストレーション戦略も後押しします。エージェントベースのワークフローでは、シナリオを素早く反復しながら代替案を検討する過程で、最適化を複数回実行します。GPUアクセラレーションにより計算時間を短縮することで、限られた意思決定の時間内にエージェントが評価できるシナリオ数が増え、より迅速で柔軟なサプライチェーン意思決定に向けた基盤が強化されます。

主な進展は次のとおりです。

半導体ウェハー計画のユースケースで、計算時間を最大12倍高速化

NVIDIA cuOpt™を活用したGPUアクセラレーションによる最適化

大規模な産業モデルを支えるNVIDIA AIインフラストラクチャ上での実行

Maestroプラットフォームに統合され、グローバルサプライチェーン全体でデータ、人、意思決定の連携を実現

NVIDIAの意思決定インテリジェンス担当ディレクター、アレックス・フェンダー氏は次のように述べています。「グローバルサプライチェーンの複雑化が進む中、意思決定をより迅速に行える体制への転換が求められています。キナクシスがMaestroプラットフォームにNVIDIA cuOpt™を統合することで、顧客は計画のアジリティを高め、シナリオを素早く反復しながら、急速な変化に対応できるようになります。」

キナクシスはNVIDIA GTC 2026のセッションにて、これらの進展について共同発表する予定です。

キナクシスについて

キナクシスは、最新のサプライチェーン・オーケストレーションにおけるグローバルリーダーとして、複雑な世界規模のサプライチェーンを稼働させ、それを管理する人々を支援しています。当社のAIを組み込んだ強力なサプライチェーン・オーケストレーション・プラットフォーム「 Maestro 」は、独自の技術と手法を組み合わせ、複数年にわたる戦略的計画から最終配送に至るまで、サプライチェーン全体にわたる完全な透明性と高いアジリティを提供します。キナクシスは、今日の不確実性や混乱に対応するために必要なアジリティと予測可能性を提供する、信頼できるパートナーとして著名なグローバルブランドに採用されています。ニュースや情報の詳細は、 kinaxis.com をご覧いただくか、 LinkedIn でフォローしてください。

将来の見通しに関する記述

本プレスリリースには、適用証券法に定められている将来予想に関する記述が含まれています。将来予想に関する記述には、GPUアクセラレーションによる最適化に伴う期待される効果および性能改善、MaestroプラットフォームにおけるNVIDIA cuOptおよびNVIDIA GPUの統合・拡張、キナクシスのエージェント主導のオーケストレーション戦略、ならびに今後のイノベーション施策に関する記述などが含まれますが、これらに限定されません。これらの記述は、経営陣の現時点での期待および前提に基づくものであり、実際の結果が明示または黙示された内容と大きく異なる可能性のあるリスクや不確実性を伴います。

リスクおよび不確実性には、とりわけ、技術開発および統合に関連する要因、顧客による採用状況、第三者技術への依存、競合製品・サービスの動向、ならびにSEDAR+（www.sedarplus.ca）で閲覧可能なキナクシスの最新の年次情報申告書（Annual Information Form）および経営陣による討議・分析（Management’s Discussion and Analysis）に記載されたその他のリスクが含まれます。将来予想に関する記述は本リリース発行日時点のものであり、キナクシスは、適用法令で求められる場合を除き、これらを更新する義務を負いません。

ソース：Kinaxis Inc.

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