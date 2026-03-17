Smartly unterzeichnet Absichtserklärung zur Übernahme von INCRMNTAL

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Smartly gab heute bekannt, dass es eine Absichtserklärung zur Übernahme von INCRMNTAL unterzeichnet hat. INCRMNTAL ist eine zukunftsweisende KI-gestützte Plattform für Inkrementalitätsmessung, die Echtzeiteinblicke in die zusätzlichen Auswirkungen von Marketinginvestitionen in verschiedenen Kanälen liefert, ohne dafür Daten oder Tracking auf Benutzerebene zu benötigen.

Marken werden zunehmend in sozialen Medien, E-Commerce und CTV aktiv. Zu verstehen, was das inkrementelle Wachstum tatsächlich fördert, wird daher immer komplexer. Durch die Kombination von Echtzeiterkenntnissen zur Inkrementalität von INCRMNTAL und der Plattform von Smartly, die es Werbetreibenden ermöglicht, Erkenntnisse kanalübergreifend in Aktionen umzusetzen, können Vermarkter die Investition kontinuierlich darauf richten, was Geschäftsergebnisse fördert. Die Integration wird Inkrementalitätssignale in Echtzeitplanung und -optimierung in Smartly übersetzen und dadurch Marken und Agenturen dabei helfen, Budgets mit größerer Sicherheit zuzuordnen.

„Marketingverantwortliche fordern bessere Messungen von Leistung und Verantwortlichkeit“, sagte Laura Desmond, CEO von Smartly. „In einer Welt, in der traditionelle Ansätze mit der Geschwindigkeit von KI und sich wandelnder Verbraucher-Journey Schritt halten sollen, gewinnt Inkrementalität zunehmend an Bedeutung. Mit INCRMNTAL versetzt Smartly Vermarkter in die Lage, die Geschehnisse in ihren Geschäftsergebnissen in Echtzeit mit der Optimierung von Medien, Creative und Kampagnen zu verbinden, sodass sie die Performance live beobachten und umgehend reagieren können.“

Die KI-gestützte Always-On-Methodologie von INCRMNTAL analysiert natürliche Schwankungen in der Kampagnenaktivität anstatt Vermarkter dazu zu zwingen, Zielgruppen auszuschließen, Kampagnen auszusetzen oder formale Experimente durchzuführen. Die Lösung ergänzt die bereits vorhandenen Messwerkzeuge von Vermarktern, darunter Marketing Mix Modeling (MMM) und Multi-Touch Attribution (MTA).

Mit der Übernahme stärkt Smartly seine Position als die Plattform, die Creative, Medien und Intelligence verknüpft, um Vermarktern dabei zu helfen, die Performance sicher zu orchestrieren.

Über Smartly

Smartly ist ein KI-gestütztes Unternehmen für Werbetechnologie, das in The Forrester Wave™: Creative Advertising Technologies als „Leader“ eingestuft wird. Unsere Plattform verbindet Kreativität und Medien, um intelligente, kreative, dynamische und datengestützte Bild- und Videodateien zu erstellen, die für eine nahtlose Aktivierung über alle Kanäle hinweg optimiert sind. Marken verwalten, optimieren und skalieren performancestarke Kampagnen an einem einzigen Ort und erzielen PwC-validierte Ergebnisse wie einen 5,5-fachen Return on Ad Spend (ROAS) und Zeiteinsparungen von 42 Minuten pro Stunde.

Wir unterstützen mehr als 800 Marken und verwalten Werbebudgets von über 7 Milliarden US-Dollar weltweit. Durch strategische Partnerschaften mit großen Medienplattformen wie Amazon, Google, Meta, Pinterest, Reddit, Snap, Spotify oder TikTok helfen wir Fortune-500-Unternehmen dabei, relevante Werbung schnell und in großem Umfang zu platzieren. Mit unserer fundierten Medienkompetenz und unserem erstklassigen Kundensupport unterstützen wir Marken bei der Maximierung ihrer Performance und der Generierung messbarer Geschäftsergebnisse. Mehr dazu unter Smartly.io.

Über INCRMNTAL

INCRMNTAL ist eine KI-gestützte Marketing-Messplattform, die umsetzbare Inkrementalitätsmessungen für Werbekampagnen liefert. Die Plattform bietet Always-On-Erkenntnisse ganz ohne Benutzerdaten oder geplante Experimente. Mit technologischer Innovation, Verstärkungslernen und kausaler KI wird der wahre Einfluss des Marketings in den Bereichen Mobile, Web, TV und CTV, Influencer, OOH und DOOH, Audio und Podcasts aufgedeckt.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.incrmntal.com

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