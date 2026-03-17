Smartly firma una lettera di intenti per rilevare INCRMNTAL

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Smartly oggi ha annunciato di aver sottoscritto una lettera di intenti per rilevare INCRMNTAL, una piattaforma di misurazione dell'incrementalità basata sull'intelligenza artificiale che offre informazioni in tempo reale sull'impatto incrementale degli investimenti del marketing nei canali senza affidarsi a dati a livello di utente o al tracciamento.

Man mano che i brand si attivano sui social, sul commercio online e sulla CTV premium, comprendere ciò che davvero promuove la crescita incrementale è diventato sempre più complesso. Unendo le informazioni sull'incrementalità in tempo reale di INCRMNTAL e la piattaforma di Smartly che consente ai pubblicitari di trasformare le informazioni in azioni sui vari canali, gli addetti al marketing possono costantemente dirigere l'investimento verso ciò che promuove risultati commerciali.

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