Lenovo将生产级AI引入全球体育领域：与NVIDIA合作提升球迷体验、推动收入增长、增强竞技表现并改善运营效率

加州圣何塞--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在今日的NVIDIA GTC大会上，Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)宣布扩大与NVIDIA的多年合作，助力全球体育行业在关键任务环境中部署生产级AI，将实时数据转化为收入增长、运营韧性和实时决策优势。

全球体育科技市场预计将从2025年的230亿美元增长到2030年的超过600亿美元。全球体育赛事是所有行业中最复杂、要求最高的运营环境之一，具备空前的规模、技术复杂度和公众关注度。这些赛事吸引着全球数十亿观众，实时生成和处理拍字节级数据，需要在多个国家开展高度协同的分布式运营，所有这一切都必须在可靠性、稳定性和不间断运行的前提下进行。

在这一生态系统中规模化部署AI，需要经过验证的基础设施、经过专门领域训练的智能和生产级集成，而非孤立的试点项目。

Lenovo正与NVIDIA合作，基于Lenovo的端到端AI能力和NVIDIA加速AI平台，打造可扩展的AI解决方案。此次扩大合作进一步体现了Lenovo对体育垂直行业的承诺，延续了其与FIFA、Formula 1®、Dallas Cowboys和Newcastle United等顶尖体育机构的合作，展现了在为体育管理机构、球队、场馆和转播运营部门开发并部署专用端到端解决方案方面的成熟经验。

专为不容有失的环境打造的AI解决方案

Lenovo推出三款专为体育环境设计的AI解决方案，覆盖体育智能、运营、内容和媒体领域。

Intelligent Command Center将关键系统整合为统一运营视图，提升场馆和赛事运营的可视性和协同能力，帮助体育机构更高效、更可控地管理大型赛事。

Sports AI PRO提供先进的竞技表现和竞争情报，帮助球队和机构将数据转化为更精准的策略，在赛季中取得更优成绩。

AI Data Labeling为分析、内容创新和球迷互动计划提供结构化数据基础，支持新收入机会和长期AI应用。

Lenovo方案服务业务集团总裁Ken Wong表示：“在全球体育领域，技术对赛事的交付、体验和管理起着关键作用。我们的重点不仅是启用AI，更在于将其应用于分秒必争的环境中。通过与NVIDIA的合作，我们将帮助体育机构管理复杂性、提升运营韧性，并将智能技术应用于支持竞技表现和商业成功。”

NVIDIA媒体与娱乐副总裁兼总经理Richard Kerris表示：“体育机构正在成为实时体育智能系统，在场馆、转播和竞技环境中产生海量数据。通过将NVIDIA的加速AI平台与Lenovo的全栈AI能力相结合，数据可以转化为可执行的情报，从而推动预测性表现、个性化内容和全新水平的卓越运营。”

全球规模验证：从超过650TB的实时赛事数据到全球最大的赛事

Lenovo涵盖设备、基础设施、解决方案和服务的全栈AI产品组合，已在全球多个要求最严苛的体育直播环境中投入使用。

作为Formula 1®全球技术合作伙伴，Lenovo为全球超过8.2亿球迷提供直播赛事内容，每个比赛周末处理逾650太字节实时数据，将F1的激情带给全球180多个地区。这些环境要求亚秒级处理、不间断运行和全球同步，毫秒之差会直接影响转播完整性和球迷体验。

作为2026年FIFA世界杯(FIFA World Cup 2026™)官方技术合作伙伴，Lenovo将为这项预计将成为足球史上规模最大的赛事提供技术支持。该赛事将包含104场比赛，吸引全球数十亿观众。计划中的AI部署包括增强数字转播可视化、稳定的裁判视角技术、智能运营指挥中心和生成式AI分析平台，用于管理场馆和全球媒体网络的海量实时数据。

这些部署证明，AI可在最高水平的竞技压力和公众关注下实现生产级运营，将先进技术转化为可衡量的运营韧性和商业影响。

随着体育机构推进场馆现代化、数字化球迷互动和规模化全球媒体运营，Lenovo和NVIDIA正将AI深度融入体育竞技、管理、转播和商业化的核心环节，达到全球顶级直播赛事所需的规模和可靠性水平。如需了解更多信息，请点击此处。

关于Lenovo

Lenovo是一家年收入690亿美元的全球化科技巨头，位列《财富》世界500强第196名，每天服务遍布全球180个市场数以百万计的客户。为实现“智能，为每一个可能”的公司愿景，Lenovo在不断夯实全球个人电脑市场冠军地位的基础上，积极构建全栈式的计算能力，现已拥有包括AI赋能、AI导向和AI优化的终端（个人电脑、工作站、智能手机、平板电脑）、基础设施（服务器、存储、边缘计算、高性能计算和软件定义基础设施）、软件、解决方案和服务在内的完整产品路线图。Lenovo持续投资于改变世界的创新，为世界各地的人们成就一个更加包容、值得信赖且更加智慧的未来。Lenovo以Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY)的名义在香港交易所上市。如需了解更多信息，请访问 https://www.lenovo.com ，并在我们的 StoryHub 上阅读最新消息。

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