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IQM y Zurich Instruments presentan un demostrador de corrección de errores cuánticos en tiempo real con NVIDIA NVQLink

  • El demostrador en construcción de este proyecto despeja el camino hacia los ordenadores cuánticos escalables y tolerantes a los fallos.
  • El proyecto conjunto integra el procesador cuántico superconductor de IQM y el sistema de control cuántico ZQCS de Zurich Instruments con la plataforma NVIDIA NVQLink para facilitar la corrección de los errores en tiempo real.
  • Se trata de una iniciativa que sienta las bases para disponer de sistemas cuánticos estandarizados y listos para usar en las empresas, así como para implementarlos en los centros de datos.
original IQM and Zurich Instruments launch real-time quantum error correction demonstrator with NVIDIA NVQLink

IQM and Zurich Instruments launch real-time quantum error correction demonstrator with NVIDIA NVQLink

ZÚRICH, Suiza, ESPOO, Finlandia y SANTA CLARA, California--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers y Zurich Instruments anunciaron hoy un proyecto conjunto para construir y poner en funcionamiento un demostrador de corrección de errores cuánticos (QEC) en tiempo real que aprovecha la plataforma NVIDIA NVQLink. Este proyecto es un logro significativo en el progreso hacia la computación cuántica escalable y tolerante a los fallos, diseñada para implementarse tanto en las empresas como en los centros de datos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.

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