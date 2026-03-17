IQM y Zurich Instruments presentan un demostrador de corrección de errores cuánticos en tiempo real con NVIDIA NVQLink

ZÚRICH, Suiza, ESPOO, Finlandia y SANTA CLARA, California--(BUSINESS WIRE)--IQM Quantum Computers y Zurich Instruments anunciaron hoy un proyecto conjunto para construir y poner en funcionamiento un demostrador de corrección de errores cuánticos (QEC) en tiempo real que aprovecha la plataforma NVIDIA NVQLink. Este proyecto es un logro significativo en el progreso hacia la computación cuántica escalable y tolerante a los fallos, diseñada para implementarse tanto en las empresas como en los centros de datos.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.