A Lenovo leva IA em escala de produção para o esporte global: aprimorando a experiência do torcedor, impulsionando o crescimento da receita, aumentando o desempenho e melhorando a eficiência operacional com a NVIDIA

SAN JOSE, Califórnia--(BUSINESS WIRE)--Na NVIDIA GTC hoje, a Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) anunciou uma colaboração plurianual ampliada com a NVIDIA para ajudar a indústria esportiva global a implantar IA em escala de produção em ambientes de missão crítica, transformando dados ao vivo em crescimento de receita, resiliência operacional e vantagem na tomada de decisões em tempo real.

O mercado global de tecnologia esportiva deverá crescer de US$ 23 bilhões em 2025 para mais de US$ 60 bilhões em 2030. Eventos esportivos globais representam alguns dos ambientes operacionais mais complexos e exigentes de qualquer setor, combinando escala sem precedentes, sofisticação técnica e visibilidade pública. Esses eventos envolvem bilhões de espectadores em todo o mundo, geram e processam petabytes de dados em tempo real e exigem operações altamente coordenadas e distribuídas em vários países, tudo isso em um contexto onde confiabilidade, resiliência e desempenho ininterrupto são imprescindíveis.

Escalar a IA em todo esse ecossistema exige infraestrutura validada, inteligência treinada no domínio e integração de nível de produção, não projetos-piloto isolados.

A Lenovo está em parceria com a NVIDIA para fornecer soluções escaláveis ​​com IA, construídas sobre os recursos de IA de ponta a ponta da Lenovo com plataformas de IA aceleradas pela NVIDIA. Essa colaboração ampliada demonstra ainda mais o compromisso da Lenovo com o setor esportivo, consolidando seu trabalho com organizações esportivas líderes como FIFA, Formula 1®, Dallas Cowboys e Newcastle United, refletindo um histórico comprovado de desenvolvimento e implementação de soluções completas e personalizadas para órgãos reguladores, equipes, arenas e operações de transmissão.

IA criada para ambientes onde o fracasso não é uma opção

A Lenovo está lançando três soluções de IA projetadas especificamente para ambientes esportivos, abrangendo inteligência esportiva, operações, conteúdo e mídia.

O Intelligent Command Center proporciona maior visibilidade e coordenação às operações de arenas e eventos, unificando sistemas críticos em uma única visão operacional. Isso permite que as organizações esportivas gerenciem eventos de grande escala com maior eficiência e controle.

O Sports AI PRO oferece inteligência avançada de desempenho e competitiva, ajudando equipes e organizações a traduzir dados em estratégias mais precisas e resultados mais expressivos ao longo da temporada.

O AI Data Labeling fornece a base de dados estruturados necessária para impulsionar análises, inovação de conteúdo e iniciativas de engajamento de torcedores, apoiando novas oportunidades de receita e a adoção de IA a longo prazo.

“No esporte global, a tecnologia desempenha um papel fundamental na forma como os eventos são realizados, vivenciados e gerenciados”, disse Ken Wong, presidente do Grupo de Soluções e Serviços da Lenovo. “Nosso foco não é apenas viabilizar a IA, mas operacionalizá-la em ambientes onde cada segundo importa. Por meio de nossa parceria com a NVIDIA, estamos ajudando organizações esportivas a gerenciar a complexidade, aprimorar a resiliência operacional e aplicar inteligência de maneiras que apoiem tanto o desempenho quanto o sucesso comercial.”

“As organizações esportivas estão se tornando sistemas de inteligência esportiva em tempo real, gerando volumes massivos de dados em locais de eventos, transmissões e ambientes de performance”, disse Richard Kerris, vice-presidente e gerente geral de Mídia e Entretenimento da NVIDIA. “Ao combinar a plataforma de IA acelerada da NVIDIA com os recursos completos de IA da Lenovo, os dados podem ser transformados em inteligência acionável, impulsionando o desempenho preditivo, conteúdo personalizado e um novo nível de excelência operacional.”

Comprovado em escala global: mais de 650 TB de dados de corridas ao vivo ao maior torneio do mundo

O portfólio completo de IA da Lenovo, composto por dispositivos, infraestrutura, soluções e serviços, já opera em alguns dos ambientes de esportes ao vivo mais exigentes do mundo.

Como Parceira Global de Tecnologia da Fórmula 1®, a Lenovo apoia a transmissão de conteúdo ao vivo das corridas para mais de 820 milhões de torcedores em todo o mundo, processando mais de 650 terabytes de dados ao vivo por fim de semana de corrida e levando a emoção da F1 para mais de 180 territórios em todo o mundo. Esses ambientes exigem processamento em menos de um segundo, disponibilidade ininterrupta e sincronização global, onde milissegundos impactam diretamente a integridade da transmissão e a experiência do torcedor.

Como Parceira Oficial de Tecnologia da Copa do Mundo da FIFA 2026™, a Lenovo dará suporte à infraestrutura tecnológica daquele que promete ser o maior torneio de futebol da história, com 104 partidas e uma audiência global de bilhões de pessoas. As implementações de IA planejadas incluem visualização aprimorada de transmissões digitais, tecnologia de visão do árbitro estabilizada, centros de comando operacionais inteligentes e plataformas de análise de IA generativa projetadas para gerenciar volumes massivos de dados em tempo real em diferentes locais de jogos e redes de mídia globais.

Estas implantações demonstram que a IA opera em escala de produção sob os mais altos níveis de pressão de desempenho e escrutínio público, traduzindo tecnologia avançada em resiliência operacional mensurável e impacto comercial.

À medida que as organizações desportivas modernizam os recintos, digitalizam o envolvimento dos fãs e dimensionam as operações globais de comunicação social, a Lenovo e a NVIDIA estão a incorporar a IA na forma como os desportos são praticados, geridos, transmitidos e rentabilizados, a uma escala e nível de fiabilidade exigidos pelos eventos ao vivo mais visíveis do mundo. Para mais informações, clique aqui.

Sobre a Lenovo

A Lenovo é uma potência tecnológica mundial com receita de US$ 69 bilhões, classificada em 196º lugar na Fortune Global 500, atendendo milhões de clientes todos os dias em 180 mercados. Com foco em uma visão ousada de fornecer tecnologia mais inteligente a todos, a Lenovo construiu seu sucesso como a maior empresa de PCs do mundo com um portfólio de dispositivos habilitados para IA, prontos para IA e otimizados para IA (PCs, estações de trabalho, smartphones, tablets), infraestrutura (centrais de dados, armazenamento, borda, computação de alto desempenho e infraestrutura definida por software), software, soluções e serviços. O investimento contínuo da Lenovo em inovação que transforma o mundo está definindo um futuro mais justo, confiável e inteligente para todos, em todos os lugares. A Lenovo está cotada na bolsa de valores de Hong Kong sob o nome Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY). Para saber mais, acesse https://www.lenovo.com e fique por dentro das últimas notícias através de nosso StoryHub.

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