Smartly、INCRMNTALの買収に向けた意向表明書に署名

ニューヨーク--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- スマートリーは、INCRMNTALの買収に向けた基本合意書を締結したと発表しました。INCRMNTALは、ユーザーレベルのデータやトラッキングに依存することなく、チャネル横断的なマーケティング投資の増分効果に関するリアルタイムのインサイトを提供する、先駆的なAI搭載のインクリメンタリティ測定プラットフォームです。

ブランドがソーシャルメディア、eコマース、プレミアムCTVといった多様なチャネルで展開するなか、何が実際に漸進的成長を牽引しているかを把握することは、ますます困難になってきています。INCRMNTALのリアルタイムな増分効果に関するインサイトと、広告主がチャネルを横断してインサイトを行動に移せるようにするスマートリーのプラットフォームを組み合わせることで、マーケターはビジネス成果につながる要素に継続的に投資を集中させることができます。今回の統合により、増分効果のシグナルがスマートリー内でのリアルタイムなプランニングと最適化に反映され、ブランドや代理店がより確信を持って予算を配分できるようになります。

「今日のマーケティングリーダーは、パフォーマンスと説明責任をより的確に測定する方法を求めています」と、スマートリーの最高経営責任者（CEO）であるローラ・デズモンドは述べています。「AIの進化や変化し続けるコンシューマージャーニーに対し、従来のアプローチでは対応しきれない現代において、インクリメンタルなアプローチの重要性はますます高まっています。スマートリーのINCRMNTALを活用することで、マーケターは自社のビジネス成果の動向と、メディア、クリエイティブ、キャンペーンの最適化手法をリアルタイムで結びつけることができます。これにより、パフォーマンスの変化を即座に把握し、迅速に対応することが可能となります。」

INCRMNTALのAIを活用した常時稼働の手法は、マーケターにオーディエンスの除外やキャンペーンの一時停止、あるいは正式な実験の実施を強制することなく、キャンペーン活動の自然な変動を分析します。本ソリューションは、マーケティング・ミックス・モデリング（MMM）やマルチタッチアトリビューション（MTA）など、マーケターが既に利用している測定ツールを補完するものです。

今回の買収により、スマートリーはクリエイティブ、メディア、そしてインテリジェンスを結びつけるプラットフォームとしての地位をさらに強固なものとし、マーケターが自信を持って成果を最大化できるよう支援していきます。

スマートリーについて

スマートリーは、AIを活用した広告テクノロジー企業であり、The Forrester Wave™のクリエイティブ広告テクノロジーにおいてリーダーに選出されています。スマートリーのプラットフォームは、クリエイティブさとメディアを統合し、インテリジェントなクリエイティブやダイナミックでデータドリブンな画像・動画アセットを生み出し、あらゆるチャネルをシームレスに活用できるよう最適化されています。ブランドは、ハイパフォーマンスなキャンペーンを一元的に管理、最適化、拡張することができ、PwCによって検証された成果（広告費用対効果（ROAS）5.5倍、1時間あたり42分の時間節約など）を達成しています。

スマートリーは800以上のブランドをサポートし、世界中で70億ドル以上の広告費を管理しています。スマートリー、グーグル、メタ、ピンタレスト、レディット、スナップ、スポティファイ、ティックトックといった主要メディアプラットフォームとの戦略的パートナーシップを通じて、Fortune 500企業が迅速かつ大規模に関連性の高い広告を配信できるよう支援しています。深いメディア専門知識と最高クラスのカスタマーサポートを基盤として、ブランドがパフォーマンスを最大化し、真のビジネス成果を生み出せるよう支援します。詳細は、 Smartly.io をご覧ください。

INCRMNTALについて

INCRMNTALは、AIを活用したマーケティング測定プラットフォームであり、広告キャンペーンに対して実用的なインクリメンタリティ測定を提供します。当プラットフォームは、ユーザーレベルのデータや計画的な実験に依存することなく、常に最新のインサイトを提供します。技術革新、強化学習、因果AIを活用し、モバイル、ウェブ、テレビおよびCTV、インフルエンサー、OOHおよびDOOH、オーディオ、ポッドキャストといった各チャネルにおけるマーケティングの真の影響を明らかにします。

詳細はwww.incrmntal.comをご覧ください。

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