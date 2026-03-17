Kinaxis optimise sa chaîne d'approvisionnement à grande échelle grâce à l'IA de NVIDIA

OTTAWA, Ontario--(BUSINESS WIRE)--Kinaxis® Inc. (TSX : KXS), leader mondial de l'orchestration de la chaîne d'approvisionnement, a annoncé aujourd'hui une nouvelle étape importante dans l'optimisation à grande échelle des chaînes d'approvisionnement au sein de la plateforme Kinaxis Maestro™. Maestro assure déjà une optimisation haute performance des chaînes d'approvisionnement mondiales complexes, et Kinaxis renforce désormais son leadership grâce à l'accélération GPU alimentée par NVIDIA cuOpt™ et l`'infrastructure IA de NVIDIA.

À mesure que les chaînes d'approvisionnement gagnent en ampleur et en complexité, les modèles de planification doivent concilier des dizaines de millions de variables sur des horizons temporels élargis et à de multiples niveaux de planification. À mesure que la taille du modèle augmente, cela peut engendrer des milliards de décisions potentielles, et donc accroître considérablement les besoins en calcul. Les entreprises ne sont plus limitées uniquement par leur capacité d'analyse, mais aussi par leur rapidité d'itération.

Lors de tests réalisés sur un modèle de planification de semi-conducteurs à grande échelle comportant près de 50 millions de variables de décision, Kinaxis a permis de réduire jusqu'à 12 fois le temps de calcul total de bout en bout. Le modèle couvrait plus de 40 000 références sur un horizon de planification quotidien de six trimestres. Les cycles de planification ont été raccourcis de plus de trois heures à environ 17 minutes. Le temps de résolution de l'optimisation principale a été amélioré d'un facteur 23, réduisant le temps de calcul de plus de 95 % et faisant passer les temps d'exécution de plusieurs heures à quelques minutes, tout en maintenant une qualité de solution équivalente.

Ce basculement permet aux entreprises de passer de tâches par lots de longue durée à une itération interactive de scénarios, avec à la clé : un renforcement de l’approche d’orchestration simultanée de la chaîne d’approvisionnement de Kinaxis et permettant aux planificateurs d’évaluer davantage d’alternatives dans les fenêtres de décision opérationnelles.

« Cette étape importante montre comment l'informatique accélérée peut transformer la résolution des problèmes de planification à grande échelle », a déclaré Gelu Ticala, CTO de Kinaxis. « Lorsque l'optimisation passe de plusieurs heures à seulement quelques minutes, les entreprises peuvent itérer plus fréquemment et évaluer davantage d'alternatives. Cette rapidité d'itération est essentielle pour permettre l'orchestration simultanée de la chaîne d'approvisionnement et faire progresser notre stratégie agentique. »

Kinaxis accompagne plus de 400 entreprises internationales en orchestrant leurs décisions relatives à la chaîne d'approvisionnement, gérant un stock de plus de 200 milliards de dollars pour l'ensemble de sa clientèle et générant plus de 250 000 scénarios par mois. À cette échelle, la performance d'optimisation joue directement sur la réactivité et détermine la rapidité avec laquelle les entreprises peuvent s'adapter aux contraintes de production et aux fluctuations de la demande.

L'optimisation accélérée prend également en charge la stratégie d'orchestration multi-agents de Kinaxis. Les workflows multi-agents reposent sur une itération rapide des scénarios et déclenchent de multiples optimisations au moment d'évaluer des alternatives. En réduisant les temps de calcul, l'accélération GPU accroît le nombre de scénarios que les agents peuvent analyser dans des délais de décision réalistes, renforçant ainsi les fondements de décisions plus réactives et adaptatives concernant la chaîne d'approvisionnement.

Les principales avancées sont les suivantes :

Temps de résolution jusqu'à 12 facteurs plus rapides dans un cas d'utilisation de planification de plaquettes de semi-conducteurs

Optimisation accélérée par GPU grâce à NVIDIA cuOpt

Exécution sur l'infrastructure d'IA de NVIDIA pour prendre en charge les modèles industriels à grande échelle

Intégration à la plateforme Maestro qui relie données, personnes et décisions tout au long de la chaîne d'approvisionnement mondiale

« La complexité croissante des chaînes d'approvisionnement mondiales exige une transformation radicale vers une prise de décision accélérée », a déclaré Alex Fender, directeur de l'intelligence décisionnelle chez NVIDIA. « En intégrant NVIDIA cuOpt à sa plateforme Maestro, Kinaxis permet à ses clients une plus grande agilité en matière de planification et d'itération de scénarios afin de mieux gérer les environnements rapides. »

Kinaxis co-présentera ces avancées lors d'une session à la conférence NVIDIA GTC 2026.

À propos de Kinaxis

Kinaxis est un leader de l’orchestration moderne de la chaîne d’approvisionnement, alimentant des chaînes d’approvisionnement mondiales complexes et soutenant les personnes qui les gèrent. Notre puissante plateforme d’orchestration de la chaîne d’approvisionnement, Maestro, fondée sur l’IA, combine des technologies et des techniques exclusives qui offrent une transparence et une agilité totales sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement, de la planification stratégique pluriannuelle à la livraison sur le dernier kilomètre. Des marques mondiales renommées nous font confiance pour fournir l’agilité et la prévisibilité nécessaires pour faire face à la volatilité et aux perturbations d’aujourd’hui. Pour plus de nouvelles et d’informations, rendez-vous sur kinaxis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Ces déclarations prospectives comprennent, sans toutefois s’y limiter, des déclarations concernant les avantages et les améliorations de performance attendus liés à l’optimisation accélérée par GPU, à l’intégration et à l’expansion de NVIDIA cuOpt et des GPU NVIDIA au sein de la plateforme Maestro, à la stratégie d’orchestration agentique de Kinaxis et aux initiatives d’innovation de demain. Ces déclarations reposent sur les attentes et les hypothèses actuelles de la direction et sont soumises à des risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux qui sont exprimés ou sous-entendus.

Les risques et incertitudes comprennent, entre autres, des facteurs liés au développement et à l’intégration technologiques, à l’adoption client, à la dépendance aux technologies tierces, aux offres concurrentielles et à d’autres risques décrits dans la dernière notice annuelle et le dernier rapport de gestion de Kinaxis, disponibles sur SEDAR+ à l’adresse suivante : www.sedarplus.ca. Les déclarations prospectives sont formulées à la date du présent communiqué et Kinaxis ne s’engage aucunement à les mettre à jour, sauf si la loi applicable l’exige.

Source : Kinaxis Inc.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.