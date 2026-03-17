Smartly firma carta de intención para adquirir INCRMNTAL

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Smartly anunció hoy que firmó una carta de intención para adquirir INCRMNTAL, una plataforma pionera de medición de incrementalidad impulsada por IA que ofrece información en tiempo real sobre el impacto incremental de las inversiones de marketing en todos los canales, sin depender de datos o seguimiento a nivel de usuario.

A medida que las marcas se activan en redes sociales, comercio electrónico y CTV premium, comprender qué impulsa realmente el crecimiento incremental se ha vuelto cada vez más complejo. Combinando información incremental en tiempo real de INCRMNTAL con la plataforma de Smartly, que permite a los anunciantes convertir la información en acciones en todos los canales, los profesionales del marketing pueden dirigir continuamente la inversión hacia lo que genera resultados comerciales. Esta integración traducirá las señales de incrementalidad en planificación y optimización en tiempo real dentro de Smartly, lo que ayudará a las marcas y agencias a asignar presupuestos con mayor confianza.

“Los líderes de marketing actuales exigen mejor medición del rendimiento y mayor rendición de cuentas“, explicó Laura Desmond, CEO de Smartly. “La incrementalidad cobra cada vez más importancia en un mundo donde los enfoques tradicionales se ven desafiados a seguir el ritmo de la IA y la evolución del recorrido del consumidor. Con INCRMNTAL, Smartly permite a los profesionales del marketing conectar los resultados de su negocio en tiempo real con la optimización de medios, creatividad y campañas, para que puedan visualizar el rendimiento en tiempo real y tomar medidas inmediatas“.

La metodología de INCRMNTAL, basada en inteligencia artificial y de funcionamiento continuo, analiza las fluctuaciones naturales de la actividad de las campañas en lugar de obligar a los profesionales del marketing a excluir audiencias, pausar campañas o realizar experimentos formales. Esta solución complementa las herramientas de medición que ya utilizan, como el modelado de la mezcla de marketing (MMM) y la atribución multicanal (MTA).

Con esta adquisición, Smartly reforzará su posición como la plataforma que conecta creatividad, medios e inteligencia, ayudando a los profesionales del marketing a optimizar el rendimiento con confianza.

Acerca de Smartly

Smartly es la empresa de tecnología publicitaria impulsada por IA considerada líder en el informe The Forrester Wave™: Creative Advertising Technologies. Nuestra plataforma unifica la creatividad y los medios para producir contenido de imagen y video inteligente, dinámico y basado en datos, optimizado para una activación sencilla en todos los canales. Las marcas gestionan, optimizan y escalan campañas de alto rendimiento en un solo lugar, logrando resultados validados por PwC, incluyendo un retorno de la inversión publicitaria (ROAS) de 5,5 veces y un ahorro de 42 minutos por hora.

La empresa trabaja con más de 800 marcas y administra más de USD 7000 millones en inversión publicitaria a nivel global. A través de alianzas estratégicas con las principales plataformas de medios, entre ellas Amazon, Google, Meta, Pinterest, Reddit, Snap, Spotify y TikTok, acompaña a empresas de la lista Fortune 500 para ofrecer publicidad relevante con rapidez y a gran escala. Con una sólida experiencia en medios y un servicio de atención al cliente de primer nivel, ayuda a maximizar el rendimiento y a generar resultados de negocio concretos. Para obtener más información, visite Smartly.io.

Acerca de INCRMNTAL

INCRMNTAL es una plataforma de medición de marketing impulsada por IA que proporciona mediciones incrementales prácticas para campañas publicitarias. La plataforma ofrece información continua sin depender de datos de usuario ni experimentos planificados, utilizando innovación tecnológica, aprendizaje por refuerzo e IA causal para dar cuenta del verdadero impacto del marketing en dispositivos móviles, web, televisión y CTV, influencers, publicidad exterior y digital, audio y podcasts.

Vea más en www.incrmntal.com

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