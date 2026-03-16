SAN JOSE, Californie--(BUSINESS WIRE)--

Lenovo et NVIDIA s’associent pour mettre l’IA à l’échelle de la production au service du sport mondial, dans le but d’améliorer l’expérience des fans, de stimuler la croissance du chiffre d’affaires, d’optimiser les performances et de renforcer l’efficacité opérationnelle

Lors de la conférence NVIDIA GTC qui s’est tenue aujourd’hui, Lenovo (HKSE : 992) (ADR : LNVGY) a annoncé le renforcement de sa collaboration pluriannuelle avec NVIDIA afin d’aider l’industrie mondiale du sport à déployer l’IA à l’échelle de la production dans des environnements critiques, et ainsi transformer les données obtenues en direct en croissance des revenus, en résilience opérationnelle et en avantage décisionnel en temps réel.

Le marché mondial des technologies du sport devrait passer de 23 milliards de dollars en 2025 à plus de 60 milliards de dollars d’ici 2030. Les événements sportifs mondiaux constituent l’un des environnements opérationnels les plus complexes et les plus exigeants, tous secteurs confondus, alliant ampleur inégalée, sophistication technique et visibilité publique. Ces événements suscitent l’intérêt de milliards de spectateurs à travers le monde, génèrent des pétaoctets de données en temps réel qu’il est nécessaire de traiter, et requièrent des opérations hautement coordonnées et décentralisées dans de multiples pays. Dans un tel contexte, la fiabilité, la résilience et la continuité des performances constituent des impératifs.

Pour déployer l’IA à grande échelle dans ce type d’écosystème, il est indispensable de disposer d’infrastructures éprouvées, d’une veille entraînée sur des domaines spécifiques et d’une intégration prête pour la production, et non de simples projets pilotes isolés.

Lenovo a choisi de s’associer à NVIDIA pour proposer des solutions évolutives alimentées par l’IA, s’appuyant d’une part sur les capacités d’IA de bout en bout de Lenovo et d’autre part sur les plateformes IA accélérées de NVIDIA. Cette collaboration élargie reflète une nouvelle fois l’engagement de Lenovo envers l’industrie du sport, et s’inscrit dans le prolongement du travail que l’entreprise mène avec des organisations sportives de premier plan, dont la FIFA, la Formule 1®, les Cowboys de Dallas, ainsi que le club de Newcastle United. Elle témoigne également de l’expérience solide de Lenovo dans le développement et le déploiement de solutions sur mesure de bout en bout destinées aux instances dirigeantes, aux équipes, aux complexes sportifs et aux opérations de diffusion.

Une IA conçue pour les environnements où l’échec n’est pas une option

Lenovo lance trois solutions d’intelligence artificielle spécialement conçues pour le secteur du sport, couvrant les domaines de la veille sportive, des opérations, ainsi que du contenu et des médias.

L’Intelligent Command Center améliore la visibilité et la coordination des opérations liées aux stades et aux événements en regroupant les systèmes critiques au sein d’une vue opérationnelle unique. Les organisations sportives peuvent ainsi gérer des événements de grande ampleur avec davantage d’efficacité et de contrôle.

Sports AI PRO offre des performances de pointe et des informations stratégiques sur les compétitions, permettant ainsi aux équipes et aux organisations de transformer les données en stratégies plus pointues et en résultats plus solides tout au long de la saison.

AI Data Labeling fournit la base de données structurées nécessaire pour alimenter l’analyse, soutenir l’innovation en matière de contenu et renforcer l’engagement des fans, favorisant ainsi de nouvelles opportunités de revenus et l’adoption à long terme de l’IA.

« Dans le monde du sport international, la technologie joue un rôle critique dans l’organisation, le déroulement et la gestion des événements », a déclaré Ken Wong, président du groupe Solutions et Services chez Lenovo. « Notre objectif ne se limite pas à mettre en œuvre l’IA, mais à la rendre opérationnelle dans des environnements où chaque seconde compte. Cette collaboration avec NVIDIA nous permet d’aider les organisations sportives à gérer les situations complexes, à renforcer leur résilience opérationnelle et à exploiter les données de manière à favoriser à la fois la performance et la réussite commerciale. »

« Les organisations sportives sont en train de devenir de véritables systèmes de veille sportive en temps réel, générant d’énormes volumes de données dans les stades, lors des retransmissions et dans les environnements de compétition », a confié pour sa part Richard Kerris, vice-président et directeur général de la division Médias et Divertissement chez NVIDIA. « En associant la plateforme d’IA accélérée de NVIDIA aux capacités d’IA de bout en bout de Lenovo, les données peuvent être transformées en renseignements exploitables, permettant ainsi d’affiner les prédicteurs de performances, de proposer un contenu personnalisé et d’atteindre un niveau sans précédent d’excellence opérationnelle. »

Des solutions éprouvées à l’échelle mondiale : des plus de 650 To de données générées par les courses en direct au plus grand tournoi au monde

La gamme complète des solutions d’IA de Lenovo, qui regroupe des appareils, des infrastructures, des solutions et des services, est déjà déployée dans certains des environnements de retransmission sportive en direct les plus exigeants au monde.

En tant que partenaire technologique mondial de la Formule 1®, Lenovo assure la diffusion en direct des courses à plus de 820 millions de fans à travers le monde. Cela implique de traiter plus de 650 téraoctets de données en temps réel chaque week-end de course et de partager les sensations fortes de la F1 dans plus de 180 territoires à travers le monde. Dans ce type d’environnement, le traitement doit être effectué en moins d’une seconde, le fonctionnement doit être continu et la synchronisation mondiale est impérative, car chaque milliseconde a un impact direct sur la qualité de la retransmission et sur l’expérience des fans.

En tant que partenaire technologique officiel de la Coupe du Monde de la FIFA 2026™, Lenovo assurera le soutien technique de ce qui s’annonce comme le plus grand tournoi de l’histoire du football, avec 104 matchs et une audience mondiale de plusieurs milliards de personnes. Les déploiements d’IA prévus comprennent une visualisation numérique améliorée lors des diffusions, une technologie permettant de relayer le point de vue de l’arbitre (« Referee View »), des centres de commande opérationnels intelligents, ainsi que des plateformes d’analyse basées sur l’IA générative, conçues pour gérer d’énormes volumes de données en temps réel à travers les différents stades et réseaux médiatiques mondiaux.

Ces déploiements prouvent que l’IA peut fonctionner à l’échelle de la production, en étant soumise à une pression extrême en termes de performance et à un examen minutieux de la part du public. Elle permet ainsi de transformer une technologie de pointe en une résilience opérationnelle mesurable et en un impact commercial concret.

À mesure que les organisations sportives modernisent leurs sites, numérisent l’engagement des fans et développent des opérations médiatiques mondiales, Lenovo et NVIDIA intègrent l’IA au cœur de la façon dont le sport est pratiqué, géré, diffusé et monétisé, le tout avec l’ampleur et la fiabilité nécessaires aux événements en direct les plus médiatisés au monde. Pour plus d’informations, cliquez ici.

À propos de Lenovo

Lenovo est un géant de la technologie qui affiche un chiffre d'affaires de 69 milliards de dollars, figure à 196e place du classement Fortune Global 500 et dessert chaque jour des millions de clients dans 180 marchés. Forte d'une vision ambitieuse qui repose sur la volonté d'offrir une technologie plus intelligente à tous, Lenovo a capitalisé sur son succès en tant que leader mondial des PC pour proposer une gamme complète d'appareils (PC, stations de travail, smartphones, tablettes), d'infrastructures (serveurs, stockage, périphérie de réseau, calcul haute performance et infrastructure définie par logiciel), de logiciels, de solutions et de services compatibles, prêts et optimisés pour l'IA. L'investissement continu de Lenovo dans l'innovation favorise la construction d'un avenir plus équitable, plus fiable et plus intelligent pour tous, partout dans le monde. Lenovo est cotée à la Bourse de Hong Kong sous le nom de Lenovo Group Limited (HKSE : 992) (ADR : LNVGY). Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://www.lenovo.com et consultez les dernières actualités sur notre StoryHub.

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