Lenovo bringt produktionsbereite KI in den globalen Sport: Verbessertes Fanerlebnis, Umsatzwachstum, Leistungssteigerung und erhöhte Betriebseffizienz mit NVIDIA

SAN JOSE, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Lenovo (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) meldete heute auf der NVIDIA GTC eine erweiterte mehrjährige Zusammenarbeit mit NVIDIA, die der globalen Sportbranche helfen soll, in erfolgskritischen Umgebungen produktionsbereite KI einzusetzen und Live-Daten in Umsatzwachstum, betriebliche Widerstandsfähigkeit und Entscheidungsfindungsvorteile in Echtzeit umzuwandeln.

Der globale Markt für Sporttechnologie, der im Jahr 2025 auf 23 Milliarden USD beziffert wurde, sollte den Erwartungen zufolge bis zum Jahr 2030 auf mehr als 60 Milliarden USD steigen. Globale Sportveranstaltungen gehören jedoch zu den komplexesten und anspruchsvollsten Betriebsumgebungen aller Branchen, da hier beispielloser Umfang, höchste technische Ansprüche und öffentliche Sichtbarkeit zusammentreffen. Diese Veranstaltungen engagieren Milliarden von Zuschauern weltweit, generieren und verarbeiten Petabytes an Daten in Echtzeit und erfordern höchst koordinierte, verteilte Betriebsvorgänge, die sich über mehrere Länder erstrecken, jeweils in einem Kontext, wo Zuverlässigkeit, Widerstandsfähigkeit und unterbrechungsfreie Leistung unverzichtbar sind.

Die Skalierung von KI in diesem Umfeld erfordert bewährte Infrastruktur, domänentrainierte Intelligenz und produktionsfähige Integration, die sich nicht auf isolierte Pilotprojekte beschränkt.

Lenovo arbeitet nun mit NVIDIA zusammen, um skalierbare, KI-gestützte Lösungen bereitzustellen, die auf den lückenlosen KI-Fähigkeiten von Lenovo aufbauen und mit den beschleunigten KI-Plattformen von NVIDIA ausgestattet sind. Die erweiterte Zusammenarbeit zeigt erneut das Engagement von Lenovo für die Sportbranchenvertikale und den Ausbau seiner Tätigkeit mit führenden Sportorganisationen wie FIFA, Formula 1®, Dallas Cowboys und Newcastle United. Darin zeigt sich eine nachweisliche Erfolgsgeschichte der Entwicklung und Nutzung zweckbestimmter, lückenloser Lösungen für Leitungsorgane, Teams, Veranstaltungsorte und Sendeanstalten.

KI speziell für Umgebungen, wo Leistungsausfall keine Option ist

Lenovo stellt drei KI-Lösungen vor, die speziell für Sportumgebungen entwickelt wurden: Sportintelligenz, Betrieb sowie Content und Medien.

Das Intelligent Command Center sorgt für größere Transparenz und Koordination für den Veranstaltungsort und -betrieb durch Vereinheitlichung kritischer Systeme in einem einzigen Betriebsüberblick. Das versetzt Sportorganisationen in die Lage, Großveranstaltungen mit verbesserter Effizienz und Übersicht zu leiten.

Sports AI PRO bietet fortschrittliche Leistung und wettbewerbsfähige Intelligenz, die Teams und Organisationen hilft, Daten im Lauf der Saison in eine geschärfte Strategie und bessere Ergebnisse umzusetzen.

AI Data Labeling bietet die strukturierte Datengrundlage für Analysen, Content-Innovation und Fan-Initiativen und unterstützt neue Umsatzmöglichkeiten und langfristige Akzeptanz von KI.

„Im globalen Sport spielt die Technologie eine kritische Rolle beim Ablauf von Veranstaltungen und wie diese erlebt und gehandhabt werden“, erklärte Ken Wong, President, Solutions & Services Group, Lenovo. „Wir wollen KI nicht nur möglich machen, sondern in Umgebungen operationalisieren, wo jede Sekunde zählt. Durch unsere Zusammenarbeit mit NVIDIA helfen wir Sportorganisationen dabei, Komplexität zu bewältigen, die betriebliche Widerstandsfähigkeit zu verbessern und Intelligenz so einzusetzen, dass sie sowohl die Leistung als auch den kommerziellen Erfolg unterstützt.“

„Sportorganisationen werden immer mehr zu Sportintelligenzsystemen in Echtzeit, die an Veranstaltungsorten, im Studio und in Leistungsumgebungen gewaltige Datenmengen generieren“, so Richard Kerris, Vice President und General Manager, Media & Entertainment, NVIDIA. „Durch die Kombination der beschleunigten KI-Plattform von NVIDIA und den Full-Stack-KI-Fähigkeiten von Lenovo lassen sich Daten in umsetzbare Intelligenz umwandeln, die eine vorhersehbare Leistung, personalisierte Inhalte und eine neue Stufe betrieblicher Spitzenleistung vorantreibt.“

Auf globaler Ebene bewährt: Von über 650 TB an Live-Daten bis hin zum weltweit größten Turnier

Lenovos Full-Stack-KI-Portfolio an Geräten, Infrastruktur, Lösungen und Dienstleistungen ist bereits bei einigen der anspruchsvollsten Live-Sportveranstaltungen der Welt im Einsatz.

Als Global Technology Partner of Formula 1® unterstützt Lenovo die Übertragung von Live-Renninhalten für mehr als 820 Millionen Fans weltweit, verarbeitet über 650 Terabytes an Live-Daten je Rennwochenende und bringt die Spannung von F1 in über 180 Gebiete der ganzen Welt. Diese Umgebungen erfordern Verarbeitung in Sekundenbruchteilen, unterbrechungsfreie Laufzeit und globale Synchronisierung, wo Millisekunden mit direkten Auswirkungen auf die Übertragungsintegrität und das Fanerlebnis verbunden sind.

Als Official Technology Partner of FIFA World Cup 2026™ unterstützt Lenovo das technologische Rückgrat einer Veranstaltung, die den Erwartungen zufolge die größte WM der Fußballgeschichte darstellen wird, die 104 Spiele umfasst und mit einem globalen Milliardenpublikum zusammenbringt. Zu den geplanten KI-Einsätzen gehören digitale Übertragungsvisualisierung, stabilisierte Schiedsrichterblick-Technologie, intelligente betriebliche Befehlszentralen und generative KI-Analyseplattformen, die für die Bewältigung gigantischer Echtzeitdatenmengen aus Stadien und globalen Mediennetzwerken entwickelt wurden.

Diese Einsätze zeigen KI auf Produktionsebene unter höchstem Leistungsdruck und im kritischen Blick der Öffentlichkeit, wo fortschrittliche Technologie in messbare betriebliche Belastbarkeit und kommerzielle Wirkung umgesetzt wird.

Während Sportorganisationen Veranstaltungsorte modernisieren, das Fanengagement digitalisieren und globale Medienarbeit skalieren, integrieren Lenovo und NVIDIA KI in den Mittelpunkt des Ablaufs, der Leitung, Übertragung und Monetarisierung von Sport in großem Umfang und mit hoher Zuverlässigkeit, die für die beliebtesten Live-Veranstaltungen der Welt erforderlich ist. Für weitere Informationen klicken Sie bitte hier.

Über Lenovo

Lenovo ist ein globales Technologieunternehmen mit einem Umsatz von 69 Milliarden US-Dollar, belegt Platz 196 in der Fortune Global 500 und bedient täglich Millionen Kunden in 180 Märkten. Geleitet von der Vision „Smarter Technology for All“ (Intelligentere Technologie für alle) hat Lenovo auf seinem Erfolg als weltweit größter PC-Hersteller aufgebaut und ein umfassendes Portfolio aus KI-fähigen, KI-bereiten sowie KI-optimierten Geräten (PCs, Workstations, Smartphones, Tablets), Infrastruktur (Server, Storage, Edge, High-Performance-Computing und softwaredefinierte Infrastruktur), Software, Lösungen sowie Services entwickelt. Durch kontinuierliche Investitionen in wegweisende Innovationen gestaltet Lenovo eine gerechtere, vertrauenswürdigere und intelligentere Zukunft für alle. Lenovo ist an der Börse Hongkong unter Lenovo Group Limited (HKSE: 992) (ADR: LNVGY) gelistet. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.lenovo.com sowie im StoryHub.

Lenovo ist eine Marke von Lenovo. Alle übrigen Handelsmarken sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. ©2026 Lenovo Group Limited. Alle Rechte vorbehalten.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.