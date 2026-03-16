OXMIQ Labs i AM Intelligence Labs nawiązują współpracę w celu stworzenia jednej z największych na świecie platform AI do przetwarzania danych, zasilanej energią ze źródeł odnawialnych

CAMPBELL, Kalifornia i HAJDARABAD, Indie--(BUSINESS WIRE)--OXMIQ Labs („OXMIQ”), firma zajmująca się opracowywaniem architektury procesorów graficznych i technologii AI, którą założył Raja Koduri, przekazała dzisiaj informację o zawarciu strategicznego partnerstwa technologicznego z AM Intelligence Labs, pionem biznesowym AM Group, w sprawie zapewnienia doradztwa w dziedzinie infrastruktury centrów danych i systemów na rzecz AM Intelligence Labs w kontekście realizowanego przez tę firmę ośrodka przetwarzania danych wspieranego AI o początkowej mocy 1 GW i docelowej mocy 2 GW, który powstanie w Uttar Pradesh (Indie).

AM Intelligence Labs to strategiczny pion biznesowy AM Group, spółki dominującej Greenko, jednego z największych producentów zielonej energii w Indiach zapewniającego 50 GW zdolności wytwórczych odnawialnej energii słonecznej, wiatrowej i wodnej przy wsparciu inteligentnych systemów magazynowania energii o pojemności 100 GWh, który odpowiada za dostawy około 2% całkowitej energii w Indiach. Firma jest właścicielem i operatorem energii wytwarzanej w sposób bezemisyjny, której koszt plasuje się na poziomie 50-70% kosztów tradycyjnego zasilania centrów danych.

Indie są dynamicznie rozwijającym się ośrodkiem globalnej gospodarki AI, cieszącym się coraz większym popytem. W świetle szeroko zakrojonego ekosystemu programistycznego, cyfrowej gospodarki i szybkiego tempa wdrażania AI przez miejscowe przedsiębiorstwa kraj jest obecnie drugim co do wielkości rynkiem na świecie pod względem wykorzystania AI i korzystania z tokenów.

AM Group przystąpiła do realizacji sztandarowej inicjatywy w dziedzinie infrastruktury AI – obecnie trwają prace nad etapem 1 centrum obliczeniowego w Noida. Osiągnięcie wstępnej mocy obliczeniowej do końca 2027 r. będzie istotnym etapem w realizacji prac Grupy nad stworzeniem jednej z największych na świecie platform do przetwarzania danych wspomaganych AI, zasilanych energią ze źródeł odnawialnych. OXMIQ ściśle współpracuje z AM Group w zakresie optymalizacji architektury systemu, zaprojektowania infrastruktury oraz modułowej realizacji w celu zagwarantowania wdrożenia platformy w odpowiednio szybkim tempie przy jednoczesnym osiągnięciu najlepszej w tym segmencie wydajności oraz skali.

W kontekście nawiązanego partnerstwa OXMIQ wesprze opracowanie architektury oraz prace inżynieryjne nad platformą obliczeniową w ramach współpracy z AM Intelligence Labs w zakresie zaprojektowania architektur systemu, opracowania planu wykonania sprzętu oraz stworzenia strategii łańcucha dostaw dla projektowanego obiektu. OXMIQ zapewni dogłębną wiedzę fachową w odniesieniu do całego stosu technologicznego związanego z przetwarzaniem danych, od architektury procesora graficznego na poziomie tranzystorów i zaawansowanych systemów zarządzania pakietami po wykorzystanie systemów typu rack-scale, wysokowydajnych połączeń i oprogramowania koordynacyjnego wymaganego do obsługi zadań AI wykonywanych na masową skalę. Razem obie firmy zadbają o kompleksową optymalizację od fotonów po efekty, aby ostatecznie umożliwić wszystkim użytkownikom czerpanie korzyści z rozwiązań zettascale.

AM Group realizuje wysokowydajne centrum obliczeniowe o mocy 1 GW w Noida jako w pełni zintegrowaną pionowo platformę wykorzystującą bezemisyjną produkcję energii, zaawansowaną infrastrukturę centrów danych, wysokowydajne akceleratory, kompleksowy stos oprogramowania, aplikacje i elastyczne modele wykorzystania AI od modelu „Pods-as-a-Service” po model „Tokens-as-a-Service”.

Bogata wiedza fachowa OXMIQ w zakresie całego stosu obliczeniowego umożliwia zaprojektowanie platformy pod kątem kompleksowej optymalizacji od fotonów po tokeny. Każda warstwa, od wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych po architekturę centrów danych, chłodzenie cieczą, topologię połączeń wzajemnych, wybór akceleratorów i koordynację zadań, zostanie opracowana jako ujednolicony system. Przyjęcie tego całościowego podejścia umożliwia udostępnienie wiodących w branży korzyści w modelu „electrons-to-tokens” przy jednoczesnym znaczącym obniżeniu kosztów przetwarzania danych za pośrednictwem AI w gigawatowej skali.

Zapatrywania kierownictwa

– AM Intelligence Labs to idealny partner dla OXMIQ. Firma zdołała rozwiązać najcięższy problem w zakresie wielkoskalowej infrastruktury AI: kwestię dostępu do niezawodnej, bezemisyjnej energii na światową skalę. Nasz zespół od kilkudziesięciu lat buduje płyty krzemowe, systemy i oprogramowanie sterujące najbardziej zaawansowanymi platformami obliczeniowymi na świecie. Wzbogacenie infrastruktury AM Intelligence Labs o tę specjalistyczną wiedzę już na etapie pierwszych decyzji architektonicznych zapewni opracowanie każdej szafy serwerowej, każdego połączenia, każdego magazynu i systemu chłodzenia pod kątem wymaganego nakładu pracy i zarządzania w erze IT.

– Raja Koduri, założyciel i dyrektor generalny OXMIQ Labs.

– Dzięki OXMIQ AM Intelligence Labs zyskuje dostęp do niezwykle zaawansowanej wiedzy branżowej w dziedzinie sprzętu i systemów. Doświadczenie zespołu firmy zdobyte w wiodących firmach z Doliny Krzemowej zapewni nam wszystko, co niezbędne, by zaprojektować architekturę konkurencyjną na szczeblu ogólnoświatowym. Razem kładziemy podwaliny pozwalające AM Intelligence Labs stworzyć kompleksową platformę obliczeniową AI.

– Anil Chalamalasetty, prezes grupy AM Group.

Informacje o OXMIQ Labs

OXMIQ Labs z siedzibą w Campbell (Kalifornia) to firma zajmująca się opracowywaniem architektury procesorów graficznych i technologii AI, którą założył Raja Koduri – uprzednio członek kadry kierowniczej Apple, AMD, Intel i ATI Technologies. OXMIQ oferuje wymagające licencji rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie AI oparte na chipletach, stworzone z myślą o erze wnioskowania. Rozwiązania OxCapsule i OxPython zapewniają natychmiastową optymalizację różnorodnego sprzętu, podczas gdy OxCore i OxQuilt prezentują oparty na chipletach plan działania w kierunku osiągnięcia efektywności rozwiązań zettascale. Więcej informacji: www.oxmiq.ai

