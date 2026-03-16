OXMIQ Labs y AM Intelligence Labs se asocian para diseñar una de las plataformas de computación de IA impulsadas con energía renovable más grandes del mundo

CAMPBELL (California) y HYDERABAD (India)--(BUSINESS WIRE)--OXMIQ Labs (“OXMIQ”), la empresa dedicada a la arquitectura de GPU y la tecnología de IA fundada por Raja Koduri, acaba de anunciar una alianza tecnológica estratégica con AM Intelligence Labs, una división empresarial de AM Group, para proporcionar asesoramiento sobre centros de datos e infraestructura de sistemas para la Capacidad de computación de IA de 2 GW de AM Intelligence Labs prevista para 2030, con un Centro de computación de IA inicial de 1 GW en Uttar Pradesh, India.

AM Intelligence Labs es una división empresarial estratégica de AM Group, casa matriz de Greenko, el mayor productor de energía verde de la India con 50 GW de capacidad renovable entre energía solar, eólica e hidráulica, respaldada por 100 GWh de almacenamiento inteligente de energía y que suministra aproximadamente el 2% de la energía total de la India. La energía pertenece a la empresa, que la gestiona y es libre de carbono, con un precio entre un 50% y un 70% inferior a los costos de energía de los centros de datos convencionales.

La India es un centro de demanda en rápida evolución dentro de la economía global de la IA. Impulsado por su enorme ecosistema de desarrolladores, su economía digital y la rápida expansión de la adopción de la IA por parte de las empresas, el país se está convirtiendo en el segundo mercado más grande del mundo en cuanto al uso de la IA y el consumo de tókenes.

AM Group acaba de iniciar el desarrollo de su iniciativa insignia de infraestructura de IA, y la Fase 1 del Centro de computación Noida se encuentra actualmente en fase de ejecución. La puesta en línea de la capacidad computacional inicial para finales de 2027 será un hito clave, ya que el Grupo está construyendo una de las plataformas de computación de IA alimentadas con energía renovable más grandes del mundo. OXMIQ trabaja en estrecha colaboración con AM Group para optimizar la arquitectura del sistema, el diseño de la infraestructura y la ejecución modular, con el fin de garantizar que la plataforma se implemente rápidamente y, al mismo tiempo, alcance la mejor eficiencia y escala de su clase.

En el marco de esta alianza, OXMIQ actuará como socio de arquitectura e ingeniería para la plataforma de computación, colaborando con AM Intelligence Labs en el diseño de la arquitectura de sistemas, el plan de desarrollo de hardware y la estrategia de cadena de suministro que sustentarán las instalaciones. OXMIQ aporta una experiencia notable que abarca toda la pila computacional, desde la arquitectura de GPU a nivel de transistores y el empaquetado avanzado hasta los sistemas a escala de rack, las interconexiones de alto rendimiento y el software de orquestación necesario para operar cargas de trabajo de IA a gran escala. Juntos, la asociación ofrece una optimización integral, desde los fotones hasta la obtención de resultados, haciendo que, en última instancia, la economía a escala zetta esté a disposición de todos.

AM Group está desarrollando el Centro de computación de alto rendimiento para IA de 1 GW en Noida como una plataforma totalmente integrada verticalmente que abarca la generación de energía libre de carbono de propiedad de la empresa, infraestructura avanzada de centros de datos, aceleradores de alto rendimiento, una pila de software completa, aplicaciones y modelos de consumo flexibles que van desde “AI Pods-as-a-Service” hasta “Tokens-as-a-Service”.

La enorme experiencia de OXMIQ en toda la pila de computación permite diseñar la plataforma para una optimización integral, desde los fotones hasta los tókenes. Cada capa, desde la generación de energía renovable hasta la arquitectura del centro de datos, la refrigeración líquida, la topología de interconexión, la selección de aceleradores y la orquestación de cargas de trabajo, se diseñará como un sistema unificado. Este enfoque integrado ofrece una rentabilidad líder en el sector, desde los electrones hasta los tókenes, lo que se traduce en una computación de IA a un costo drásticamente menor a escala de gigavatios.

Perspectivas de liderazgo

“AM Intelligence Labs es el socio ideal para OXMIQ. Han resuelto el mayor obstáculo de las infraestructuras de IA a gran escala: el acceso a una energía confiable y libre de carbono a nivel mundial. Nuestro equipo ha trabajado durante décadas para desarrollar chips, sistemas y software que impulsan las plataformas informáticas más avanzadas del mundo. Incorporar esa experiencia a la infraestructura de AM Intelligence Labs desde las primeras decisiones arquitectónicas significa que cada rack, cada interconexión, cada sistema de almacenamiento y refrigeración está diseñado en función de las cargas de trabajo y los requisitos económicos de la era de la IA”.

— Raja Koduri, fundador y director ejecutivo de OXMIQ Labs

“OXMIQ proporciona a AM Intelligence Labs acceso a algunos de los mayores conocimientos especializados en hardware y sistemas del sector. La experiencia de su equipo en empresas líderes de Silicon Valley es exactamente lo que necesitamos para diseñar una infraestructura capaz de competir a nivel mundial. Juntos sentamos las bases para que AM Intelligence Labs se convierta en una plataforma informática de IA de ciclo completo”.

— Anil Chalamalasetty, presidente del grupo AM Group

Acerca de OXMIQ Labs

OXMIQ Labs, con sede en Campbell (California), es una empresa dedicada a la arquitectura de GPU y la tecnología de IA fundada por Raja Koduri, cuya trayectoria profesional incluye puestos ejecutivos en Apple, AMD, Intel y ATI Technologies. OXMIQ ofrece soluciones de hardware y software de IA basadas en chiplets y disponibles bajo licencia, diseñadas para la era de la inferencia. OxCapsule y OxPython ofrecen optimización inmediata en hardware heterogéneo, mientras que OxCore y OxQuilt aportan el plan de desarrollo nativo de chiplets hacia la eficiencia a escala zetta. Para más información: www.oxmiq.ai

Declaraciones prospectivas: El presente comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas sujetas a riesgos e incertidumbres. Los resultados reales pueden diferir de forma sustancial. Los proyectos y las implementaciones específicos estarán sujetos a acuerdos definitivos.

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