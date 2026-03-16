OXMIQ Labs與AM Intelligence Labs合作打造全球規模首屈一指的再生能源驅動AI運算平台

加州坎貝爾和印度海德拉巴--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 由Raja Koduri創立的GPU架構和AI技術公司OXMIQ Labs (“OXMIQ”)今日宣布與AM Group旗下業務部門AM Intelligence Labs達成技術策略性合作，為AM Intelligence Labs的2 GW AI算力專案提供資料中心和系統基礎設施顧問服務。該專案計畫於2030年前建成，第一期1 GW AI運算樞紐將設在印度北方邦。

AM Intelligence Labs是AM Group的策略業務部門，該集團是Greenko的母公司。Greenko是印度最大的綠色能源生產商，在太陽能、風能和水力發電領域擁有50 GW的再生能源裝機容量，配套100 GWh智慧儲能，供應印度約2%的總電力。其能源為自有、自營、零碳能源，電價相較傳統資料中心用電成本低50%–70%。

印度是全球AI經濟中一個快速變化的需求中心。在龐大的開發者生態系統、數位經濟和企業AI應用快速普及的推動下，該國正崛起為全球第二大AI使用和算力代幣消耗市場。

AM Group已啟動其旗艦AI基礎設施計畫，諾伊達運算樞紐第一期工程目前正在積極推進中。第一期算力計畫於2027年底前上線，將成為該集團打造全球最大再生能源驅動AI運算平台之一的關鍵里程碑。OXMIQ正與AM Group密切合作，促成系統架構最佳化、基礎設施設計和模組化執行交付，確保平台快速部署，同時實現一流的效率和規模。

根據合作協議，OXMIQ將充當運算平台的架構和工程合作夥伴，與AM Intelligence Labs共同設計支撐該設施的系統架構、硬體路線圖和供應鏈策略。從電晶體級GPU架構和先進封裝，到機架級系統、高效能互連，以及大規模運行AI工作負載所需的編排軟體，OXMIQ擁有涵蓋全運算堆疊的深厚專業知識。雙方合作將實現從光子到成果的端對端最佳化，最終讓ZB級運算的經濟效益嘉惠每個人。

AM Group正在諾伊達建設1 GW AI高效能運算樞紐，打造完全垂直整合的平台，涵蓋自有零碳發電、先進資料中心基礎設施、高效能加速器、完整軟體堆疊、應用程式，以及從AI機櫃模組即服務到代幣即服務的靈活消費模式。

OXMIQ在全運算堆疊的深厚專業能力，使該平台可實現從光子到運算代幣的端對端架構最佳化。從再生能源發電、資料中心架構、液冷、互連拓撲、加速器選型到工作負載編排，每一層都將做為統一系統進行工程設計。這種整合方式實現了業界首屈一指的電力到算力(electrons-to-tokens)經濟效益，在GW級規模下大幅降低AI運算成本。

高階主管觀點

「AM Intelligence Labs是OXMIQ的理想合作夥伴。他們解決了大規模AI基礎設施中最棘手的難題：在全球取得可靠、零碳的電力資源。我們的團隊在打造支撐全球最先進運算平台的晶片、系統和軟體方面擁有數十年的經驗。從最初架構設計階段就將這些專業能力融入AM Intelligence Labs的基礎設施，表示每一台機架、每一條互連鏈路、每一套儲存和冷卻系統，都圍繞AI時代所需的工作負載和經濟效益進行設計。」

——OXMIQ Labs創辦人兼執行長Raja Koduri

「OXMIQ為AM Intelligence Labs帶來了業界首屈一指的硬體和系統專業能力。其團隊在矽谷頂尖企業的經驗，正為我們打造具備全球競爭力的基礎設施所需要。我們正共同為AM Intelligence Labs成為全堆疊AI運算平台奠定基礎。」

——AM Group集團董事長Anil Chalamalasetty

關於OXMIQ Labs

OXMIQ Labs總部位於加州坎貝爾，是由曾在Apple、AMD、Intel和ATI Technologies擔任高階主管的Raja Koduri創立的GPU架構和AI技術公司。OXMIQ提供以小晶片技術為基礎、針對推理時代的可授權AI硬體和軟體解決方案。OxCapsule和OxPython可立即實現異構硬體最佳化，而OxCore和OxQuilt則提供通向ZB級效率的小晶片原生路線圖。瞭解更多資訊：www.oxmiq.ai

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