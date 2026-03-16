OXMIQ Labs et AM Intelligence Labs s’associent pour concevoir l’une des plus grandes plateformes de calcul IA alimentées par des énergies renouvelables au monde

CAMPBELL, Californie et HYDERABAD, Inde--(BUSINESS WIRE)--OXMIQ Labs (« OXMIQ »), la société spécialisée dans l’architecture GPU et les technologies d’IA fondée par Raja Koduri, a annoncé aujourd’hui un partenariat technologique stratégique avec AM Intelligence Labs, une division commerciale d’AM Group, afin de fournir des conseils en matière de centres de données et d’infrastructures système pour la capacité de calcul IA de 2 GW d’AM Intelligence Labs d’ici 2030, avec un premier centre de calcul IA de 1 GW situé dans l’Uttar Pradesh, en Inde.

AM Intelligence Labs est une division commerciale stratégique d’AM Group, société mère de Greenko, le plus grand producteur d’énergie verte en Inde avec une capacité renouvelable de 50 GW (solaire, éolien et hydroélectrique), soutenue par 100 GWh de stockage d’énergie intelligent et fournissant environ 2 % de l’électricité totale de l’Inde. Cette énergie est détenue et exploitée par l’entreprise, et son prix, sans carbone, est inférieur de 50 à 70 % aux coûts d’électricité des centres de données conventionnels.

L’Inde est un pôle de demande en pleine mutation au sein de l’économie mondiale de l’IA. Porté par son immense écosystème de développeurs, son économie numérique et l’adoption rapide de l’IA par les entreprises, le pays s’impose comme le deuxième marché mondial en termes d’utilisation de l’IA et de consommation de jetons.

AM Group a lancé le développement de son initiative phare en matière d’infrastructure d’IA, la phase 1 du Noida Compute Hub étant désormais en cours de réalisation. La mise en service de la capacité de calcul initiale d’ici fin 2027 constituera une étape clé dans la construction par le groupe de l’une des plus grandes plateformes de calcul IA alimentées par des énergies renouvelables au monde. OXMIQ travaille en étroite collaboration avec AM Group pour optimiser l’architecture du système, la conception de l’infrastructure et la mise en œuvre modulaire, afin de garantir un déploiement rapide de la plateforme tout en atteignant une efficacité et une échelle de premier ordre.

Dans le cadre de ce partenariat, OXMIQ agira en tant que partenaire d’architecture et d’ingénierie pour la plateforme de calcul, en collaboration avec AM Intelligence Labs pour concevoir l’architecture des systèmes, la feuille de route matérielle et la stratégie de chaîne d’approvisionnement qui sous-tendront l’installation. OXMIQ apporte une expertise approfondie couvrant l’ensemble de la pile de calcul, de l’architecture GPU au niveau des transistors et du conditionnement avancé aux systèmes à l’échelle des racks, en passant par les interconnexions haute performance et les logiciels d’orchestration nécessaires pour faire fonctionner des charges de travail d’IA à très grande échelle. Ensemble, ce partenariat offre une optimisation de bout en bout, des photons aux résultats, rendant ainsi l’économie à l’échelle du zetta accessible à tous.

AM Group développe le pôle de calcul haute performance IA de 1 GW à Noida sous la forme d’une plateforme entièrement intégrée verticalement, comprenant une production d’électricité sans carbone en propre, une infrastructure de centre de données avancée, des accélérateurs haute performance, une pile logicielle complète, des applications et des modèles de consommation flexibles allant des AI Pods-as-a-Service aux Tokens-as-a-Service.

L’expertise approfondie d’OXMIQ sur l’ensemble de la pile informatique permet de concevoir la plateforme pour une optimisation de bout en bout, des photons aux tokens. Chaque couche, de la production d’énergie renouvelable à l’architecture du centre de données, en passant par le refroidissement par liquide, la topologie d’interconnexion, la sélection des accélérateurs et l’orchestration des charges de travail, sera conçue comme un système unifié. Cette approche intégrée permet de dégager une rentabilité de pointe, de l’électron au token, offrant ainsi une puissance de calcul IA à un coût considérablement réduit à l’échelle du gigawatt.

Perspectives de la direction

« AM Intelligence Labs est le partenaire idéal pour OXMIQ. Ils ont résolu la contrainte la plus difficile dans les infrastructures IA à grande échelle : l’accès à une énergie fiable et sans carbone à l’échelle mondiale. Notre équipe a passé des décennies à développer des puces, des systèmes et des logiciels qui alimentent les plateformes informatiques les plus avancées au monde. Intégrer cette expertise dans l’infrastructure d’AM Intelligence Labs dès les premières décisions architecturales signifie que chaque rack, chaque interconnexion, chaque système de stockage et de refroidissement est conçu en fonction des charges de travail et des impératifs économiques requis pour l’ère de l’IA. »

— Raja Koduri, fondateur et directeur général d’OXMIQ Labs

« OXMIQ permet à AM Intelligence Labs d’accéder à l’une des expertises les plus approfondies du secteur en matière de matériel et de systèmes. L’expérience de leur équipe au sein des principales entreprises de la Silicon Valley correspond exactement à ce dont nous avons besoin pour concevoir une infrastructure capable de rivaliser à l’échelle mondiale. Ensemble, nous posons les bases qui permettront à AM Intelligence Labs de devenir une plateforme de calcul IA full-stack. »

— Anil Chalamalasetty, président d’AM Group

À propos d’OXMIQ Labs

OXMIQ Labs, dont le siège social est situé à Campbell, en Californie, est une entreprise spécialisée dans l’architecture GPU et les technologies d’IA fondée par Raja Koduri, qui a occupé des postes de direction chez Apple, AMD, Intel et ATI Technologies. OXMIQ propose des solutions matérielles et logicielles d’IA basées sur des chiplets, disponibles sous licence, conçues pour l’ère de l’inférence. OxCapsule et OxPython permettent une optimisation immédiate sur du matériel hétérogène, tandis qu’OxCore et OxQuilt fournissent une feuille de route native aux chiplets pour atteindre une efficacité à l’échelle du zetta. Pour plus d’informations : www.oxmiq.ai

Déclarations prospectives : ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives soumises à des risques et incertitudes. Les résultats réels peuvent différer matériellement. Les projets et déploiements spécifiques feront l’objet d’accords définitifs.

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