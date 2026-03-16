Az OXMIQ Labs és az AM Intelligence Labs partnerségre lép a világ egyik legnagyobb megújuló energiával működő mesterségesintelligencia-alapú számítástechnikai platformjának kiépítésére

CAMPBELL, Kalifornia és HYDERABAD, India--(BUSINESS WIRE)--Az OXMIQ Labs („OXMIQ”), a Raja Koduri által alapított GPU-architektúrával és mesterségesintelligencia-technológiával foglalkozó vállalat a mai napon stratégiai technológiai partnerséget jelentett be az AM Intelligence Labs vállalattal, az AM Group egyik üzleti részlegével, amelynek keretében adatközponti és rendszerinfrastruktúra-tanácsadást nyújtanak az AM Intelligence Labs 2 GW-os mesterségesintelligencia-alapú számítástechnikai kapacitásának kiépítéshez 2030-ra, amely egy 1 GW-os AI-számítástechnikai központ létrehozásával veszi kezdetét az indiai Uttar Pradeshben.

Az AM Intelligence Labs az AM Group stratégiai üzleti részlege, a Greenko anyavállalata, amely 50 GW megújuló nap-, szél- és vízenergia-kapacitásával India legnagyobb zöldenergia-termelője, és 100 GWh intelligens energiatárolással támogatva, India teljes energiaszükségletének mintegy 2%-át biztosítja. A vállalat az energia tulajdonosa, üzemeltetője, és szén-dioxid-mentes ára 50–70%-kal a hagyományos adatközpontok energiaköltségei alatt áll.

India gyorsan változó keresleti központ a globális AI-gazdaságban. Hatalmas fejlesztői ökoszisztémája, digitális gazdasága és a mesterséges intelligencia gyorsan bővülő vállalati adaptációja révén az ország a mesterséges intelligencia használat és a tokenek fogyasztása terén a világ második legnagyobb piacává válik.

Az AM Group megkezdte zászlóshajó mesterségesintelligencia-alapú infrastruktúra kezdeményezésének fejlesztését, amelynek keretében a Noida Compute Hub 1. fázisa jelenleg aktív végrehajtás alatt áll. A kezdeti számítástechnikai kapacitás 2027 végére történő üzembe helyezése kulcsfontosságú mérföldkőnek számít, mivel a vállalatcsoport a világ egyik legnagyobb megújuló energiával működő mesterséges intelligencia számítástechnikai platformját építi. A rendszerarchitektúra, az infrastruktúra-tervezés és a moduláris végrehajtás optimalizálása érdekében az OXMIQ szorosan együttműködik az AM Grouppal a platform gyors telepítésének érdekében, miközben a kategóriájában legjobb hatékonyságot és méretezhetőséget éri el.

A partnerség keretében az OXMIQ tölti be a számítástechnikai platform architektúra- és mérnöki partnerének szerepét, és az AM Intelligence Labs-szel együttműködésben megtervezi a létesítmény alapjául szolgáló rendszerarchitektúrát, hardveres ütemtervet, valamint ellátási lánc stratégiát. Az OXMIQ mélyreható szakértelemmel büszkélkedhet a teljes számítástechnikai rendszer terén, a tranzisztor szintű GPU-architektúrától és a fejlett csomagolástól kezdve a rackméretű rendszereken és nagy teljesítményű összeköttetéseken át a mesterséges intelligencia által generált munkaterhelések nagy léptékű működtetéséhez szükséges vezérlőszoftverekig. Együttesen a partnerség végponttól végpontig tartó optimalizálást biztosít a fotonoktól a végeredményig, végső soron mindenki számára elérhetővé téve a zetta-skálájú gazdaságot.

Az AM Group Noidában fejleszti az 1 GW-os mesterséges intelligencia által vezérelt nagy teljesítményű számítástechnikai központot (AI High Performance Compute Hub), egy teljesen vertikálisan integrált platformot, amely saját tulajdonan lévő szén-dioxid-mentes energiatermelést, fejlett adatközpont-infrastruktúrát, nagy teljesítményű gyorsítókat, egy teljes szoftvercsomagot, alkalmazásokat és rugalmas fogyasztási modelleket foglal magában, az AI Pods-as-a-Service-től a Tokens-as-a-Service-ig.

Az OXMIQ számítástechnikai rendszerek terén szerzett mélyreható szakértelme biztosítja a platform teljes körű optimalizálását a fotonoktól a tokenekig. Minden réteg, a megújuló energiatermeléstől az adatközpont-architektúrán, a folyadékhűtésen, az összekapcsolási topológián, a gyorsító kiválasztásán át a munkaterhelés-vezérlésig, egységes rendszerként kerül megtervezésre. Ez az integrált megközelítés iparágvezető elektron-token gazdaságosságot tesz lehetővé, drasztikusan alacsonyabb költségű mesterséges intelligencia alapú számítástechnikai képességet biztosítva gigawattos léptékben.

Vezetői perspektívák

„Az AM Intelligence Labs az ideális partner az OXMIQ számára. Lebontották a nagyméretű mesterséges intelligencia infrastruktúra legnehezebb korlátját: a megbízható, szén-dioxid-mentes energiaellátáshoz való hozzáférést globális szinten. Csapatunk évtizedek óta fejleszti a világ legfejlettebb számítástechnikai platformjait működtető szilíciumot, rendszereket, illetve szoftvereket. Azzal, hogy ezt a szakértelmet már az első architekturális döntésektől kezdve beépítjük az AM Intelligence Labs infrastruktúrájába, minden racket, minden összeköttetést, minden tároló- és hűtőrendszert a mesterséges intelligencia korszakához szükséges munkaterhelések és gazdaságosság köré tervezünk.”

— Raja Koduri, az OXMIQ Labs alapítója és vezérigazgatója

„Az OXMIQ az iparág legmélyebb hardver- és rendszerszakértelméhez biztosít hozzáférést az AM Intelligence Labs számára. Csapatuk vezető Szilícium-völgyi vállalatokkal kapcsolatos tapasztalata pontosan az, amire szükségünk van egy globálisan versenyképes infrastruktúra kiépítéséhez. Együtt lefektetjük az AM Intelligence Labs alapjait, hogy teljes körű mesterséges intelligencia számítástechnikai platformmá váljon.”

— Anil Chalamalasetty, az AM Group csoport elnöke

Amit az OXMIQ Labsről tudni érdemes

A kaliforniai Campbellben székelő OXMIQ Labs egy GPU-architektúrával és mesterséges intelligenciával foglalkozó, Raja Koduri által alapított vállalat, aki vezetői pályafutása során az Apple, az AMD, az Intel és az ATI Technologies vállalatoknál is vezető szerepet töltött be. Az OXMIQ licencelhető, chiplet-alapú mesterséges intelligencia hardver- és szoftvermegoldásokat kínál, amelyeket a következtetés korára terveztek. Az OxCapsule és az OxPython heterogén hardvereken keresztül azonnali optimalizálást biztosít, míg az OxCore és az OxQuilt a zettaskála-hatékonyságú chiplet-natív ütemtervet kínál. További információkért látogasson el a következő weboldalra: www.oxmiq.ai

