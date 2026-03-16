Společnosti OXMIQ Labs a AM Intelligence Labs uzavřely partnerství za účelem vybudování jedné z největších světových výpočetních platforem pro umělou inteligenci napájených z obnovitelných zdrojů energie
Optimalizace od fotonů až po výsledky. Napájeno 100% obnovitelnou energií.
CAMPBELL, Kalifornie a HYDERABAD, Indie--(BUSINESS WIRE)--Společnost OXMIQ Labs (dále jen: „OXMIQ“), zabývající se architekturou GPU a technologiemi umělé inteligence, kterou založil Raja Koduri, dnes oznámila strategické technologické partnerství se společností AM Intelligence Labs, obchodní divizí společnosti AM Group. Cílem partnerství je poskytovat poradenství v oblasti infrastruktury datových center a systémů pro plánovanou výpočetní kapacitu umělé inteligence společnosti AM Intelligence Labs ve výši 2 GW do roku 2030, přičemž první výpočetní centrum umělé inteligence o kapacitě 1 GW bude vybudováno v Uttar Pradesh v Indii.
Společnost AM Intelligence Labs je strategickou obchodní divizí společnosti AM Group, mateřské společnosti Greenko, největšího indického výrobce zelené energie s kapacitou 50 GW z obnovitelných zdrojů, včetně solární, větrné a vodní energie, podporované 100 GWh inteligentního skladování energie a dodávající přibližně 2 % celkové energie Indie. Energie je ve vlastnictví a provozována bez uhlíkových emisí a její cena je o 50–70 % nižší než náklady na energii v konvenčních datových centrech.
Indie je rychle se měnícím centrem poptávky v globální ekonomice umělé inteligence. Díky svému rozsáhlému ekosystému vývojářů, digitální ekonomice a rychle se rozšiřujícímu využívání umělé inteligence v podnicích se země stává druhým největším trhem na světě pro využití umělé inteligence a spotřebu tokenů.
Společnost AM Group zahájila vývoj své vlajkové iniciativy v oblasti infrastruktury umělé inteligence, přičemž první fáze výpočetního centra Noida Compute Hub je nyní v aktivní realizaci. Zprovoznění počáteční výpočetní kapacity do konce roku 2027 bude klíčovým milníkem, protože skupina buduje jednu z největších platforem pro výpočetní výkon umělé inteligence na světě poháněnou obnovitelnou energií. Společnost OXMIQ úzce spolupracuje se společností AM Group na optimalizaci systémové architektury, návrhu infrastruktury a modulárního provádění, aby zajistila rychlé nasazení platformy a zároveň dosáhla špičkové účinnosti a škálovatelnosti.
V rámci tohoto partnerství bude společnost OXMIQ působit jako partner pro architekturu a inženýrství výpočetní platformy a ve spolupráci se společností AM Intelligence Labs navrhne systémovou architekturu, plán vývoje hardwaru a strategii dodavatelského řetězce, které budou základem celého zařízení. Společnost OXMIQ přináší hluboké odborné znalosti pokrývající celý výpočetní stack, od architektury GPU na úrovni tranzistorů a pokročilého balení přes systémy v měřítku racků, vysoce výkonná propojení až po koordinační software potřebný k provozování úloh v oblasti umělé inteligence v masivním měřítku. Společně toto partnerství přináší komplexní optimalizaci od fotonů až po výsledky, čímž v konečném důsledku zpřístupňuje ekonomiku v řádu zetta všem.
Společnost AM Group vyvíjí ve městě Noida vysoce výkonné výpočetní centrum pro umělou inteligenci o výkonu 1 GW („1 GW AI High Performance Compute Hub“) jako plně vertikálně integrovanou platformu zahrnující vlastní bezuhlíkovou výrobu energie, pokročilou infrastrukturu datových center, vysoce výkonné akcelerátory, kompletní softwarový stack, aplikace a flexibilní modely spotřeby od AI Pods-as-a-Service až po Tokens-as-a-Service.
Rozsáhlé odborné znalosti společnosti OXMIQ Labs napříč celým výpočetním stackem umožňují navrhnout platformu s komplexní optimalizací od fotonů po tokeny. Každá vrstva – od výroby energie z obnovitelných zdrojů, přes architekturu datového centra, kapalinové chlazení, topologii propojení, výběr akcelerátorů až po orchestraci pracovních zátěží – bude navržena jako jednotný systém. Tento integrovaný přístup umožňuje dosáhnout ekonomiky „elektrony až po tokeny“ (electrons-to-token) na špičkové úrovni, což přináší dramaticky nižší náklady na výpočetní kapacitu pro umělou inteligenci v měřítku gigawattů.
Perspektiva vedení
„Společnost AM Intelligence Labs je pro společnost OXMIQ ideálním partnerem. Dokázala vyřešit nejtěžší omezení velkoškálové infrastruktury pro umělou inteligenci: přístup k spolehlivé energii bez emisí uhlíku na globální úrovni. Náš tým strávil desetiletí vývojem čipů, systémů a softwaru, které pohánějí nejpokročilejší výpočetní platformy světa. Zapojení těchto zkušeností do infrastruktury společnosti AM Intelligence Labs již od prvních architektonických rozhodnutí znamená, že každý rack, každý propojovací systém, každý úložný a chladicí systém je navržen s ohledem na zátěže a ekonomiku vyžadovanou pro éru umělé inteligence.“
— Raja Koduri, zakladatel a generální ředitel, OXMIQ Labs
„OXMIQ poskytuje AM Intelligence Labs přístup k některým z nejhlubších znalostí hardwaru a systémů v oboru. Zkušenosti jejich týmu v předních firmách Silicon Valley jsou přesně tím, co potřebujeme pro navržení infrastruktury schopné soutěžit na globální úrovni. Společně klademe základy pro to, aby se AM Intelligence Labs stala plnohodnotnou výpočetní platformou pro umělou inteligenci.“
— Anil Chalamalasetty, předseda skupiny, AM Group
O společnosti OXMIQ Labs
Společnost OXMIQ Labs, se sídlem v Campbell, California, je firma zabývající se architekturou GPU a technologiemi umělé inteligence, kterou založil Raja Koduri. Jeho kariéra zahrnuje vedoucí pozice ve společnostech Apple, AMD, Intel a ATI Technologies. Společnost OXMIQ poskytuje licencovatelné hardwarové a softwarové řešení pro umělou inteligenci založené na chipletech, navržené pro éru inferencí. Řešení OxCapsule a OxPython umožňují okamžitou optimalizaci na heterogenním hardwaru, zatímco OxCore a OxQuilt poskytují roadmapu pro efektivitu v řádu zetta. Více informací je dispozici na internetových stránkách www.oxmiq.ai
Výhledová prohlášení: Tato tisková zpráva obsahuje výhledová prohlášení, která jsou spojena s riziky a nejistotami. Skutečné výsledky se mohou podstatně lišit. Konkrétní projekty a jejich realizace budou předmětem závazných dohod.
