OXMIQ Labs en AM Intelligence Labs gaan samenwerken om een van de grootste, AI-computerplatforms met hernieuwbare energie ter wereld te ontwikkelen

CAMPBELL, Calif. en HYDERABAD, India--(BUSINESS WIRE)--OXMIQ Labs (“OXMIQ”), het bedrijf voor GPU-architectuur en AI-technologie opgericht door Raja Koduri, heeft vandaag een strategisch technologiepartnerschap aangekondigd met AM Intelligence Labs, een bedrijfsdivisie van AM Group. De samenwerking heeft als doel te adviseren over de datacenter- en systeeminfrastructuur die nodig is voor de 2 GW AI-rekencapaciteit van AM Intelligence Labs tegen 2030. Een eerste 1 GW AI-rekenhub is gepland in Uttar Pradesh, India.

AM Intelligence Labs is een strategische bedrijfsdivisie van AM Group, moedermaatschappij van Greenko, de grootste producent van groene energie in India. Het bedrijf dat 50 GW aan hernieuwbare capaciteit uit zonne-, wind- en waterkracht levert, met een back-up van 100 GWh aan intelligente energieopslag, dekt ongeveer 2% van de totale energievoorziening van India. De energie is eigendom van en wordt beheerd door het bedrijf zelf, en wordt tegen een koolstofvrije prijs aangeboden die 50 tot 70% lager ligt dan de conventionele energiekosten voor datacenters.

India is snel een centrum van vraag aan het worden in de wereldwijde AI-economie. Gedreven door zijn enorme ecosysteem van ontwikkelaars, digitale economie en snel groeiende toepassing van AI door bedrijven, ontpopt het land zich als 's werelds op één na grootste markt voor AI-gebruik en tokenverbruik.

AM Group is begonnen met de ontwikkeling van zijn vlaggenschipproject op het gebied van AI-infrastructuur, waarbij fase 1 van de Noida Compute Hub nu actief wordt uitgevoerd. Het online brengen van de initiële rekencapaciteit tegen het einde van 2027 zal een belangrijke mijlpaal zijn: de groep bouwt een van 's werelds grootste, door hernieuwbare energie aangedreven AI-rekenplatforms. OXMIQ werkt nauw samen met AM Group om de systeemarchitectuur, het infrastructuurontwerp en de modulaire uitvoering te optimaliseren. Zo worden een snelle implementatie van het platform en de hoogste efficiëntie en schaalbaarheid in zijn klasse gegarandeerd.

In het kader van het partnerschap treedt OXMIQ op als architectuur- en engineeringpartner voor het rekenplatform. Het bedrijf gaat met AM Intelligence Labs samenwerken om de systeemarchitectuur, de hardware-roadmap en de supply-chainstrategie te ontwerpen die de kern vormen van de faciliteit. OXMIQ brengt diepgaande expertise mee in de gehele computerstack: van GPU-architectuur op transistorniveau en geavanceerde verpakking tot systemen op rackschaal. Dankzij de hoogwaardige interconnecties en de orkestratiesoftware kunnen AI-workloads op enorme schaal worden uitgevoerd. Het partnerschap zorgt voor end-to-end-optimalisatie, van fotonen tot resultaten. Uiteindelijk zal de zettascale-economie dan voor iedereen toegankelijk zijn.

AM Group ontwikkelt de hoogwaardige 1 GW AI-rekenhub in Noida als een volledig verticaal geïntegreerd platform. Eigen koolstofvrije stroomopwekking, geavanceerde datacenterinfrastructuur, hoogwaardige versnellers, inclusief een complete softwarestack en applicatiesç het is er allemaal. De flexibele verbruiksmodellen variëren van AI Pods-as-a-Service tot Tokens-as-a-Service.

Dankzij de diepgaande expertise van OXMIQ in de hele rekenstack kan het platform worden ontworpen voor end-to-end-optimalisatie, van fotonen tot tokens. Elke laag vormt een uniform geheel: van hernieuwbare energie-opwekking tot datacenterarchitectuur, vloeistofkoeling, interconnect-topologie, selectie van versnellers en workload-orkestratie. Deze geïntegreerde aanpak maakt toonaangevende ‘electrons-to-tokens’-economie mogelijk en levert een aanzienlijk goedkopere AI-rekenkracht op gigawattschaal.

Perspectieven van het management

"AM Intelligence Labs is de ideale partner voor OXMIQ. Zij hebben de belangrijkste uitdaging in grootschalige AI-infrastructuur opgelost: toegang tot betrouwbare, koolstofvrije stroom op wereldwijde schaal. Ons team heeft tientallen jaren besteed aan het bouwen van chips, systemen en software die 's werelds meest geavanceerde computerplatforms aandrijven. Deze expertise is vanaf de eerste architecturale beslissingen in de infrastructuur van AM Intelligence Labs geïntegreerd. Dit zorgt ervoor dat met het ontwerp van elk rack, elke interconnectie, elk opslag- en koelsysteem wordt ingespeeld op de workloads en economische aspecten die voor het AI-tijdperk nodig zijn."

— Raja Koduri, oprichter en CEO, OXMIQ Labs

OXMIQ levert AM Intelligence Labs enkele van de meest diepgaande hardware- en systeemexpertise in de sector. De ervaring van het team bij toonaangevende Silicon Valley-bedrijven is precies wat we nodig hebben om een infrastructuur te ontwerpen die wereldwijd kan concurreren. Samen leggen we de basis voor AM Intelligence Labs om een full-stack AI-rekenplatform te worden.”

— Anil Chalamalasetty, groepsvoorzitter, AM Group

Over OXMIQ Labs

OXMIQ Labs, met hoofdkantoor in Campbell, Californië, is een bedrijf gespecialiseerd in GPU-architectuur en AI-technologie. Raja Koduri is de oprichter van het bedrijf is. Zijn carrière omvat leidinggevende functies bij Apple, AMD, Intel en ATI Technologies. OXMIQ levert licentieerbare, op chiplets gebaseerde AI-hardware- en softwareoplossingen die zijn ontworpen voor het tijdperk van inferentie. OxCapsule en OxPython zorgen voor onmiddellijke optimalisatie op het gebied van heterogene hardware, terwijl OxCore en OxQuilt de chiplet-native roadmap naar zettascale-efficiëntie bieden. Voor meer informatie: www.oxmiq.ai

Toekomstgerichte verklaringen: Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen die zijn onderworpen aan risico’s en onzekerheden. De werkelijke resultaten kunnen wezenlijk afwijken. Specifieke projecten en implementaties zijn onderworpen aan definitieve overeenkomsten.

