OXMIQ Labs与AM Intelligence Labs合作打造全球规模领先的可再生能源驱动AI计算平台

加州坎贝尔和印度海得拉巴--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 由Raja Koduri创立的GPU架构和AI技术公司OXMIQ Labs (“OXMIQ”)今日宣布与AM Group旗下业务部门AM Intelligence Labs达成技术战略合作，为AM Intelligence Labs的2吉瓦AI算力项目提供数据中心和系统基础设施咨询服务。该项目计划于2030年前建成，首期1吉瓦AI计算枢纽将设在印度北方邦。

AM Intelligence Labs是AM Group的战略业务部门，该集团是Greenko的母公司。Greenko是印度最大的绿色能源生产商，在太阳能、风能和水电领域拥有50吉瓦的可再生能源装机容量，配套100吉瓦时智能储能，供应印度约2%的总电力。其能源为自有、自营、零碳能源，电价较传统数据中心用电成本低50%–70%。

印度是全球AI经济中一个快速变化的需求中心。在庞大的开发者生态系统、数字经济和企业AI应用快速普及的推动下，该国正崛起为全球第二大AI使用和算力令牌消耗市场。

AM Group已启动其旗舰AI基础设施项目，诺伊达计算枢纽一期工程目前正在积极推进中。首期算力计划于2027年底前上线，将成为该集团打造全球规模领先可再生能源驱动AI计算平台的关键里程碑。OXMIQ正与AM Group紧密合作，优化系统架构、基础设施设计和模块化执行交付，确保平台快速部署，同时实现一流的效率和规模。

根据合作协议，OXMIQ将作为计算平台的架构和工程合作伙伴，与AM Intelligence Labs共同设计支撑该设施的系统架构、硬件路线图和供应链战略。从晶体管级GPU架构和先进封装，到机架级系统、高性能互联，以及大规模运行AI工作负载所需的编排软件，OXMIQ拥有覆盖全计算栈的深厚专业知识。双方合作将实现从光子到成果的端到端优化，最终让泽塔级计算的经济效益惠及每个人。

AM Group正在诺伊达建设1吉瓦AI高性能计算枢纽，打造完全垂直整合的平台，涵盖自有零碳发电、先进数据中心基础设施、高性能加速器、完整软件栈、应用程序，以及从AI舱即服务到令牌即服务的灵活消费模式。

OXMIQ在全计算栈的深厚专业能力，使该平台可实现从光子到计算令牌的端到端架构优化。从可再生能源发电、数据中心架构、液冷、互联拓扑、加速器选型到工作负载编排，每一层都将作为统一系统进行工程设计。这种整合方式实现了行业领先的电力到算力(electrons-to-tokens)经济效益，在吉瓦级规模下大幅降低AI计算成本。

高管观点

“AM Intelligence Labs是OXMIQ的理想合作伙伴。他们解决了大规模AI基础设施中最棘手的难题：在全球范围内获取可靠、零碳的电力资源。我们的团队在打造支撑全球最先进计算平台的芯片、系统和软件方面拥有数十年的经验。从最初架构设计阶段就将这些专业能力融入AM Intelligence Labs的基础设施，意味着每一台机架、每一条互联链路、每一套存储和冷却系统，都围绕AI时代所需的工作负载和经济效益进行设计。”

——OXMIQ Labs创始人兼首席执行官Raja Koduri

“OXMIQ为AM Intelligence Labs带来了业内顶尖的硬件和系统专业能力。其团队在硅谷头部企业的经验，正是我们打造具备全球竞争力的基础设施所需要的。我们正共同为AM Intelligence Labs成为全栈AI计算平台奠定基础。”

——AM Group集团董事长Anil Chalamalasetty

关于OXMIQ Labs

OXMIQ Labs总部位于加州坎贝尔，是由曾在Apple、AMD、Intel和ATI Technologies担任高管的Raja Koduri创立的GPU架构和AI技术公司。OXMIQ提供基于芯粒技术、面向推理时代的可授权AI硬件和软件解决方案。OxCapsule和OxPython可立即实现异构硬件优化，而OxCore和OxQuilt则提供通向泽塔级效率的芯粒原生路线图。了解更多信息：www.oxmiq.ai

前瞻性陈述： 本新闻稿包含受风险和不确定性影响的前瞻性陈述。实际结果可能会大相径庭。具体项目和部署以最终协议为准。

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