Sintavia accélère la conception d'échangeurs de chaleur de nouvelle génération grâce à NVIDIA

HOLLYWOOD, Floride--(BUSINESS WIRE)--Sintavia, LLC, leader mondial de la fabrication de composants aérospatiaux entièrement numériques, a annoncé aujourd'hui avoir intégré la série NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition pour concevoir, simuler et valider un échangeur de chaleur aérospatial complexe en seulement deux semaines, un processus qui aurait nécessité des mois auparavant. L'échangeur de chaleur ainsi obtenu offre un poids diminué de 30 % et une efficacité thermique améliorée de 20 % pour les applications aérospatiales. Sa validation s'est effectuée par tomographie assistée par ordinateur et par des tests internes.

Dans le cadre de ce projet, Sintavia a adopté une approche axée sur la simulation, intégrant la CFD dans le logiciel Siemens Simcenter™ STAR-CCM+™ et la modélisation implicite dans nTop, en exploitant l'architecture NVIDIA Blackwell pour atteindre des performances exceptionnelles sur une charge de travail traditionnellement gourmande en ressources de calcul et de mémoire. Grâce à cette combinaison de fonctionnalités, Sintavia a pu itérer rapidement sa simulation sans compromettre la fidélité ni la sécurité. Lors des tests effectués par Sintavia, le GPU NVIDIA Blackwell a exécuté, en seulement sept minutes, une simulation de transfert de chaleur conjugué Simcenter STAR-CCM+ de 30 millions de cellules avec plus de 300 itérations, soit 11 fois plus vite qu'avec un processeur à 24 cœurs. Sintavia a ainsi pu effectuer des ajustements quasi instantanés et répondre ainsi aux exigences de performance client. Ces ajustements ont permis d'obtenir un échangeur de chaleur entièrement optimisé et imprimable dès le lendemain.

« Chez Sintavia, nous ne nous limitons pas à concevoir des échangeurs de chaleur, nous ouvrons la voie à une nouvelle ère de la gestion thermique grâce à des solutions plus légères, plus robustes et conçues pour les environnements les plus exigeants », explique José Troitino, ingénieur principal en conception chez Sintavia. « Étant donné que nous évoluons dans un environnement entièrement numérique, partant de la simulation à la fabrication jusqu'au contrôle qualité, nous sommes constamment à la recherche de solutions plus rapides et plus efficaces afin de raccourcir les délais à chaque étape. Nous sommes très fiers d’avoir pu mener à bien ce projet aux côtés de NVIDIA, Siemens et nTop. »

Des informations complémentaires sur le projet sont disponibles à l'adresse suivante : Sintavia Aerospace Component Design with NVIDIA GPUs | NVIDIA Customer Stories.

À propos de Sintavia

Sintavia est le premier fournisseur mondial de composants aérospatiaux entièrement numériques. Ces quatre dernières années, l'entreprise a conçu et livré le premier composant métallique fabriqué par impression 3D pour : (i) un avion de chasse, (ii) un sous-marin nucléaire, (iii) un missile hypersonique, (iv) le système de sécurité critique d'un aéronef piloté et (v) un hélicoptère militaire. En combinant un processus de conception, d'impression et de certification avec un processus de fabrication additive, chacun d'eux entièrement numériques, Sintavia révolutionne le secteur de la fourniture de composants aérospatiaux. Pour plus d'informations, rendez-vous sur http://www.sintavia.com.

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