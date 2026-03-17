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Sintavia acelera projeto de trocadores de calor de última geração com tecnologia NVIDIA

Trocador de calor aeroespacial complexo e com múltiplos circuitos projetado, simulado e validado em duas semanas

original Scooped version of representative heat exchanger (Source: Sintavia)

Scooped version of representative heat exchanger (Source: Sintavia)

HOLLYWOOD, Flórida--(BUSINESS WIRE)--Sintavia, LLC, líder mundial na fabricação de componentes aeroespaciais totalmente digitais, anunciou hoje que integrou a estação de trabalho NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition para projetar, simular e validar um complexo trocador de calor aeroespacial em apenas duas semanas, um processo que anteriormente levaria meses. O trocador de calor resultante demonstrou uma redução de 30% no peso e uma melhoria de 20% na eficiência térmica para aplicações aeroespaciais, e foi validado através de tomografia computadorizada e testes internos.

Como parte do projeto, a Sintavia adotou um enfoque orientado por simulação, integrando CFD no software Siemens Simcenter™ STAR-CCM+™ e modelagem implícita no nTop, ao aproveitar a arquitetura NVIDIA Blackwell para liberar um desempenho de última geração em uma carga de trabalho que historicamente era grande e exigia muita capacidade computacional e largura de banda de memória. Ao combinar todos estes recursos, a Sintavia conseguiu repetir com rapidez sua simulação sem sacrificar a fidelidade ou a segurança. Nos testes da Sintavia, a GPU NVIDIA Blackwell executou uma simulação de transferência de calor conjugada com 30 milhões de células no Simcenter STAR-CCM+ com mais de 300 iterações em apenas sete minutos, 11 vezes mais rápido do que em uma CPU de 24 núcleos, permitindo que a Sintavia fizesse ajustes quase em tempo real para cumprir com os requisitos de desempenho do cliente. O resultado foi um trocador de calor totalmente otimizado e pronto para impressão no dia seguinte.

"Na Sintavia, não apenas projetamos trocadores de calor, mas inauguramos uma nova era de gerenciamento térmico com soluções mais leves, mais resistentes e projetadas para os ambientes mais exigentes", disse Jose Troitino, Engenheiro de Projeto Principal da Sintavia. "Como operamos em um ambiente totalmente digital - da simulação à fabricação e inspeção, sempre buscamos soluções mais rápidas e eficientes para reduzir o tempo de ciclo em cada etapa. Estamos muito orgulhosos de ter conseguido isto em parceria com a NVIDIA, a Siemens e a nTop."

Informações adicionais sobre o projeto estão disponíveis em: Design de componentes aeroespaciais da Sintavia com GPUs NVIDIA | Histórias de clientes da NVIDIA.

Sobre a Sintavia

A Sintavia é o principal fornecedor mundial de componentes aeroespaciais totalmente digitais. Nos últimos quatro anos, projetou e entregou o primeiro componente aditivo metálico para: (i) um caça, (ii) um submarino nuclear, (iii) um míssil hipersônico, (iv) um sistema crucial de segurança para aeronaves tripuladas e (v) um helicóptero militar. Combinando um fluxo de trabalho totalmente digital de projeto, impressão e certificação com um processo de fabricação aditiva também totalmente digital, a Sintavia vem redefinindo o cenário de fornecimento de componentes aeroespaciais. Para mais informações, acesse http://www.sintavia.com.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

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