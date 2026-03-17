Sintavia acelera projeto de trocadores de calor de última geração com tecnologia NVIDIA
Sintavia acelera projeto de trocadores de calor de última geração com tecnologia NVIDIA
Trocador de calor aeroespacial complexo e com múltiplos circuitos projetado, simulado e validado em duas semanas
HOLLYWOOD, Flórida--(BUSINESS WIRE)--Sintavia, LLC, líder mundial na fabricação de componentes aeroespaciais totalmente digitais, anunciou hoje que integrou a estação de trabalho NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition para projetar, simular e validar um complexo trocador de calor aeroespacial em apenas duas semanas, um processo que anteriormente levaria meses. O trocador de calor resultante demonstrou uma redução de 30% no peso e uma melhoria de 20% na eficiência térmica para aplicações aeroespaciais, e foi validado através de tomografia computadorizada e testes internos.
Como parte do projeto, a Sintavia adotou um enfoque orientado por simulação, integrando CFD no software Siemens Simcenter™ STAR-CCM+™ e modelagem implícita no nTop, ao aproveitar a arquitetura NVIDIA Blackwell para liberar um desempenho de última geração em uma carga de trabalho que historicamente era grande e exigia muita capacidade computacional e largura de banda de memória. Ao combinar todos estes recursos, a Sintavia conseguiu repetir com rapidez sua simulação sem sacrificar a fidelidade ou a segurança. Nos testes da Sintavia, a GPU NVIDIA Blackwell executou uma simulação de transferência de calor conjugada com 30 milhões de células no Simcenter STAR-CCM+ com mais de 300 iterações em apenas sete minutos, 11 vezes mais rápido do que em uma CPU de 24 núcleos, permitindo que a Sintavia fizesse ajustes quase em tempo real para cumprir com os requisitos de desempenho do cliente. O resultado foi um trocador de calor totalmente otimizado e pronto para impressão no dia seguinte.
"Na Sintavia, não apenas projetamos trocadores de calor, mas inauguramos uma nova era de gerenciamento térmico com soluções mais leves, mais resistentes e projetadas para os ambientes mais exigentes", disse Jose Troitino, Engenheiro de Projeto Principal da Sintavia. "Como operamos em um ambiente totalmente digital - da simulação à fabricação e inspeção, sempre buscamos soluções mais rápidas e eficientes para reduzir o tempo de ciclo em cada etapa. Estamos muito orgulhosos de ter conseguido isto em parceria com a NVIDIA, a Siemens e a nTop."
Informações adicionais sobre o projeto estão disponíveis em: Design de componentes aeroespaciais da Sintavia com GPUs NVIDIA | Histórias de clientes da NVIDIA.
Sobre a Sintavia
A Sintavia é o principal fornecedor mundial de componentes aeroespaciais totalmente digitais. Nos últimos quatro anos, projetou e entregou o primeiro componente aditivo metálico para: (i) um caça, (ii) um submarino nuclear, (iii) um míssil hipersônico, (iv) um sistema crucial de segurança para aeronaves tripuladas e (v) um helicóptero militar. Combinando um fluxo de trabalho totalmente digital de projeto, impressão e certificação com um processo de fabricação aditiva também totalmente digital, a Sintavia vem redefinindo o cenário de fornecimento de componentes aeroespaciais. Para mais informações, acesse http://www.sintavia.com.
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