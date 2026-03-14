Accord Financial finalise la vente de ses actifs de portefeuille américains

TORONTO--(BUSINESS WIRE)--Accord Financial Corp. (TSX – ACD) (« Accord » ou la « Société ») a annoncé aujourd’hui la vente de certains prêts de sa filiale américaine, Accord Financial, Inc. (« AFIU »). Comme annoncé précédemment, la Société préparait cette transaction depuis mi-décembre 2025, conformément à une lettre d’intention signée avec un acheteur établi aux États-Unis.

Cette vente constitue un élément essentiel du plan stratégique annoncé précédemment par la Société, visant à céder ses actifs non stratégiques, à refinancer sa dette et à réorienter ses activités vers le marché canadien. Le produit brut de la vente s'élève à environ 8,4 millions de dollars (6,1 millions de dollars américains). Le produit net, après déduction des frais de transaction, servira à rembourser la principale facilité de crédit bancaire de la Société. Bien que le produit brut soit inférieur à celui initialement prévu dans la lettre d'intention, la Société a réduit son endettement bancaire grâce à des cessions de prêts supplémentaires et à des remboursements de prêts d'environ 38,2 millions de dollars (27,8 millions de dollars américains) depuis décembre 2025. La Société continue d'explorer des transactions supplémentaires afin de céder des actifs, notamment les actifs restants du portefeuille américain, afin de rembourser ses obligations de dette en cours.

« Nous sommes très heureux de finaliser cet accord avec un prêteur sur actifs en pleine croissance qui jouit d’une excellente réputation. Nos clients américains de longue date sont entre de bonnes mains tandis que nous réorientons nos efforts vers nos activités canadiennes », a commenté Simon Hitzig, président et chef de la direction d’Accord.

Comme indiqué précédemment dans les documents publics de la Société, Accord collabore avec des conseillers financiers afin d'examiner un large éventail d’initiatives stratégiques visant à rembourser ou à refinancer ses obligations de dette en cours, à rationaliser davantage ses activités et à consolider son bilan, notamment par la vente d’unités opérationnelles non stratégiques et d’actifs de portefeuille. La Société a récemment annoncé une prolongation de l'échéance de sa facilité de crédit senior renouvelable jusqu'au 31 mars 2026 et a prolongé l'échéance de ses obligations en circulation jusqu'au 31 juillet 2026, en début d'année. Cette transaction, faisant suite à la récente vente de BondIt Media Capital, constitue une nouvelle étape dans la mise en œuvre du plan de refinancement de la Société.

Tous les montants en dollars américains ont été convertis en dollars canadiens au taux de change spot de Bloomberg en vigueur à 12 h 00 (heure de Toronto) le 13 mars 2026, soit 1,00 dollar américain équivalant à 1,3735 dollar canadien.

À propos d'Accord Financial Corp.

Accord Financial est l'une des sociétés de financement commercial les plus dynamiques du Canada. Elle offre des solutions de financement rapides et polyvalentes, notamment le prêt sur actifs, l'affacturage, le financement de stocks, le financement d'équipement et le financement du commerce international. Grâce à notre combinaison unique d'expertise et d'approche indépendante, nous élaborons des solutions financières performantes pour les PME, leur permettant de favoriser leur développement.

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient certaines « déclarations prospectives » et certaines « informations prospectives » au sens des lois canadiennes applicables en matière de valeurs mobilières. Les déclarations prospectives se reconnaissent généralement à l’emploi de termes prospectifs comme « pourrait », « devrait », « s’attend à », « a l’intention de », « estime », « prévoit », « pense que », « continue », « planifie » ou des termes similaires. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans toutefois s'y limiter, les déclarations, les convictions, les attentes ou les intentions de la direction se référant à la situation financière de la Société et la mise en œuvre par celle-ci d'un large éventail d'initiatives stratégiques visant à rationaliser ses activités, à rembourser ses obligations et à consolider son bilan, notamment par la vente d'unités opérationnelles non stratégiques et d'actifs de portefeuille. Les déclarations prospectives sont fondées sur des prévisions de résultats futurs, des estimations de montants non encore déterminables et des hypothèses qui, bien que jugées raisonnables par la direction, sont soumises par nature à d'importantes incertitudes et éventualités d'ordre commercial, économique et concurrentiel. Les déclarations prospectives sont soumises à divers risques et incertitudes, notamment la capacité de la Société à mettre en œuvre un plan de rationalisation de ses activités et de consolidation de son bilan, sa capacité à rembourser ses obligations de dette en cours à la date d'échéance ou à continuer de conclure des accords avec ses prêteurs afin de reporter la date d'échéance de ses facilités de crédit à des conditions raisonnables, voire à reporter tout court, ainsi que sa situation globale en matière de liquidités et de ressources en capital et sa capacité à poursuivre ses activités en tant qu'entreprise en exploitation. Veuillez consulter la dernière notice annuelle d’Accord ainsi que le dernier rapport de gestion sur les résultats d’exploitation et la situation financière pour avoir une analyse détaillée des facteurs de risque touchant Accord. Ces informations prospectives reflètent le meilleur jugement de la direction, fondé sur les informations actuellement disponibles. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation des déclarations prospectives, sachant que les résultats futurs réels pourraient différer sensiblement. Il est donc conseillé aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations ou informations prospectives.

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