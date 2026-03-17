Windrose et Autel valident une solution concrète de charge mégawatt conforme à la norme MCS aux Pays-Bas

ROOSENDAAL, Pays-Bas--(BUSINESS WIRE)--À mesure que le nombre de poids lourds électriques augmente en Europe, l'infrastructure de charge évolue vers des systèmes de charge mégawatt. Windrose et Autel Europe ont récemment annoncé l'aboutissement d'une session de charge à l'aide d'une solution concrète de charge mégawatt (MCS, pour Megawatt Charging System) à la borne de charge mégawatt d'un important client de Revolt à Roosendaal. Cette réussite marque la validation opérationnelle d'une charge conforme à la norme MCS en conditions réelles.

Le déploiement présente une configuration mégawatt modulaire associant trois armoires de charge haute puissance MaxiCharger DS480 connectées en parallèle pour former un système 1440 kW. Cette configuration est complétée par un répartiteur MaxiCharger DT1500 pour MCS, capable de fournir jusqu'à 1,2 MW en sortie par l'interface MCS avec un courant maximum de 1500 A, tout en proposant une charge CCS avec une sortie en régime permanent allant jusqu'à 650 A.

Conçu pour un fonctionnement prolongé avec de forts courants, le système intègre une technologie de câble à refroidissement liquide, un convertisseur de puissance coordonné et une architecture de communication stable. À mesure que les systèmes de charge évoluent vers une capacité de l'ordre du mégawatt, des facteurs comme la gestion thermique, la compatibilité véhicule-borne de charge, les normes de communication telles que ISO 15118-20 ainsi que l'intégration des sites deviennent des problématiques d'ingénierie de première importance. La réussite de cette session de charge a montré la fiabilité de la compatibilité entre l'infrastructure de charge d'Autel et la plateforme de poids lourds électriques de Windrose en conditions d'exploitation réelles.

« Nous sommes fiers de ce partenariat avec Autel pour l'aboutissement d'une solution de charge MCS. Les systèmes MCS seront un pilier de l'électrification de la mobilité longue distance nouvelle génération, permettant une charge ultra-rapide et modulable pour l'avenir du fret zéro émissions », a déclaré Wen Han, PDG de Windrose.

« La charge mégawatt ne se définit pas seulement par des puissances plus élevées », a affirmé Andreas Lastei, vice-président d'Autel Smart Energy Europe. « Elle nécessite de coordonner la conception des systèmes, du convertisseur de puissance à la gestion thermique, en passant par la stabilité de communication et l'intégration du site. Collaborer avec des constructeurs automobiles comme Windrose nous permet de valider la compatibilité en conditions d'exploitation réelles et d'aligner l'architecture d'infrastructure avec les exigences concrètes des poids lourds. Ce type de collaboration technique est essentiel pour garantir une infrastructure mégawatt pouvant être déployée avec fiabilité et modulée durablement dans toute l'Europe. »

À partir de cette validation MCS réussie en Europe, une étape qui contribue à faire avancer la disponibilité de la charge mégawatt pour les poids lourds dans la région, Autel et Windrose étendent leur collaboration sur d'autres marchés internationaux. Au-delà des projets d'infrastructure mégawatt en Europe, les deux entreprises font également progresser le déploiement de la charge de poids lourds en Australie, soutenant l'électrification des transports longue distance. La poursuite de cette coopération reflète un engagement partagé visant à aligner le développement des véhicules avec une infrastructure de charge modulaire, accompagnant ainsi l'accélération de l'adoption concrète de solutions de fret zéro émissions.

Le transport par poids lourds reste l'un des segments les plus complexes à électrifier en raison de la forte consommation d'énergie et de l'intensité opérationnelle. En validant la performance de charge en conditions d'exploitation réelles, Autel et Windrose contribuent à réduire les temps d'arrêt dus à la charge, à améliorer l'efficacité du parc et à faire avancer la viabilité commerciale du fret zéro émissions.

À propos de Windrose Electric

Fondée en Chine et désormais basée à Anvers, en Belgique, Windrose Electric est leader mondial en développement de véhicules longue distance zéro émissions. Créée en 2022 par Wen Han, diplômé de l'université de Stanford, Windrose commercialise aujourd'hui ses poids lourds sur quatre continents à savoir l'Amérique du Nord et du Sud, l'Europe, l'Asie et l'Océanie. Le poids lourd 100 % électrique de Windrose est capable de parcourir 670 km totalement chargé avec un poids total de 49 tonnes, et la deuxième génération est conçue pour dépasser les 800 km, ou 500 miles. Windrose Electric collabore avec des marques de premier plan comme Kuehne+Nagel, Decathlon, Remy Cointreau, NestleWyeth Nutrition, Rittal et KLN.

À propos d'Autel

Autel Europe est un fournisseur de solutions de charge intelligentes pour véhicules électriques pour des applications résidentielles, commerciales et publiques. Sa gamme de produits MaxiCharger propose des chargeurs CA et CC fiables et performants qui mettent l'accent sur la sécurité, la compatibilité et la simplicité de déploiement. Aujourd'hui, Autel Europe est au service de clients dans 37 pays sur tout le continent, facilitant la transition vers une mobilité durable par une infrastructure de charge flexible et tournée vers l'avenir.

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