Sintavia versnelt het ontwerp van de volgende generatie warmtewisselaars met behulp van NVIDIA

HOLLYWOOD, Fla.--(BUSINESS WIRE)--Sintavia, LLC, 's werelds toonaangevende fabrikant van volledig digitale componenten voor de lucht- en ruimtevaart, heeft vandaag bekendgemaakt dat het de NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition heeft geïntegreerd om een complexe warmtewisselaar voor de lucht- en ruimtevaart te ontwerpen, te simuleren en te valideren in slechts twee weken – een proces dat voorheen maanden zou hebben geduurd. De resulterende warmtewisselaar vertoonde een gewichtsvermindering van 30% en een verbetering van 20% in thermisch rendement voor toepassingen in de lucht- en ruimtevaart, en werd gevalideerd met behulp van CT-scans en interne tests.

Als onderdeel van het project koos Sintavia voor een simulatiegestuurde aanpak, waarbij CFD werd opgenomen in de Siemens Simcenter™ STAR-CCM+™-software en impliciete modellering in nTop. Hierbij werd gebruik gemaakt van de NVIDIA Blackwell-architectuur om prestaties van een hoger niveau te bereiken voor wat van oudsher een grote, reken- en geheugenintensieve workload is.

