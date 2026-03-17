Sintavia acelera el diseño de la próxima generación de intercambiadores de calor alimentados por NVIDIA

HOLLYWOOD, Florida--(BUSINESS WIRE)--Sintavia, LLC, líder mundial en la fabricación de componentes aeroespaciales totalmente digitales, anunció hoy que ha integrado RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition de NVIDIA para diseñar, simular y validar un complejo intercambiador de calor aeroespacial en tan sólo dos semanas: un proceso que con anterioridad podría haber tardado meses. El intercambiador de calor resultante demostró una reducción del 30 % en el peso y una mejora del 20 % en eficiencia térmica para aplicaciones aeroespaciales y se validó mediante tomografías computarizadas y pruebas internas.

Como parte del proyecto, Sintavia adoptó un método impulsado por simulación, que integra CFD en el software Siemens Simcenter™ STAR-CCM+™ y modelado implícito en nTop, aprovechando la arquitectura Blackwell de NVIDIA para desplegar un rendimiento de próximo nivel en lo que históricamente ha sido una carga de trabajo grande, intensiva en ancho de banda de cómputo y memoria. Al combinar todas estas funciones, Sintavia pudo iterar con rapidez su simulación sin sacrificar fidelidad o seguridad. En las pruebas de Sintavia, la GPU Blackwell de NVIDIA realizó una simulación de transferencia de calor conjugada Simcenter STAR-CCM+ de 30 millones de celdas con más de 300 iteraciones en tan solo siete minutos, es decir, 11 veces más rápido que en una CPU de 24 núcleos. Esto permitió a Sintavia efectuar ajustes casi en tiempo real para cumplir con los requisitos de rendimiento del cliente. El resultado fue un intercambiador de calor totalmente optimizado que se pudo imprimir al día siguiente.

“En Sintavia, no sólo diseñamos intercambiadores de calor, sino que somos pioneros en una nueva era de gestión térmica con soluciones más livianas, más fuertes y diseñadas para los entornos más demandantes”, señaló Jose Troitino, ingeniero de Diseño Principal de Sintavia. “Dado que operamos en un entorno totalmente digital que abarca desde la simulación, hasta la fabricación y la inspección, siempre buscamos soluciones más rápidas y eficientes para reducir el lapso de tiempo en cada paso. Nos enorgullece en gran medida haberlo logrado junto con NVIDIA, Siemens y nTop”.

Puede encontrar más información sobre el proyecto en: Diseño de componentes aeroespaciales de Sintavia con las GPU de NVIDIA | Historias de clientes de NVIDIA.

Acerca de Sintavia

Sintavia es el proveedor líder a nivel mundial de componentes aeroespaciales totalmente digitales. En los últimos cuatro años, ha diseñado y suministrado el primer componente aditivo de metal en: (i) un avión de combate, (ii) un submarino, (iii) un misil hipersónico, (iv) un sistema de seguridad crítico para aeronaves piloteadas y (v) un helicóptero militar. Al combinar un flujo de trabajo de diseño, impresión y certificación totalmente digital con un proceso de fabricación aditiva totalmente digital, Sintavia redefine el escenario de suministro de componentes aeroespaciales. Para obtener más información, visite http://www.sintavia.com.

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