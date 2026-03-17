Windrose e Autel convalidano nei Paesi Bassi una ricarica in condizioni reali a livello di megawatt secondo lo standard MCS

ROOSENDAAL, Paesi Bassi--(BUSINESS WIRE)--Con l'espansione in Europa dell'uso di veicoli elettrici per uso intensivo, l'infrastruttura di ricarica si sta sviluppando in direzione di capacità di livello di megawatt. Windrose e Autel Europe di recente hanno annunciato il completamento di una sessione di ricarica con sistema di ricarica megawatt (MCS) presso il Mega Charging Hub di uno dei principali clienti di Revolt a Roosendaal, segnando una convalida operativa della ricarica secondo lo standard MCS in condizioni reali di sito attivo.

L'impianto adotta una configurazione modulare a megawatt che integra tre armadi di ricarica ad alta potenza MaxiCharger DS480 collegati in parallelo per formare un sistema da 1.440 kW. La configurazione è abbinata al distributore MaxiCharger DT1500 con tecnologia MCS, in grado di erogare fino a 1,2 MW attraverso l'interfaccia MCS con una corrente massima di 1.500 A, supportando al contempo la ricarica CCS con una potenza continua fino a 650 A.

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