Windrose en Autel valideren megawatt-laden in de praktijk onder de MCS-standaard in Nederland

ROOSENDAAL, Nederland--(BUSINESS WIRE)--Nu elektrische zware voertuigen in heel Europa gestaag in aantal blijven toenemen, evolueert de laadinfrastructuur naar capaciteit van megawatt-niveau. Windrose en Autel Europe kondigden onlangs de succesvolle voltooiing aan van een MCS-laadsessie (Megawatt Charging System) voor de echte wereld op de Mega Charging Hub van een vooraanstaande klant van Revolt in Roosendaal, wat een operationele validatie markeert van het laden onder de MCS-standaard in live locatiecondities.

De integratie omvat een modulaire megawatt-configuratie die drie MaxiCharger DS480 laadkasten met groot vermogen combineert, die parallel met elkaar zijn verbonden om een systeem van 1.440 kW te vormen. De configuratie is gekoppeld met de MaxiCharger DT1500 MCS-enabled dispenser, in staat om tot 1,2 MW output in de hele MCS-interface te leveren met een maximumstroom van 1.500 A, terwijl het ook CCS-laden ondersteunt met tot 650 A continue output.

