-

シンタビア、NVIDIA技術を活用して次世代熱交換器の設計を加速

複雑な航空宇宙向けマルチサーキット熱交換器の設計・シミュレーション・検証を2週間で実現

original Scooped version of representative heat exchanger (Source: Sintavia)

Scooped version of representative heat exchanger (Source: Sintavia)

フロリダ州ハリウッド--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界有数のオールデジタル型航空宇宙部品メーカーであるSintavia, LLC（シンタビア）は、NVIDIAの「RTX PRO 6000 Blackwell Workstation Edition」を導入し、従来であれば数か月を要した複雑な航空宇宙向け熱交換器の設計、シミュレーション、検証をわずか2週間で完了したことを発表しました。完成した熱交換器は、航空宇宙用途において重量を30%削減し、熱効率を20%向上させることが確認され、CTスキャンと社内試験によって検証されました。

今回のプロジェクトの一環として、シンタビアはシミュレーション主導型のアプローチを採用し、Siemens Simcenter™ STAR-CCM+™ソフトウエアでのCFDと、nTopにおけるインプリシット・モデリングを統合しました。これにより、NVIDIA Blackwellアーキテクチャを活用することで、従来は計算能力およびメモリ帯域幅を大量に要していた大規模ワークロードにおいて、飛躍的な性能向上を実現しました。こうした機能を組み合わせることで、シンタビアは精度や安全性を損なうことなく、シミュレーションを迅速に繰り返し実行できるようになりました。シンタビアの試験では、NVIDIA Blackwell GPUが、3,000万セル規模のSimcenter STAR-CCM+による共役熱伝達シミュレーションを300回超の反復でわずか7分で実行しました。これは24コアCPUと比較して11倍の高速化に相当します。これにより、顧客の性能要件を満たすための調整をほぼリアルタイムで行えるようになり、その結果、翌日には造形可能な完全最適化済みの熱交換器が完成しました。

シンタビアの主任設計エンジニアであるホセ・トロイティーノは、次のように述べています。「シンタビアでは、単に熱交換器を設計しているだけでなく、より軽量で高強度かつ、最も過酷な環境向けに設計されたソリューションを通じて、熱管理の新時代を切り開いています。シミュレーションから製造、検査に至るまで、当社は完全にデジタル化された環境で事業を展開しているため、各工程にかかる時間を短縮するために、常により迅速で効率的なソリューションを追求しています。NVIDIA、Siemens、nTopとともにそれを実現できたことを大変誇りに思います。」

本プロジェクトの詳細については、Sintavia Aerospace Component Design with NVIDIA GPUs | NVIDIA Customer Storiesをご覧ください。

シンタビアについて

シンタビアは、世界有数のオールデジタル型航空宇宙部品サプライヤーです。過去4年間にわたり、同社は（i）戦闘機、（ii）原子力潜水艦、（iii）極超音速ミサイル、（iv）有人航空機の重要安全システム、（v）軍用回転翼機に搭載される初の金属積層造形部品を設計・納入してきました。完全にデジタル化された「設計・造形・認証」のワークストリームと、完全デジタルの積層造形プロセスを組み合わせることで、シンタビアは航空宇宙部品の供給の在り方を再定義しています。詳細はhttp://www.sintavia.comをご覧ください。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

Sintavia, LLC
Lindsay Lewis
+1 954.474.7800

Industry:

Sintavia, LLC

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)Chinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

Sintavia, LLC
Lindsay Lewis
+1 954.474.7800

More News From Sintavia, LLC

北米初のnLIGHT搭載型AMCM M290-2 FLX産業用プリンターをシンタビアに納入

フロリダ州、ハリウッド--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界有数の完全デジタル航空宇宙部品メーカーであるシンタビア合同会社は、nLIGHT AFXビーム・シェーピング・ファイバー・レーザー・システムを搭載した北米初のマルチレーザー産業用3Dプリンターを導入したことを発表しました。AMCM M290-2に搭載された最先端の1.2kWツインレーザーにより、産業用3Dプリンターのオペレーターは、ビームスポットのサイズや形状をパワーや材料密度を損なうことなく調整することが可能です。これにより、生産性が向上し、材料の無駄を削減できます。 シンタビアの創業者兼最高経営責任者（CEO）であるブライアン・ネフは、次のように述べました。「この新たなプリンターの導入を嬉しく思います。今後数年にわたり、この新技術を開発・応用することで、材料特性を損なうことなく、150µm以上のレイヤー厚で部品を造形できるようになると考えており、当社の導入済みプリンターの生産性が大幅に向上することを見込んでいます。nLIGHTシステムの最大の利点は、十分にテストが完了すれば、最小限の新規設備投...

シンタビア、スティーフル・ノース・アトランティックAM-フォワード・ファンドから1,000万ドルの劣後債投資を受け入れ

フロリダ州、ハリウッド--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- 世界有数のデジタル航空部品メーカーであるシンタビア合同会社は、スティーフル・ノース・アトランティックAM-フォワード・ファンド（当ファンド）から1,000万ドルの劣後債投資を受けたことを発表しました。この投資は、最近設立されたSBICファンドの第1号案件であり、資金は既存の設備ローンの借り換えおよび事業の一般運転資金として活用される予定です。なお、取引の詳細な条件は公開されていません。 シンタビアの創業者兼最高経営責任者（CEO）であるブライアン・R・ネフは、次のように述べています。「新たに設立されたスティーフル・ノース・アトランティックAM-フォワード・ファンドの最初の投資先として選ばれ、身の引き締まる思いです。スティーフルが、収益性が高く、成長を続ける積層造形技術の活用企業に積極的に投資していることを大変心強く感じています。この新しいファンドは、業界全体に大きなプラスの影響をもたらすことを確信しています。」 スティーフルの完全子会社であるノース・アトランティック・キャピタルのマネージング・ディレ...

カーチス・ライトとシンタビア、積層造形インペラを導入した初の潜水艦部品を納入し、米海軍艦艇へ搭載

ペンシルベニア州チェスウィック--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- カーチス・ライトのEMS部門は、米海軍艦船へ搭載用の、積層造形（AM）インペラを導入した初の潜水艦用部品を納入したことを公表しました。 ペンシルベニア州ベスレヘムを拠点とするカーチス・ライトのエンジニアド・ポンプ事業部（EPD）、ペンシルベニア州モンロービルのベクテル・プラント・マシナリー（BPMI）、フロリダ州フォートローダーデールのシンタビアが手を組み、適格の金属積層造形部品を利用した初の潜水艦用部品の開発、製造、試験、供給を行いました。重要な防衛用積層造形部品の設計・製造の大手であるシンタビアは、徹底的な認定プロセスを経たAMインペラを提供しました。このインペラは、ペンシルベニア州ベスレヘムにあるカーチス・ライトの施設においてポンプへの組み立ておよびテストが実施されたものです。 積層造形技術は、これまで製造が困難でコスト高であり、遅延が生じることも多かった製品や部品の開発に対する解決策となります。この技術の利用により、信頼性の高い高品質の部品の国内調達先が確保できるようになる一方、製造...
Back to Newsroom