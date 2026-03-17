Windrose y Autel validan la carga de megavatios en el mundo real con el estándar MCS en los Países Bajos

ROOSENDAAL, Países Bajos--(BUSINESS WIRE)--A medida que crece la cantidad de vehículos eléctricos de servicio pesado en Europa, la infraestructura de carga evoluciona para alcanzar una capacidad en el nivel de los megavatios. Windrose y Autel Europe anunciaron recientemente la finalización exitosa de una sesión de carga con un sistema de carga de megavatios (MCS) en el centro de carga de alta potencia de un importante cliente de Revolt en Roosendaal, en lo que representa una validación operativa de la carga con el estándar MCS en condiciones activas del sitio.

La implementación incluye una configuración de megavatios modular que combina tres gabinetes de carga de alta potencia MaxiCharger DS480 conectados en paralelo para formar un sistema de 1440 kW. Esta configuración se combina con el distribuidor MaxiCharger DT1500 compatible con MCS, con una capacidad de salida de 1,2 MW a través de la interfaz MCS y una corriente máxima de 1500 A, además de ser compatible con carga a través de un sistema de carga combinado (CCS) con una salida continua máxima de 650 A.

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