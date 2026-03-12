Andersen Consulting透過與Acumen Learning合作擴大服務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與Acumen Learning簽署合作協議深化其平台實力，後者是一家總部位於美國、專注于為領導力發展和銷售績效提供商業和財務敏銳度培訓的公司。

Acumen Learning成立於2002年，與《財星》500大企業合作，提升各層級員工的財務素養、策略思維和決策能力。憑藉其暢銷書《洞察全局》(Seeing the Big Picture)和《銷售成功的商業敏銳度》(Business Acumen for Sales Success)中的原則，該公司的培訓課程協助領導者和團隊讓決策與企業策略保持一致、提升績效並強化客戶關係。Acumen Learning專為醫療保健、能源和科技等產業量身打造課程，協助專業人士將商業知識轉化為可落地的成效。

Acumen Learning執行長Kevin Cope表示：「Acumen Learning的使命是賦能個人，培養具備商業頭腦、在職業生涯中表現出色的專業人才。我們的課程將實用的商業教育與現實應用相結合，提升參與度和組織成功度。與Andersen Consulting合作使我們能夠將這種影響力擴充到全球，協助客戶將知識轉化為績效，讓人才成為變革的推動者。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Acumen Learning重新定義了專業人士如何將自身工作與組織績效連結起來。該公司在將財務知識與領導力發展相結合方面擁有卓越的能力，這不僅提升了我們的業務水準，也支援了我們推動永續組織轉型的更廣泛使命。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技和AI轉型，以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過5萬名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在1000多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。