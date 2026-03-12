Résiliation par Eutelsat des contrats portant sur les capacités à bord des satellites Express AT1 et AT2

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Eutelsat (ISIN : FR0010221234 - Euronext Paris / London Stock Exchange : ETL) annonce la résiliation des contrats portant sur les capacités disponibles à bord des satellites Express AT1 et AT2, tous deux détenus et exploités par l’opérateur russe RSCC.

Cette résiliation fait suite au dysfonctionnement du satellite Express AT1 de RSCC positionné à 56° Est et au repositionnement programmé du satellite Express AT2 depuis sa position actuelle à 140° Est.

Eutelsat avait conclu des contrats avec RSCC portant sur les capacités fournies par ces satellites pour compléter la couverture assurée par les satellites EUTELSAT 36C et 36D positionnés à 36° Est.

La résiliation de ces contrats aura un impact limité sur le chiffre d'affaires du Groupe se situant en bas de la fourchette à un chiffre en millions, et n'aura pratiquement aucun impact sur l'EBITDA de l'exercice 2025-26. Elle remet en cause la réalisation d'aucun des éléments composant les objectifs financiers d'Eutelsat.

Suite à la résiliation de ces contrats, la flotte géostationnaire (GEO) d'Eutelsat comptera désormais 31 satellites, contre 33 auparavant.

À propos d’Eutelsat

Eutelsat est l'un des principaux opérateurs mondiaux de télécommunications par satellite, spécialisé dans la fourniture de services de connectivité et de vidéo à travers le monde. Issu du rapprochement d'Eutelsat et de OneWeb en 2023, Eutelsat est le premier opérateur de satellites GEO-LEO pleinement intégré, doté d'une flotte de 31 satellites géostationnaires et d'une constellation en orbite basse (LEO) composée de plus de 600 satellites.

Déclarations prospectives

Les déclarations prospectives contenues dans le présent document sont fournies aux seules fins d'illustration et reposent sur les appréciations et les hypothèses de la Direction de la Société à la date où elles sont prononcées. Ces déclarations prospectives sont tributaires de certains facteurs de risque identifiés ou inconnus. Cités à titre purement indicatif, ces risques comprennent notamment les risques liés à la crise sanitaire, des risques opérationnels comme des pannes ou des dysfonctionnements de satellites ou encore l’impossibilité de mener le plan de déploiement dans les conditions et délais prévus, certains risques liés à l’évolution du marché des télécommunications par satellite liés à sa situation concurrentielle ou aux changements technologiques qui l’affectent, des risques liés au caractère international de la clientèle et des activités du Groupe, des risques liés à l’application de la règlementation internationale en matière de coordinations de fréquences et des risques financiers liés par exemple à la garantie financière accordée au fond de pension fermée de l’organisation intergouvernementale et au risque de change. Eutelsat Communications se dégage expressément de toute obligation ou engagement de mette à jour ou réviser ses projections, prévisions ou estimations contenues dans le présent document afin de refléter toutes modifications des évènements, conditions, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont fondées à moins que ce ne soit requis par la loi applicable. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et des estimations considérées comme raisonnables par le Groupe.