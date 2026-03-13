WHOOP与Samuel Ross MBE宣布推出PROJECT TERRAIN的首个限量版系列

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 人体表现科技公司WHOOP今日宣布，WHOOP与Samuel Ross MBE旗下SR_A合作多年的PROJECT TERRAIN现已发售首个限量版系列。该首发系列推出一套为多环境活动设计的功能性服装系统，将城市重新定义为日常表现的现代训练场地。

PROJECT TERRAIN是WHOOP的一次全新尝试，不仅重塑了WHOOP腕带的设计，升级了WHOOP Body服饰系列，还标志着公司首次涉足功能性户外服装领域。全系列以一体化系统为设计理念，每件单品都特意将WHOOP设备显眼地融入其中，使其从隐蔽佩戴的设备转变为核心设计元素。

PROJECT TERRAIN融合了SR_A标志性的建筑感运动服装风格、创新面料研发，以及WHOOP赖以闻名的精准设计，彰显了双方共同的承诺，即打造兼具顶尖造型与实用功能的面料，为人类体验赋能。

新系列的设计有意秉持低调自信与精准实用的核心理念，既彰显了WHOOP设备的经典特质，又通过升级设计让硬件更加亮眼。例如，PROJECT TERRAIN户外服装采用独特图案和镂空设计，巧妙吸引视线聚焦于WHOOP设备，同时运用3M材质和反光弹性面料，提升在昏暗环境中的可见度。

WHOOP创始人兼首席执行官Will Ahmed表示：“PROJECT TERRAIN是WHOOP有史以来最具野心和创新性的合作项目。Samuel打造的这个胶囊系列，标志着我们从一家专为运动员打造高性能科技的公司，进化为树立现代自律标准的真正生活方式品牌。”

PROJECT TERRAIN首个系列产品详情：

该系列专为弱光环境表现和城市训练场景打造，通过反光细节、粘合工艺和WHOOP随心佩戴技术(Any-Wear Technology)，实现造型与功能的统一。

WHOOP 5.0和WHOOP MG腕带： 01 - STRATA BAND 1 - 野橡木色和炭黑色 新腕带专为弱光环境设计，采用凸起编织工艺，搭配高反光图案细节，同时运用全新提花结构，在手腕上形成鲜明的立体视觉焦点，且不影响日常佩戴舒适度。卡扣处刻有定制化的WHOOP x SR_A联名标志。

男士基础款和户外服装： 01 - SOLARE功能性短裤 高性能短裤采用内层弹性压缩内衬和外层高光梭织面料，兼顾版型与灵活性。粘合细节提升了耐用性和稳定性。反光元素实现360°全角度可视。搭载WHOOP随心佩戴技术，配备可拆卸随心佩戴模块(Any-Wear Pod)，支持离腕数据采集。 01 - TERRA紧身长袖上衣 这款长袖紧身衣采用轻量化弹性面料制成，贴合身体自然活动。反光细节确保在弱光环境下360°可见。 01 - SOLARE功能性跑步夹克——男士款 全粘合工艺跑步夹克，专为弱光训练设计，具备360°反光效果，且设有功能性手腕视窗，方便查看设备。防雨结构和可收纳兜帽提升了多环境适应性。

女士基础款和户外服装： 01 - LUNA运动内衣 双层运动内衣采用粘合侧缝设计，减少摩擦，实现贴合身体的顺滑支撑效果。集成WHOOP随心佩戴技术，配备可拆卸随心佩戴模块，支持离腕佩戴。 01 - LUNA运动短裤 这款高性能短裤采用无侧缝设计，粘合下摆打造利落塑形剪裁。采用柔软防走光面料，搭配低调反光细节。配备可拆卸随心佩戴模块功能。 01 - SOLARE功能性跑步夹克——女士款 结构化跑步夹克专为弱光环境设计，具备360°可视性，设有收腰设计和方便查看设备的手腕视窗。搭配可收纳兜帽，适配多种场景。



WHOOP x SR_A全球创意总监Samuel Ross表示：“多年来，我一直对WHOOP及其卓越的设计情有独钟。通过PROJECT TERRAIN，我希望着重展现WHOOP用户之间那种心照不宣的默契。我希望确保我们打造的单品能巧妙凸显WHOOP设备的存在感，为佩戴WHOOP赋予全新的身份象征。最终，它形成了自身独特的硬件视觉语言，以高性能为核心，兼具优美设计。”

SR_A联合创始人兼首席执行官Yi Ng表示：“PROJECT TERRAIN对工作室而言是一个关键的商业里程碑——通过人们可以日常穿着、运动时使用并融入日常生活的服装和产品，将一套深思熟虑的设计体系推向市场。”

如需查看新系列的相关图片，请访问数字新闻 资料袋。如需购买该系列产品，请访问https://shop.whoop.com/us/en/samuelross/。

关于WHOOP ：

WHOOP提供可穿戴会员服务，帮助人们更健康、更长寿地生活，并释放非凡潜能。通过一款续航长达14天、全天候运行且功能强大的可穿戴设备，WHOOP在睡眠、恢复、运动负荷、体能和长期健康方面提供智能健康指导。该健康平台包含经美国食品药品管理局批准的心电图、健康寿命长寿功能、血压洞察和高级实验室血液生物标志物分析。研究表明，每天佩戴WHOOP的用户每周运动时间可增加超过90分钟，睡眠时间增加2小时以上，心率变异性提升10%。

WHOOP深受全球数百万会员信赖，包括运动员、全球领袖、军事人员、高管和艺术家，已成为自律、有目标生活方式的现代象征。WHOOP成立于2012年，总部位于波士顿。公司已募集超过4亿美元风险资本，产品销往56个国家，支持六种语言。如需了解更多信息或开始一个月的免费试用，请访问 whoop.com ，并在 Instagram 、 X 、 Facebook 、 LinkedIn 和 YouTube 上关注WHOOP。

关于SR_A：

SR_A是一家全球设计工作室，业务涵盖工业设计、服装设计与建筑设计，总部位于英国伦敦，由Samuel Ross及其长期商业伙伴Yi Ng联合创立。

工作室以独特大胆的视觉风格著称，融合极简主义理念与高度功能性设计决策，打破了不同设计领域的界限。

该设计工作室曾斩获多项全球大奖，包括LVMH设计奖（2019年）、三项英国时尚奖（2017-2022年）、两项EDIDA大奖（2025年）、米兰设计周场外展大奖（2024年）以及巴塞尔迈阿密设计展当代最佳设计奖（2024年）。

该设计工作室还在奢侈品与设计领域拥有多项专利，曾与LVMH集团（2019-2026年）、Apple Group（2020-2026年）、Nike Group（2016-2024年）和Inditex Group（2025年）等多家企业建立多年期全球合作关系。

SR_A的设计作品通过直接收藏的方式被全球多家博物馆永久收藏，包括大都会艺术博物馆(The Met)、维多利亚与阿尔伯特博物馆(The V&A)和设计博物馆(The Design Museum)。

产品设计涵盖了从售价200美元的香水到售价15万美元的陀飞轮腕表等各种价位。

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