Andersen Consulting colabora con Acumen Learning para ampliar sus capacidades

Fundada en 2002, Acumen Learning trabaja con empresas de la lista Fortune 500 para mejorar los conocimientos financieros, el pensamiento estratégico y la toma de decisiones en todos los niveles. Tomando como base los principios de sus exitosos libros “Seeing the Big Picture” y “Business Acumen for Sales Success”, sus programas preparan a los líderes y equipos para alinear las decisiones con la estrategia corporativa, impulsar el rendimiento y fortalecer las relaciones con los clientes. Con una concepción orientada a sectores como la sanidad, la energía y la tecnología, Acumen Learning capacita a los profesionales para traducir los conocimientos empresariales en resultados prácticos.

“En Acumen Learning tenemos la misión de capacitar a las personas formando profesionales con conocimientos empresariales que destaquen en sus carreras”, manifestó Kevin Cope, director ejecutivo de Acumen Learning. “Nuestros cursos combinan la formación empresarial práctica con la aplicación en el mundo real para impulsar el compromiso y el éxito de las organizaciones. Gracias a la colaboración con Andersen Consulting podremos ampliar este impacto a nivel mundial, ayudando a los clientes a convertir el conocimiento en rendimiento y a las personas en catalizadores de la transformación”

“Acumen Learning redefine la forma en que los profesionales conectan su trabajo con el rendimiento de la organización”, destacó Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. “La capacidad demostrada de la empresa para tender puentes entre los conocimientos financieros y el desarrollo del liderazgo mejora nuestra práctica y respalda nuestra misión más amplia de impulsar una transformación organizativa sostenible”.

Andersen Consulting es una consultora global que ofrece un conjunto integral de servicios que abarcan la estrategia corporativa, los negocios, la tecnología y la transformación de la IA, así como las soluciones de capital humano. Andersen Consulting se integra con el modelo de servicio multidimensional de Andersen Global, ofreciendo experiencia de clase mundial en consultoría, impuestos, legal, valoración, movilidad global y asesoramiento en una plataforma que cuenta con más de 50 000 profesionales en todo el mundo y está presente en más de 1000 ciudades a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada y ofrece soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y firmas colaboradoras en todo el mundo.

