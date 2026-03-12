-

Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen durch Zusammenarbeit mit Acumen Learning

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine Plattform durch eine Kooperationsvereinbarung mit Acumen Learning, einem US-amerikanischen Unternehmen, das sich auf das Training unternehmerischer und finanzieller Fertigkeiten zur Entwicklung von Führungskräften und zur Steigerung der Vertriebsleistung spezialisiert hat.

Acumen Learning wurde 2002 gegründet und arbeitet mit Fortune-500-Unternehmen zusammen, um Finanzkompetenz, strategisches Denken und Entscheidungsfindung auf allen Ebenen zu verbessern. Basierend auf den Prinzipien ihrer Bestseller „Seeing the Big Picture” und „Business Acumen for Sales Success” vermitteln ihre Programme Führungskräften und Teams, wie sie Entscheidungen mit Unternehmenszielen in Einklang bringen, die Leistung steigern und Kundenbeziehungen stärken können. Acumen Learning ist auf Branchen wie Gesundheitswesen, Energie und Technologie zugeschnitten und befähigt Experten, ihr Fachwissen in umsetzbare Maßnahmen zu verwandeln.

„Bei Acumen Learning haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Menschen zu fördern, indem wir geschäftstüchtige Fachkräfte hervorbringen, die in ihrer Karriere herausragende Leistungen erzielen“, so Kevin Cope, CEO von Acumen Learning. „Unsere Kurse verbinden praktische Wirtschaftswissenschaften mit realen Anwendungsfällen, um das Engagement und den Erfolg von Unternehmen zu fördern. Durch die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting können wir diese Wirkung auf globaler Ebene ausweiten und unseren Kunden dabei helfen, Wissen in Performance umzuwandeln und Menschen zu Katalysatoren für den Wandel zu machen.“

„Acumen Learning revolutioniert die Art und Weise, wie Fachleute ihre Arbeit mit der Unternehmensleistung verknüpfen“, so Mark L. Vorsatz, globaler Vorsitzender und CEO von Andersen. „Die bewährte Fähigkeit des Unternehmens, Finanzwissen mit Führungskräfteentwicklung zu verbinden, verbessert unsere Praxis und unterstützt unsere übergeordnete Mission, eine nachhaltige organisatorische Transformation voranzutreiben.“

Andersen Consulting ist ein weltweit tätiges Beratungsunternehmen, das eine umfassende Palette von Dienstleistungen anbietet, die Unternehmensstrategie, Geschäfts-, Technologie- und KI-Transformation sowie Lösungen für das Humankapital umfassen. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Dienstleistungsmodell von Andersen Global integriert und bietet erstklassige Consulting-, Steuer-, Rechts- und Bewertungsdienstleistungen sowie weltweite Mobilitäts- und Beratungsleistungen auf einer globalen Plattform mit mehr als 50.000 Fachleuten weltweit und einer Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsfirmen und kooperierenden Unternehmen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting stärkt seine Plattform mit dem Kooperationsunternehmen Ambit Iberia

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen in den Bereichen Technologie und Unternehmenstransformation durch eine Kooperationsvereinbarung mit Ambit Iberia, einem Beratungsunternehmen, das auf digitale und regulatorische Lösungen für die Life-Sciences-Branche spezialisiert ist. Das 2003 gegründete sowie in Spanien ansässige Unternehmen Ambit Iberia bietet integrierte Beratungs-, Technologie- und Personallösungen für Unternehmen aus der Pharma-, Biotechnologi...

Andersen Consulting erweitert seine Kompetenzen durch Zusammenarbeit mit Opinno

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting stärkt seine Plattform durch eine Kooperationsvereinbarung mit Opinno, einem globalen Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Spanien, das digitale Transformation mit Unternehmensinnovation verbindet. Opinno wurde 2008 gegründet und unterstützt Unternehmen dabei, ihre Innovations-, Transformations- und Wachstumsstrategien in der digitalen Wirtschaft zu überdenken. Das Unternehmen wendet Design Thinking, agile Methoden und offene Kooperationsmode...

Andersen Consulting stärkt seine Cybersicherheitskompetenzen durch die Zusammenarbeit mit A3Sec

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting erweitert sein Angebot in den Bereichen Cybersicherheit und Technologietransformation durch einen Kooperationsvertrag mit A3Sec, einem Unternehmen, das auf datenbasierte Bedrohungserkennung, Reaktion auf Sicherheitsvorfälle sowie Angriffsflächenmanagement spezialisiert ist. A3Sec mit Hauptsitz in Spanien und Niederlassungen in Mexiko sowie Kolumbien verfügt über mehr als 14 Jahre Erfahrung bei der Unterstützung öffentlicher und privater Organi...
Back to Newsroom