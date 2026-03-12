Alchelyst en Lyra Client Solutions voltooien hun fusie en creëren een specifiek gebouwd platform om de evoluerende behoeften van particuliere markten te ondersteunen

NEW YORK & DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Alchelyst en Lyra Client Solutions kondigden vandaag de voltooiing van hun fusie aan. Met de steun van Motive Partners en ankerklant Apollo (NYSE: APO), richt het samengestelde bedrijf zich op het ondersteunen van de continue evolutie van infrastructuur voor particuliere markten. De samengestelde organisatie zal geleid worden door Joan Kehoe, oprichter en CEO van Alchelyst, en zal onder de naam van Alchelyst operationeel zijn. Het bedrijf onthulde ook een herwerkte merkidentiteit die getuigt van haar strategische visie om voortrekker te zijn in het transformeren van de beleggerservaring in wereldwijde particuliere markten.

Particuliere markten blijven evolueren, gemarkeerd door ruimere distributie, versnelde productinnovatie en snelle uitbreiding naar wereldwijde vermogenskanalen. “Alchelyst is specifiek voor dit moment gemaakt,” verklaart Kehoe. “Het samengestelde bedrijf brengt General Partner Client Solutions van topniveau, full-service fondsenbeheer en eigen technologie van de volgende generatie samen in een eengemaakt infrastructuurplatform – waarmee een nieuwe standaard wordt bepaald voor de manier waarop particuliere markten worden bediend in institutionele en vermogenskanalen.”

De groei van particuliere markten heeft het landschap van beleggingen grondig veranderd. Wat ooit grotendeels institutioneel was, heeft zich met steeds groter wordende snelheid naar privévermogen en wereldwijde distributienetwerken uitgebreid. In toenemende mate worden GP's (General Partners) niet enkel op prestaties geëvalueerd, maar ook op het vermogen om infrastructuur van bedrijfsniveau, vlot verlopende beleggerservaringen, realtime transparantie in verschillende portfolio's en schaalbare activiteiten in geografische gebieden en kanalen te leveren.

“Alternatieve activabeheerders waren in toenemende mate op zoek naar meer geïntegreerde aanbiedingen gestoeld op technologie van de volgende generatie nu particuliere markten traditionele dienstverleningskaders hebben overstegen,” voegt Kehoe toe. “De vroegere modellen – gebouwd rond ingekapselde aanbieders en losgekoppelde systemen – volstaan niet langer in de hedendaagse context. Beheerders hebben geïntegreerde infrastructuur nodig die evolueert met de snelheid van kapitaal, de complexiteit van moderne beleggers ondersteunt en moeiteloos op schaal komt. Het platform en de oplossingen van Alchelyst zijn ontworpen om deze volgende fase wind in de zeilen te geven.”

Over Alchelyst

Alchelyst is een partner die zich wijdt aan geïntegreerde klantoplossingen en infrastructuur voor activabeheerders actief in particuliere markten. Het end-to-end platform van het bedrijf is specifiek gebouwd voor de uitbreidende vereisten en toenemende complexiteit van wereldwijde particuliere markten en zet operationele complexiteit om in naadloze groeiarchitectuur om GP's de vrijheid te geven met vertrouwen te leiden, te investeren en op schaal te komen. Op basis van haar expertise in de sector en dankzij uitzonderlijke mensen, biedt Alchelyst twee kernoplossingen (GP Client Solutions en Fund Administration) – aangestuurd door eigen technologie van de volgende generatie, gebouwd om op schaal te komen. Met kantoren in de VS, Ierland, de UK, Luxemburg en India, bepaalt Alchelyst de nieuwe standaard voor dienstverlening aan particuliere markten op schaal, waardoor het een partner bij uitstek wordt dankzij betrouwbare expertise, uitzonderlijke mensen en door technologie bevorderde uitmuntendheid.

