NAFFCO Group et Verona Shelters lancent une coentreprise stratégique pour développer la production mondiale d’abris civils et militaires

DUBAÏ, Émirats arabes unis et HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--NAFFCO Group a conclu un accord de coentreprise avec Verona Shelters pour mettre en place un partenariat stratégique dédié au développement et à la fabrication de solutions d’abris civils et militaires de pointe aux Émirats arabes unis. Cette collaboration va permettre d’élargir considérablement la capacité de production mondiale d’abris de protection, à un moment où les gouvernements et les industries essentielles renforcent leur résilience et la préparation des populations civiles.

Cette collaboration associe le leadership mondial de NAFFCO dans les domaines de l’ingénierie de sécurité et de la fabrication à grande échelle à l’expertise de Verona Shelters dans le secteur des systèmes d’abri spécialisés. Le partenariat vise à accroître la protection des civils et des infrastructures essentielles à l’échelle mondiale, notamment au Moyen-Orient, en Europe et en Afrique du Nord, en proposant des systèmes d’abri de nouvelle génération hautement performants, conformes aux normes internationales.

« Les infrastructures de protection civile sont en train de devenir une priorité stratégique pour les gouvernements du monde entier. Ce partenariat nous permet de déployer notre technologie d’abris à l’échelle mondiale et d’apporter des solutions de protection éprouvées dans des régions où la préparation et la résilience prennent de plus d’importance », a déclaré Marko Nokka, PDG de Verona Shelters Group.

« Compte tenu des événements récents, nous prévoyons une croissance importante dans la région du Conseil de coopération du Golfe (CCG) et au-delà », a confié pour sa part Mikko Lähtönen, directeur exécutif de Verona Shelters Middle-East.

« NAFFCO s’engage depuis longtemps en faveur de la sécurité et de la préparation aux situations d’urgence. Grâce à notre partenariat avec Verona Shelters, nous allons pouvoir étendre nos capacités en termes de solutions avancées d’abri de protection civile et fournir ces systèmes à l’échelle industrielle dans toute la région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord et au-delà. Nous espérons que ce partenariat deviendra l’une des collaborations industrielles les plus importantes dans le secteur des abris de protection civile », a ajouté Khalid Al Khatib, PDG de NAFFCO Group.

Avec cet accord de coentreprise, NAFFCO et Verona Shelters réaffirment leur engagement commun en faveur de l’innovation, de la résilience et de la sécurité publique. Ce partenariat vise à soutenir la préparation régionale en fournissant des abris fiables et performants, conformes aux normes internationales, pour protéger les vies en cas d’urgence et de situation de crise.

À propos de NAFFCO Group

NAFFCO a été fondé à Dubaï, aux Émirats arabes unis, pour devenir le premier fabricant et fournisseur de solutions de sécurité du monde. Reconnaissant l’importance et la commodité de disposer d’un accès facile à de multiples services de sécurité, nous nous sommes spécialisés dans l’offre de solutions complètes sous un même toit pour tous les types d’équipements et de systèmes anti-incendie de haute qualité : systèmes de lutte contre les incendies, alarmes incendie, systèmes d’urgence adressables, systèmes de sécurité, véhicules sur mesure de type camions de pompier, ambulances et hôpitaux mobiles, ainsi que véhicules de secours et de lutte contre les incendies destinés aux aéroports.

https://www.naffco.com/

À propos de Verona Shelters

Verona Shelters est un chef de file mondial dans le domaine des technologies d’abri, fournissant des systèmes clés en main entièrement intégrés permettant de protéger les personnes, les opérations et les infrastructures critiques. Notre offre mondiale comprend des systèmes d’abri, des composants intelligents, des services tout au long du cycle de vie, ainsi que la Verona Shelters Academy, une plateforme de connaissances dédiée à l’amélioration de l’expertise en matière de protection civile et de résilience. Depuis 1968, Verona Shelters a réalisé des projets dans plus de 60 pays et installé plus de 300 000 unités à travers le monde.

https://www.veronashelters.com/

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.