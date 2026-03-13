WHOOP et Samuel Ross MBE annoncent la sortie de leur première collection en édition limitée pour PROJECT TERRAIN

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--WHOOP, l’entreprise spécialisée dans la performance humaine, annonce aujourd’hui la mise en vente de la première collection en édition limitée de PROJECT TERRAIN, fruit d’une collaboration pluriannuelle entre WHOOP et Samuel Ross MBE via SR_A. Cette première collection présente un système de vêtements techniques conçus pour permettre le mouvement dans tous les environnements, redéfinissant la ville comme un terrain d’entraînement moderne pour la performance quotidienne.

PROJECT TERRAIN marque une première pour WHOOP, avec une nouvelle conception des bracelets WHOOP, des vêtements WHOOP Body haut de gamme et la première incursion de l’entreprise dans le domaine des vêtements d’extérieur techniques. Conçue comme un système unifié, chaque pièce intègre le dispositif WHOOP de manière intentionnelle et visible, le transformant d’un accessoire discret en un élément central du design.

Caractérisé par les signatures architecturales des vêtements de sport de SR_A et le développement de matériaux innovants, combinés à la précision de conception qui fait la renommée de WHOOP, PROJECT TERRAIN témoigne de l’engagement commun des deux marques à créer des matériaux alliant forme et fonctionnalité d’élite qui enrichissent l’expérience humaine.

Avec un design intentionnel ancré dans une confiance et une précision discrètes, la nouvelle collection célèbre l’héritage du dispositif WHOOP, avec des designs haut de gamme qui mettent en valeur le matériel. Par exemple, les nouveaux vêtements d’extérieur PROJECT TERRAIN intègrent des graphismes et des perforations uniques qui attirent subtilement le regard sur l’appareil WHOOP, utilisant 3M et Reflective Flex pour améliorer la visibilité dans les environnements sombres.

« PROJECT TERRAIN est la collaboration la plus ambitieuse et la plus innovante que WHOOP ait jamais entreprise », déclare Will Ahmed, fondateur et directeur général de WHOOP. « La capsule développée par Samuel marque notre évolution d’une technologie de performance conçue pour les athlètes vers une véritable marque lifestyle qui établit la norme en matière de discipline moderne. »

Collection PROJECT TERRAIN Drop 1 :

Conçue pour les performances en basse lumière et les environnements d’entraînement urbains, la collection allie forme et fonctionnalité grâce à des détails réfléchissants, une construction collée et la technologie WHOOP Any-Wear.

Bracelets WHOOP 5.0 et WHOOP MG : 01 - STRATA BAND 1 - WILD OAK & COAL Conçus pour les conditions de faible luminosité, les nouveaux bracelets présentent un tissage en relief avec des détails graphiques hautement réfléchissants, ainsi qu’une nouvelle construction jacquard, créant un point focal dimensionnel fort au poignet, sans compromettre le confort au quotidien. Les fermoirs sont gravés des logos WHOOP x SR_A personnalisés.

Vêtements de base et vêtements d’extérieur pour hommes : 01 - SOLARE TECHNICAL SHORT Short haute performance doté d’une doublure intérieure extensible et compressive et d’une couche extérieure tissée très brillante pour plus de structure et de mobilité. Les détails collés améliorent la durabilité et la stabilité. Les éléments réfléchissants offrent une visibilité à 360°. Équipé de la technologie WHOOP Any-Wear, comprenant un pod Any-Wear amovible pour la capture de données hors du poignet. 01 - TERRA MUSCLE LONG SLEEVE Un t-shirt à manches longues compressif fabriqué dans un tissu extensible léger qui suit naturellement les mouvements du corps. Les détails réfléchissants assurent une visibilité à 360° dans des conditions de faible luminosité. 01 - SOLARE TECHNICAL RUNNING JACKET- MEN Une veste de course entièrement collée, conçue pour l’entraînement dans des conditions de faible luminosité, avec une réflectivité à 360° et une fenêtre fonctionnelle au poignet pour la visibilité des appareils. Sa conception résistante aux intempéries et sa capuche repliable améliorent son adaptabilité à toutes les conditions.

Sous-vêtements et vêtements d’extérieur pour femmes : 01 - LUNA PERFORMANCE BRA Un soutien-gorge de performance à deux couches avec des coutures latérales collées pour réduire les frottements et créer un ajustement lisse, soutenant et près du corps. Intègre la technologie WHOOP Any-Wear et un pod Any-Wear amovible pour une utilisation hors du poignet. 01 - LUNA PERFORMANCE SHORT Un short haute performance sans coutures latérales, doté d’un ourlet collé pour une coupe épurée et sculptée. Fabriqué dans un tissu doux et résistant aux squats, avec de subtils détails réfléchissants. Comprend la fonctionnalité Any-Wear Pod amovible. 01 - SOLARE TECHNICAL RUNNING JACKET- WOMEN Une veste de course structurée conçue pour une visibilité à 360° dans les environnements peu éclairés, avec une taille cintrée et une fenêtre au poignet pour la visibilité des appareils. Entièrement adaptable avec une capuche repliable.



« Au fil des ans, j’ai développé un amour profond pour WHOOP et l’excellence de son design, et avec PROJECT TERRAIN, j’ai voulu mettre l’accent sur le sentiment mutuel que l’on ressent lorsqu’on rencontre un autre utilisateur de WHOOP », déclare Samuel Ross, directeur créatif mondial, WHOOP x SR_A. « Je voulais m’assurer que nous créions des pièces qui mettaient en avant la visibilité de WHOOP et qui créaient une nouvelle identité autour du fait de porter WHOOP. Au final, cela devient un langage visuel propre au matériel, avec un beau design qui repose avant tout sur la haute performance. »

« PROJECT TERRAIN marque un tournant commercial décisif pour le studio, qui met sur le marché un système de design réfléchi à travers des vêtements et des produits que les gens peuvent porter, utiliser pour s’entraîner et intégrer dans leur vie quotidienne », déclare Yi Ng, cofondatrice et directrice générale de SR_A.

Pour voir les images de la nouvelle collection, veuillez consulter le dossier de presse numérique. Pour acheter la collection, rendez-vous sur https://shop.whoop.com/us/en/samuelross/.

À propos de WHOOP :

WHOOP propose un abonnement à un dispositif portable visant à aider les gens à vivre plus longtemps et en meilleure santé, et à libérer leur potentiel extraordinaire. Grâce à un appareil portable puissant fonctionnant 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une autonomie de 14 jours, WHOOP fournit des conseils de santé intelligents sur le sommeil, la récupération, la fatigue, la forme physique et la santé à long terme. La plateforme de santé comprend un ECG approuvé par la FDA, une fonction de longévité Healthspan, des informations sur la pression artérielle et une analyse avancée des biomarqueurs sanguins. Des recherches montrent que les personnes qui portent WHOOP quotidiennement enregistrent plus de 90 minutes d’exercice supplémentaires par semaine, dorment plus de deux heures de plus et ont une variabilité de la fréquence cardiaque supérieure de 10 %.

Adopté par des millions de membres à travers le monde — parmi lesquels des athlètes, des dirigeants internationaux, des militaires, des cadres supérieurs et des artistes — WHOOP s'est imposé comme un symbole contemporain d'une vie disciplinée et intentionnelle. Fondée en 2012 à Boston, l’entreprise a levé plus de 400 millions de dollars de capital-risque, expédie ses produits dans 56 pays et propose ses services en six langues. Pour en savoir plus ou démarrer un essai gratuit d'un mois, rendez-vous sur whoop.com et suivez WHOOP sur Instagram, X, Facebook, LinkedIn et YouTube.

À propos de SR_A :

SR_A est un studio de design international spécialisé dans le design industriel, le design vestimentaire et l’architecture, dont le siège social est situé à Londres, au Royaume-Uni. Il a été cofondé par Samuel Ross et sa partenaire commerciale de longue date, Yi Ng.

Le studio est connu pour son style visuel distinctif et audacieux qui allie une éthique minimaliste à des choix profondément fonctionnels en estompant les frontières entre les disciplines du design.

Le studio de design a reçu de nombreuses distinctions internationales, dont le prix LVMH Design (2019), trois British Fashion Awards (2017-2022), deux EDIDA Awards (2025), les Fuori Salone Awards (2024) et le Design Miami Basel Award du meilleur design contemporain (2024).

Le studio de design détient de nombreux brevets dans le secteur du luxe et du design, et collabore depuis plusieurs années avec des partenaires internationaux tels que le groupe LVMH (2019-2026), Apple Group (2020-2026), Nike Group (2016-2024) et Inditex Group (2025).

Les créations de SR_A sont conservées de façon permanente dans les musées du monde entier grâce à des acquisitions directes, notamment au Met, au V&A et au Design Museum.

Les produits proposés vont de parfums à 200 dollars aux montres Tourbillon à 150 000 dollars.

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