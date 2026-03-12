-

Enodia Therapeutics rafforza il portafoglio Sec61 attraverso l'acquisizione di asset preclinici da Kezar Life Sciences

La transazione approfondisce le conoscenze relative alla selettività di Sec61 per la degradazione mirata delle proteine, supportando lo sviluppo accelerato dei nuovi inibitori delle piccole molecole di Enodia

PARIGI e SOUTH SAN FRANCISCO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--Enodia Therapeutics, società biotecnologica che sviluppa nuove terapie a piccole cellule per la degradazione mirata delle proteine al punto di sintesi, Kezar Life Sciences, Inc. (Nasdaq: KZR), azienda biotecnologica allo stadio clinico che sviluppa nuovi farmaci a piccole molecole per trattare esigenze non soddisfatte in malattie immunomediate, oggi ha annunciato che Enodia ha acquisito gli asset di Kezar dal suo programma di ricerca e sviluppo basato su Sec61. L'acquisizione consente a Enodia di portare avanti la sua comprensione dei meccanismi di selettività di Sec61, ampliando le conoscenze in tema biologico e traslazionale per il progresso più rapido verso traguardi clinici fondamentali.

