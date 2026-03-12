-

アンダーセン・コンサルティング、アキュメン・ラーニング（Acumen Learning）との協業で能力を拡充

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、リーダーシップ開発および営業パフォーマンス向上に向けたビジネスおよび財務に関する洞察力を養うトレーニングを専門とする米国拠点の企業であるアキュメン・ラーニングとの協業契約を通じて、プラットフォームをさらに強化します。

2002年に設立されたアキュメン・ラーニングは、フォーチュン500企業と連携し、あらゆる階層において財務リテラシー、戦略的思考、意思決定力の向上を支援しています。ベストセラー書籍『Seeing the Big Picture』および『Business Acumen for Sales Success』で示された原則に基づき、アキュメン・ラーニングのプログラムは、リーダーやチームが企業戦略と整合した意思決定を行い、成果を高め、顧客関係を強化できるよう支援します。ヘルスケア、エネルギー、テクノロジーなどの業界向けにカスタマイズされたプログラムを通じて、アキュメン・ラーニングは、プロフェッショナルがビジネス知識を実践的な成果へと結びつけられるよう支援します。

「アキュメン・ラーニングの使命は、ビジネス感覚に優れたプロフェッショナルを育成し、個人がキャリアで卓越できるよう支援することです」と、アキュメン・ラーニングの最高経営責任者（CEO）であるケビン・コープ氏は述べました。「アキュメン・ラーニングのコースは、実践的なビジネス教育と実社会での応用を組み合わせることで、エンゲージメントを高め、組織の成功を後押しします。アンダーセン・コンサルティングとの協業により、このインパクトを世界規模へと拡大し、顧客が知識を成果へと転換し、人材を変革の推進役へと変えることを支援します。」

「アキュメン・ラーニングは、プロフェッショナルが自らの業務を組織業績と結び付ける在り方を再定義しています」と、アンダーセンのグローバル会長兼最高経営責任者（CEO）であるマーク・L・ヴォルサッツは述べました。「アキュメン・ラーニングは、財務理解とリーダーシップ開発を結び付ける確かな能力を有しており、アンダーセンのプラクティスを強化するとともに、持続可能な組織変革を推進するというアンダーセンの使命を後押しします。」

アンダーセン・コンサルティングは企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AI変革、ならびに人的資本ソリューションに至るまで、包括的なサービスを提供するグローバルコンサルティング組織です。アンダーセン・コンサルティングは、アンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと連携し、世界50,000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバー・ファームおよび提携ファームを通じて1,000以上の拠点を展開するグローバル・プラットフォーム上で、世界水準のコンサルティング、税務、法務、評価、グローバル・モビリティー、アドバイザリーの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPはリミテッド・パートナーシップであり、世界各地のメンバー・ファームおよび提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

本記者発表文の公式バージョンはオリジナル言語版です。翻訳言語版は、読者の便宜を図る目的で提供されたものであり、法的効力を持ちません。翻訳言語版を資料としてご利用になる際には、法的効力を有する唯一のバージョンであるオリジナル言語版と照らし合わせて頂くようお願い致します。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Details
Headquarters: San Francisco, CA, US
CEO: Mark Vorsatz
Employees: 50,000
Organization: PRI
Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

アンダーセン・コンサルティング、提携ファームのAmbit Iberiaとの協業によりプラットフォームを強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、ライフサイエンス分野向けのデジタルおよび規制関連ソリューションを専門とするコンサルティング会社Ambit Iberiaとの協業契約を通じて、テクノロジーおよび事業変革分野の機能を拡大します。 2003年に設立され、スペインに本社を置くAmbit Iberiaは、製薬、バイオテクノロジー、医療機器各社に向けて、コンサルティング、テクノロジー、人材に関する統合ソリューションを提供しています。同社は、薬事関連業務、データ・インテグリティー、ITシステム・バリデーション、デジタル変革にわたるサービスを通じて、変化する品質・コンプライアンス・規制基準への対応を支援しています。20年以上にわたる業界知見を生かし、Ambit Iberiaは、組織と専門人材やシニア人材を結び付ける人的資本サービスとエグゼクティブ・サーチ・サービスも提供しており、厳しい規制環境の下で効率向上と持続的成長を後押ししています。 Ambit Iberiaのマネージング・ディレクターを務めるブリズマルク・アントニ...

アンダーセン・コンサルティング、Opinnoとの協業で能力を拡充

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、スペインに本社を構えデジタルトランスフォーメーションと企業イノベーションを統合するグローバルコンサルティング企業のOpinnoとの協業契約を締結し、プラットフォームを強化します。 2008年に設立されたOpinnoは、組織がデジタル経済の中でどのようにイノベーションを起こし、変革し、成長するかを見直す支援をしています。同社は、デザイン思考、アジャイル手法、オープンコラボレーションモデルを活用し、デジタルトランスフォーメーション、イノベーション、コンテンツおよびエコシステムの3つの中核領域にわたって成果を提供しています。デジタルトランスフォーメーションの取り組みでは、戦略面と設計面の両方からAIを重視し、イノベーションの取り組みでは、製品・サービスの開発と市場投入を加速させています。また、コンテンツおよびエコシステムのプログラムを通じて、エンゲージメントを促進し、つながりのある将来対応型の組織づくりを支援しています。 Opinnoの創業者兼CEOであるペドロ・モネオは、次の...

アンダーセン・コンサルティング、A3Secとの提携でサイバーセキュリティ分野を強化

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、データ主導型の脅威検知、インシデント対応、エクスポージャー管理を専門とするA3Secとの提携を発表し、サイバーセキュリティおよびテクノロジー変革に関するサービスを強化します。 スペインに本社を置き、メキシコとコロンビアにオフィスを構えるA3Secは、金融サービス、通信、エネルギーの大企業や政府機関といった様々なセクターの公共機関および民間組織に対し、デジタル資産のセキュリティ確保を14年以上にわたりサポートしてきました。A3Secは、180名を超えるサイバーセキュリティ専門家を擁するセキュリティ・デジタル監視センター®（CSVD®）を24時間365日体制で運用し、世界280社以上のクライアントにサービスを提供しています。マネージド・ディテクション・アンド・レスポンス、サイバーテレメトリ、脅威インテリジェンス、危機管理を含む統合サイバーセキュリティサービスを提供し、クライアントのレジリエンスを強化しつつリスクを戦略的優位性へと転換し、エクスポージャーを効果的に管理し、最小化...
Back to Newsroom