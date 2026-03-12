アンダーセン・コンサルティング、アキュメン・ラーニング（Acumen Learning）との協業で能力を拡充

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングは、リーダーシップ開発および営業パフォーマンス向上に向けたビジネスおよび財務に関する洞察力を養うトレーニングを専門とする米国拠点の企業であるアキュメン・ラーニングとの協業契約を通じて、プラットフォームをさらに強化します。

2002年に設立されたアキュメン・ラーニングは、フォーチュン500企業と連携し、あらゆる階層において財務リテラシー、戦略的思考、意思決定力の向上を支援しています。ベストセラー書籍『Seeing the Big Picture』および『Business Acumen for Sales Success』で示された原則に基づき、アキュメン・ラーニングのプログラムは、リーダーやチームが企業戦略と整合した意思決定を行い、成果を高め、顧客関係を強化できるよう支援します。ヘルスケア、エネルギー、テクノロジーなどの業界向けにカスタマイズされたプログラムを通じて、アキュメン・ラーニングは、プロフェッショナルがビジネス知識を実践的な成果へと結びつけられるよう支援します。

「アキュメン・ラーニングの使命は、ビジネス感覚に優れたプロフェッショナルを育成し、個人がキャリアで卓越できるよう支援することです」と、アキュメン・ラーニングの最高経営責任者（CEO）であるケビン・コープ氏は述べました。「アキュメン・ラーニングのコースは、実践的なビジネス教育と実社会での応用を組み合わせることで、エンゲージメントを高め、組織の成功を後押しします。アンダーセン・コンサルティングとの協業により、このインパクトを世界規模へと拡大し、顧客が知識を成果へと転換し、人材を変革の推進役へと変えることを支援します。」

「アキュメン・ラーニングは、プロフェッショナルが自らの業務を組織業績と結び付ける在り方を再定義しています」と、アンダーセンのグローバル会長兼最高経営責任者（CEO）であるマーク・L・ヴォルサッツは述べました。「アキュメン・ラーニングは、財務理解とリーダーシップ開発を結び付ける確かな能力を有しており、アンダーセンのプラクティスを強化するとともに、持続可能な組織変革を推進するというアンダーセンの使命を後押しします。」

アンダーセン・コンサルティングは企業戦略、ビジネス、テクノロジー、AI変革、ならびに人的資本ソリューションに至るまで、包括的なサービスを提供するグローバルコンサルティング組織です。アンダーセン・コンサルティングは、アンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと連携し、世界50,000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバー・ファームおよび提携ファームを通じて1,000以上の拠点を展開するグローバル・プラットフォーム上で、世界水準のコンサルティング、税務、法務、評価、グローバル・モビリティー、アドバイザリーの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPはリミテッド・パートナーシップであり、世界各地のメンバー・ファームおよび提携ファームを通じてコンサルティング・ソリューションを提供しています。

