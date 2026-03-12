AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Aseguradora Ancón, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente) y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a-” (Excelente) de Aseguradora Ancón, S.A. (Ancón) (Panamá). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es estable.

Las calificaciones de Ancón reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como la más fuerte, así como su desempeño operativo adecuado, perfil de negocio neutral y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

Las perspectivas estables reflejan la capacidad de Ancón para mantener métricas rentables, mediante cambios estratégicos efectivos y el apoyo continuo de su grupo y accionistas.

Ancón, fundada en Panamá en 1990, es la octava aseguradora más grande de Panamá, con una participación de mercado del 3% a noviembre de 2025. Los seguros de daños representan el 65% de su cartera de primas, mientras que el 35% restante se compone de productos de vida, incluyendo accidentes y salud. Los principales segmentos de la compañía son auto y salud, que representan el 37% y el 24%, respectivamente, de sus primas brutas emitidas.

La fortaleza del balance de Ancón se sustenta en una capitalización ajustada por riesgo en el nivel más fuerte, según lo medido por el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), y en un programa de reaseguro bien estructurado que cubre las diferentes líneas de negocio de la compañía. La capitalización ajustada por riesgo de Ancón ha mostrado estabilidad, lo que refleja el compromiso de sus accionistas de proteger la base de capital de la compañía cuando es necesario. Además, Ancón mantiene una prudente estrategia comercial en términos de retención y crecimiento, así como un programa de reaseguro con reaseguradores altamente calificados. En la opinión de AM Best, este apoyo ha proporcionado a Ancón una estructura de capital optimizada gracias a un nivel reducido de apalancamiento financiero. AM Best espera que Ancón mantenga la evaluación de la más fuerte para la fortaleza de su balance.

El desempeño operativo de Ancón se ha visto afectado por las desviaciones en la siniestralidad en los ramos de salud y auto, sus segmentos más importantes. La compañía realizó ajustes de precios y eliminó negocios no rentables para revertir una tendencia negativa en sus resultados, lo que se tradujo en resultados rentables durante 2024 y 2025, y AM Best espera que esto continúe en los próximos años.

Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si la compañía vuelve a experimentar una tendencia desfavorable en su desempeño de suscripción, impulsada por pérdidas significativas y gastos administrativos crecientes. También podrían producirse acciones negativas de calificación si las métricas de fortaleza del balance de la compañía se deterioran y ya no respaldan la evaluación del más fuerte. Aunque es poco probable, podrían ocurrir acciones positivas de calificación en el mediano plazo impulsadas por una tendencia consistente al alza en los resultados operativos de Ancón, que comparen favorablemente con la evaluación de fuerte.

