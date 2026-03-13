WHOOP e Samuel Ross MBE annunciano il lancio della prima collezione in edizione limitata di PROJECT TERRAIN

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--WHOOP, l'azienda che si dedica alle prestazioni umane, oggi annuncia che il lancio della prima collezione in edizione limitata di PROJECT TERRAIN, la collaborazione pluriennale tra WHOOP e Samuel Ross MBE attraverso SR_A, è ora disponibile per l'acquisto. La collezione debutto introduce un sistema di capi tecnici progettati per il movimento in vari ambienti, ridefinendo la città come moderno contesto di allenamento per prestazioni quotidiane.

PROJECT TERRAIN è la prima iniziativa di questo genere per WHOOP e comprende nuove versioni delle fasce WHOOP, abbigliamento WHOOP Body migliorato e il primo ingresso dell'azienda nell'outerwear tecnico.

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