WHOOP en Samuel Ross MBE kondigen de eerste limited-edition collection drop voor PROJECT TERRAIN aan

BOSTON--(BUSINESS WIRE)--WHOOP, het 'human performance'-bedrijf, maakte vandaag bekend dat de eerste limited-edition collection drop van PROJECT TERRAIN, de meerjarige samenwerking tussen WHOOP en Samuel Ross MBE via SR_A, nu te koop verkrijgbaar is. De debuutcollectie introduceert een systeem van technische kleding ontworpen voor beweging in verschillende omgevingen - waarmee de stad een nieuwe dimensie krijgt als modern oefenterrein voor dagelijkse lichaamsbeweging.

PROJECT TERRAIN markeert een primeur voor WHOOP, met herwerkte uitvoeringen van WHOOP bandjes, verbeterde WHOOP Body-kledij en de eerste toegang van het bedrijf tot technische bovenkleding.

