Enodia Therapeutics erweitert sein Sec61-Portfolio durch den Erwerb präklinischer Vermögenswerte von Kezar Life Sciences

PARIS & SOUTH SAN FRANCISCO, Kalifornien--(BUSINESS WIRE)--Enodia Therapeutics, ein Biotechnologieunternehmen, das neuartige kleinmolekulare Therapien für den gezielten Proteinabbau am Ort der Synthese entwickelt, und Kezar Life Sciences, Inc. (Nasdaq: KZR), ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, das neuartige kleinmolekulare Therapeutika zur Behandlung von ungedecktem Bedarf bei immunvermittelten Erkrankungen entwickelt, gaben heute bekannt, dass Enodia die Vermögenswerte von Kezar aus dessen Sec61-basiertem Forschungs- und Entwicklungsprogramm erworben hat. Durch diese Akquisition kann Enodia sein Verständnis der Selektivitätsmechanismen von Sec61 vertiefen und so seine biologischen und translationalen Erkenntnisse erweitern, um schneller wichtige klinische Meilensteine zu erreichen.

Gemäß den Bedingungen des Kaufvertrags zwischen Enodia und Kezar erhält Kezar eine erste Vorauszahlung in Höhe von insgesamt 1 Million US-Dollar und weitere Zahlungen bei Erreichen bestimmter Meilensteine in den Bereichen Entwicklung, Zulassung und Vermarktung, die sich auf insgesamt bis zu 127 Millionen US-Dollar belaufen können. Enodia hat sich außerdem bereit erklärt, gestaffelte Lizenzgebühren auf den Nettoumsatz zu zahlen.

„Kezar hat mit der Entdeckung von niedermolekularen Inhibitoren bedeutende frühe Fortschritte auf dem Gebiet Sec61 erzielt“, erklärte Yves Ribeill, Chief Executive Officer von Enodia Therapeutics. „Durch die Integration der umfangreichen präklinischen Datensätze von Kezar in unsere selektive Plattform für den gezielten Proteinabbau verbessert diese Akquisition unsere Fähigkeit, beschleunigte und dennoch fundierte Entwicklungsentscheidungen für alle unsere Kandidatenprogramme zu treffen.“

Die proprietäre Plattform von Enodia ermöglicht eine selektive Modulation des Sec61-Translokons, einen neuartigen Ansatz zur Hemmung krankheitsrelevanter Proteine am Ort ihrer Synthese, bevor pathologische Effekte auftreten, wobei essenzielle physiologische Funktionen erhalten bleiben. Enodia hat einen breiten und gut charakterisierten chemischen Raum geschaffen, der mehrere Sec61-Inhibitorfamilien umfasst und durch umfangreiche biologische Datensätze unterstützt wird, darunter Proteomik, Kryo-EM und maßgeschneiderte Zelllinienbibliotheken, um ein rationales Design von niedermolekularen Wirkstoffen mithilfe von maschinellem Lernen zu ermöglichen. Die Erkenntnisse aus den Sec61-basierten Programmen von Kezar werden den Schwerpunkt von Enodia auf Sec61-gesteuerte Selektivität für die gezielte Proteinabbau weiter stärken.

„Kezar hat fast zehn Jahre lang Pionierarbeit in der Forschung und Arzneimittelentwicklung rund um das Sec61-Translokon geleistet und ist weiterhin fest von diesem neuartigen Zielmolekül überzeugt“, erklärte Dr. Chris Kirk, CEO von Kezar Life Sciences. „Das Team von Enodia ist bereit, in diesem Bereich bedeutende Fortschritte zu erzielen, und wir freuen uns darauf, dass unsere Bemühungen fortgesetzt und ausgebaut werden.“

Über Enodia Therapeutics

Enodia Therapeutics ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung erstklassiger kleinmolekularer Therapien spezialisiert hat, die den Abbau krankheitsauslösender Proteine bereits an ihrem Entstehungsort ermöglichen, bevor diese schädliche Auswirkungen entfalten können. Basierend auf bahnbrechenden Forschungsarbeiten des Institut Pasteur und entwickelt von Argobio, treibt Enodia über seine Sec61-Plattform eine Pipeline voran, die sich zunächst auf Entzündungen, Immunologie und Onkologie konzentriert, mit zusätzlichen Möglichkeiten in der Virologie. Für zusätzliche Informationen besuchen Sie bitte: enodiatx.com/

Über Kezar Life Sciences

Kezar Life Sciences ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im klinischen Stadium, das neuartige niedermolekulare Therapeutika zur Behandlung von ungedeckten Bedürfnissen bei immunvermittelten Erkrankungen entwickelt. Zetomipzomib, ein selektiver Immunoproteasom-Hemmer, wird derzeit für die Behandlung der Autoimmunhepatitis untersucht. Dieser Produktkandidat hat auch das Potenzial, mehrere chronische immunvermittelte Erkrankungen zu behandeln. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.kezarlifesciences.com.

Vorbehalte in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Begriffe wie „können“, „werden“, „sollten“, „erwarten“, „glauben“, „potenziell“, „voraussichtlich“ und ähnliche Ausdrücke (sowie andere Wörter oder Ausdrücke, die sich auf zukünftige Ereignisse, Bedingungen oder Umstände beziehen) dienen dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf den Erwartungen und Annahmen von Kezar zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung. Jede dieser zukunftsgerichteten Aussagen beinhaltet Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die zukünftigen Ergebnisse oder Leistungen von Kezar wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu folgenden Themen: die potenzielle Zahlung und der Erhalt von Meilensteinzahlungen und Lizenzgebühren, der erwartete therapeutische Nutzen und die Fähigkeit von Sec61-basierten Programmen, ungedeckte medizinische Bedürfnisse zu erfüllen, sowie die zukünftige Entwicklung von Sec61-basierten Programmen. Zahlreiche Faktoren können zu Abweichungen zwischen den aktuellen Erwartungen und den tatsächlichen Ergebnissen führen, darunter unerwartete Sicherheits- oder Wirksamkeitsdaten, die während klinischer Studien beobachtet werden, Änderungen im regulatorischen Umfeld, Unsicherheiten und der Zeitplan des Zulassungsverfahrens sowie unerwartete Rechtsstreitigkeiten oder andere Auseinandersetzungen. Weitere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen, werden in den bei der US-Börsenaufsichtsbehörde (SEC) eingereichten Unterlagen von Kezar erläutert, einschließlich der darin enthaltenen „Risikofaktoren“. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Kezar keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Änderungen der Erwartungen Rechnung zu tragen, selbst wenn neue Informationen verfügbar werden.

