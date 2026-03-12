NAFFCO Group y Verona Shelters crean una empresa conjunta estratégica para ampliar la producción mundial de refugios civiles y militares

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos, y HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--NAFFCO Group firmó un acuerdo de empresa conjunta con Verona Shelters para establecer una alianza estratégica destinada al desarrollo y la fabricación de soluciones avanzadas de refugios para defensa civil y uso militar en los Emiratos Árabes Unidos. Esta asociación ampliará de manera significativa la capacidad de producción global de infraestructura de refugios protectores, en un contexto en el que los gobiernos y los operadores de infraestructuras críticas refuerzan su resiliencia y su preparación ante emergencias.

La colaboración combina el liderazgo global de NAFFCO en ingeniería de seguridad y fabricación a gran escala con la experiencia de Verona Shelters en sistemas especializados de refugios protectores. La alianza busca fortalecer la protección de la población civil y de las instalaciones críticas en todo el mundo, especialmente en Oriente Medio, Europa y el norte de África, mediante sistemas de refugio de última generación y alto rendimiento desarrollados conforme a estándares internacionales.

