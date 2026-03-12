NAFFCO Group e Verona Shelters lanciano una joint venture strategica per scalare la produzione di rifugi civili e militari a livello globale

DUBAI, Emirati Arabi Uniti e HELSINKI--(BUSINESS WIRE)--NAFFCO Group e Verona Shelters hanno firmato un accordo di joint venture per formare un sodalizio strategico dedicato allo sviluppo e alla produzione di soluzioni avanzate per la protezione civile e i rifugi militari negli Emirati Arabi Uniti. La collaborazione amplia notevolmente la capacità produttiva globale di infrastruttura di rifugio protettivo in un momento in cui i governi e le industrie essenziali stanno rafforzando la resilienza e la preparazione civile.

La collaborazione abbina la leadership globale nell'ingegneria della sicurezza e nella produzione su vasta scala di NAFFCO e la competenza di Verona Shelters in sistemi specializzati di rifugi protettivi. La collaborazione mira a migliorare la protezione di civili e le strutture critiche a livello globale, soprattutto nel Medio Oriente, in Europa e in Nord Africa, offrendo sistemi di rifugi di nuova generazione, ad alte prestazioni realizzati in conformità con standard internazionali.

