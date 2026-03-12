Enodia Therapeutics renforce son portefeuille du Sec61 grâce à l'acquisition d'actifs précliniques auprès de Kezar Life Sciences

PARIS et SOUTH SAN FRANCISCO, Californie--(BUSINESS WIRE)--Enodia Therapeutics, société de biotechnologie développant de nouvelles thérapies à base de petites molécules permettant la dégradation ciblée des protéines au point de synthèse, et Kezar Life Sciences, Inc. (Nasdaq : KZR), société de biotechnologie en phase clinique développant de nouvelles thérapies à base de petites molécules pour traiter les besoins non satisfaits dans les maladies à médiation immunitaire, ont annoncé aujourd'hui l'acquisition par Enodia des actifs de Kezar provenant de son programme de découverte et de développement du Sec61. Cette acquisition permet à Enodia d'offrir une compréhension plus détaillée des mécanismes de sélectivité du Sec61, élargissant ainsi ses connaissances biologiques et translationnelles et favorisant une progression plus rapide vers des étapes cliniques clés.

En vertu des conditions du contrat d'achat conclu entre Enodia et Kezar, Kezar recevra un paiement initial d'un million de dollars, ainsi que des paiements ultérieurs sous réserve de la réalisation de certaines étapes clés en matière de développement, d'homologation et de commercialisation, pour un montant total potentiel pouvant atteindre 127 millions de dollars. Enodia s'est également engagée à verser des redevances échelonnées sur les ventes nettes.

« Kezar a réalisé des avancées significatives dans le domaine du Sec61 grâce à la découverte d'inhibiteurs de petites molécules », a déclaré Yves Ribeill, CEO d'Enodia Therapeutics. « L'intégration du gros volume de données précliniques de Kezar à notre plateforme de dégradation protéique ciblée et sélective, renforce notre capacité à prendre des décisions de développement rapides et éclairées pour l'ensemble de nos programmes candidats. »

La plateforme exclusive d'Enodia permet la modulation sélective du translocon Sec61, une approche novatrice qui permet d'inhiber les protéines impliquées dans les maladies dès leur synthèse, avant l'apparition d'effets pathologiques, tout en préservant les fonctions physiologiques essentielles. Enodia a développé un vaste espace chimique bien caractérisé, portant sur de multiples familles d'inhibiteurs du Sec61. Cet espace repose sur d'importantes bases de données biologiques, notamment la protéomique, la cryo-microscopie électronique et des lignées cellulaires personnalisées, permettant ainsi la conception rationnelle de médicaments à petites molécules grâce au machine learning. L'éclairage apporté par les programmes de Kezar portant sur le Sec61, renforceront le point central d'Enodia en matière de sélectivité du Sec61 pour cibler la dégradation des protéines.

« Kezar a consacré près de dix ans à la recherche et à la découverte de médicaments ciblant le translocon Sec61 et reste convaincue du potentiel de cette nouvelle cible », a déclaré Chris Kirk, PhD, CEO de Kezar Life Sciences. « L'équipe d'Enodia est sur le point de réaliser de gros progrès dans ce domaine, et nous sommes très heureux de voir nos efforts se poursuivre et se développer. »

À propos d'Enodia Therapeutics

Enodia Therapeutics est une société de biotechnologie spécialisée dans le développement de thérapies de pointe à base de petites molécules. Ces thérapies permettent la dégradation des protéines responsables de maladies dès leur synthèse, avant même qu'elles n'aient un effet néfaste. S'appuyant sur des études innovantes menées à l'Institut Pasteur et développées par Argobio, Enodia fait progresser, grâce à sa plateforme du Sec61, un portefeuille de produits portant initialement sur l'inflammation, l'immunologie et l'oncologie, avec des perspectives supplémentaires en virologie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur enodiatx.com/

À propos de Kezar Life Sciences

Kezar Life Sciences est une société biopharmaceutique en phase clinique qui développe de nouvelles thérapies à base de petites molécules destinées à répondre aux besoins non satisfaits dans les maladies auto-immunes. Le zétomipzomib, un inhibiteur sélectif de l'immunoprotéasome, est actuellement évalué pour l'hépatite auto-immune. Ce produit candidat offre également une possibilité de traitement de plusieurs maladies auto-immunes chroniques. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.kezarlifesciences.com.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives au sens de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Des termes tels que « peut », « pourrait », « devrait », « s’attendre à », « penser », « potentiel », « anticiper » et autres expressions similaires (ainsi que d’autres termes ou expressions faisant référence à des événements, conditions ou circonstances futurs) visent à identifier ces déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives reposent sur les attentes et hypothèses de Kezar à la date du présent communiqué. Chacune de ces déclarations prospectives comporte des risques et des incertitudes susceptibles de différer sensiblement entre les résultats ou performances futurs de Kezar et ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations. Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse comprennent, sans toutefois s'y limiter, des déclarations concernant : les paiements éventuels et la réception de paiements et redevances échelonnés, le bénéfice thérapeutique anticipé et la capacité des programmes du Sec61 à répondre aux besoins médicaux non satisfaits, et le développement futur des programmes du Sec61. De nombreux facteurs peuvent expliquer les différences entre les attentes actuelles et les résultats réels, notamment des données imprévues sur l'innocuité ou l'efficacité observées au cours des études cliniques, des changements dans l'environnement réglementaire, les incertitudes et le calendrier du processus d'approbation réglementaire, ainsi que des litiges ou autres différends imprévus. D’autres facteurs susceptibles d’entraîner une différence entre les résultats réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prospectives de ce communiqué de presse sont mentionnés dans les documents déposés par Kezar auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, notamment dans la section « Facteurs de risque ». Sauf obligation légale, Kezar n’assume aucune obligation de mettre à jour les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué afin d'exprimer toute modification des attentes, même en cas de nouvelles informations.

