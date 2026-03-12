Enodia Therapeutics impulsa su programa Sec61 con la adquisición de activos preclínicos de Kezar Life Sciences

PARÍS y SOUTH SAN FRANCISCO, California--(BUSINESS WIRE)--Enodia Therapeutics, empresa biotecnológica dedicada al desarrollo de nuevas terapias de molécula pequeña basadas en la degradación dirigida de proteínas durante su síntesis, y Kezar Life Sciences, Inc. (Nasdaq: KZR), empresa biotecnológica en fase clínica centrada en el desarrollo de terapias innovadoras de molécula pequeña para tratar necesidades médicas no cubiertas en enfermedades inmunomediadas, han anunciado hoy que Enodia ha adquirido los activos de Kezar procedentes de su programa de descubrimiento y desarrollo basado en Sec61. La adquisición permitirá a Enodia profundizar en la comprensión de los mecanismos de selectividad de Sec61, ampliar el conocimiento biológico y traslacional y acelerar el avance hacia hitos clínicos clave.

El comunicado en el idioma original es la versión oficial y autorizada del mismo. Esta traducción es solamente un medio de ayuda y deberá ser comparada con el texto en idioma original, que es la única versión del texto que tendrá validez legal.